【歷史探秘】法國何時與漢學結下不解之緣？從拿破崙說起

據說,拿破崙(Napoléon Bonaparte,1769-1821年)曾說過這麼一句名言:「中國是一頭沉睡的獅子,當這頭獅子醒來時,世界都會為之發抖」。儘管今日不少學者考究,發現「中國是睡獅」這句話是誤傳,拿破崙從沒用睡獅形容過中國。不過,拿破崙與中國的關連,比今日人們所想象得還要多,可以從華人藏書家族澄定堂寄存在台灣「國家圖書館」(簡稱「國圖」)的拿破崙終身執政證書正本,一窺其中聯繫。

澄定堂寄存台灣「國家圖書館」的拿破崙終身執政證書正本。(林君穎╱多維新聞)

初步考查拿破崙終身執政證書正本

台灣師範大學東亞學系教授潘鳳娟,對於這份拿破崙終身第一執政證書,進行初步的文件檔案考查。雖然潘鳳娟專長並不在拿破崙研究,而是中西文化交流與西方漢學領域,不過西方漢學研究讓她接觸不少西洋古籍,從而累積許多經驗。加上3年前參加「國圖」與澄定堂合作舉行的賞書會,近距離接觸西方善本書後,潘鳳娟便通過這個機會,初步翻找拿破崙終身執政證書背後的相關檔案數據,比對真偽。

通過歷史記載,得知拿破崙共舉行過四場重要公投,分別是1799年12月12日,這場公投拿破崙被選為擔任第一執政官、1802年的公投,拿破崙得到終身執政的權力、拿破崙於1804年這場公投稱帝,最後一次公投則於1815年。潘鳳娟在接觸到這份證書後,立刻查找法國的國家檔案館與文化部的相關年代資料,發現法國檔案裏有1799年、1804年、1815年的公投資料,卻獨漏1802年拿破崙終身執政證書這份文件。代表澄定堂寄存在「國圖」的拿破崙終身執政證書,全世界僅此一份。

這份關於拿破崙終身執政的證書於1922年5月15日起由澄定堂收藏,購自於位在紐約市,由出版商Mitchell Kennerley(1878-1950)所經營的拍賣公司Anderson Galleries。而上一位持有者則是來自費城一般訴訟法院院長John M. Patterson(1921年)所收藏的圖書文獻(The Fine Private Library of the Hon. John M. Patterson of Philadelphia),編號1659-496。

圖為法國畫家喬治·魯傑畫作,描繪了哈布斯堡家族的一次聯姻——法蘭西帝國皇帝拿破崙迎娶奧地利女大公瑪麗·路易莎,婚後瑪麗成為法國皇后,受封帕爾馬、皮亞琴察和瓜斯塔拉女公爵,在拿破崙被流放後,瑪麗仍保有帕爾馬女公爵的身份與領地。(維基百科公有領域)

拍賣會的拍品說明與澄定堂寄存「國圖」的證書說明完全一致,證書封面以綠色摩洛哥軟山羊皮裝訂成一冊,上頭有燙金的老鷹家徽。證書內容為兩個重要的官方聲明:一是宣布法國執政會和部長根據全民投票來決定拿破崙‧波拿巴是否應終身擔任執政。上頭有內政部長查普塔爾(Chaptal,1756-1832年)親筆簽名,日期為第十年花月20日(1802年5月10日)。另一張是宣布拿破崙‧波拿巴當選為終身執政官。亦由查普塔爾簽名,以及內政部戳印,日期為第十年熱月14日(1802年7月2日)。

這兩份公吿,記錄了拿破崙走向法國世襲皇帝的過程。之後不到兩年的時間內,拿破崙順利被加冕為皇帝。這份證書的文件大小為對開本(2 folios),正面為共和國執政會議記錄摘要,上頭有第二執政Cambacérès (Jean-Jacques-Régis de Cambacérès,1753-1824年)和執政府Lebrun(Charles-François Lebrun,1739-1824年)、國務大臣Hugues B. Maret(Hugues-Bernard Maret,1763-1839年)、司法部長Abrial(André Joseph Abrial,1750-1828年)與內政部長Chaptal等部長們的審議結果與簽名。

第二份文件內容則是以「拿破崙‧波拿巴是否應該擔任終身執政?」這個問題舉行公投。根據特別委員會所作的會議記錄,這場公投共有357萬7,259位公民投票,其中有356萬8,885位贊成拿破崙為終身第一執政官。

1813年奉拿破崙之命正式出版的《漢字西譯》。(網絡圖片)

拿破崙與漢學

潘鳳娟在整理這份證書的相關史料文獻時,發現拿破崙對於中國的事務與文化感到濃厚的興趣。17世紀訪華傳教士葉尊孝(Basile de Gemona,1648-1704年),於1694年至1699年時待在南京編篡漢字拉丁字典,不過並未出版。直到1813年奉拿破崙之命正式出版,即《漢字西譯》(Dictionnaire chinois, français et latin)。該書封面與拿破崙終身執政證書的封面裝禎圖像相近,也有着拿破崙的皇室徽章:戴着皇冠的老鷹。

漢字拉丁字典出版的時間,與雷暮沙(J. P. Abel Rémusat,1788-1832年)擔任法國第一位漢學教席的時間相近。在這本集合中文、拉丁文與法文的字典出版後不久,書中所使用的漢字編碼,被漢學家儒蓮(Stanislas Julien,1797-1873年)採用,成為法國研究漢學的重要基礎。儘管字典出版後,拿破崙便失勢,但他對於法國漢學的影響深遠。