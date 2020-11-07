湖南衛視拼多多雙11廣告被揭抄襲日本節目　僅有原創部分更笑壞人

尾款人們，雙十一尾款都付完了嗎？這幾天，日站君為了付尾款收快遞，每天忙得不亦樂乎。看着家裏大包小包的快遞慢慢堆成山，趕緊翻了翻微博，發現大家都一樣，心裏就非常心安。結果突然一則微博，吸引到了日站君的眼球：湖南衛視宣傳片抄襲。嗯？這是怎麼回事？

仔細研究了一下，發現原來有人揭出，湖南衛視拼多多雙十一宣傳片，在幾個鏡頭中原封不動的抄了日本NHK電視台製作的《デザインあ》（啊！設計）節目。那究竟是怎麼抄的？到底是不是抄的？讓我們來好好對比一下看一看。

有網友揭出湖南衛視宣傳片涉抄襲。（Weibo@娛樂圈外漢）

抄了沒？那麼多鏡頭，一模一樣

如果大家經常看我們的文章，應該對NHK的這檔節目並不陌生，尤其是前一段時間的《排版歌》，更是刷爆了微博和朋友圈，一舉跑上熱搜！內容清晰明了，主要是為了教小孩子設計排版的重要性。而這次湖南衛視宣傳片的問題，也就出在了copy這首歌的一些鏡頭上。

毫無疑問徹徹底底的抄 一個圖輯看清拼多多宣傳片與《排版歌》對比（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

回顧一下經典，洗洗眼睛

還是趕緊來洗洗眼睛，看看正版的節目究竟長什麼樣吧！《デザインあ》（啊！設計！）是一檔由日本NHK電視台製作的針對學生群體的教育節目。這個由日本知名設計大師佐藤卓老師負責總指導，通過匯集了全日本各個創意大師與設計大師的腦洞，凝練而成的作品，主旨是「為了孩子未來的快樂，而產生的 『設計思考』」。

設計的本質是將事物最好的部分進行提煉與加工，讓事物煥發出本身的美感與易用性，體現了人與物的關係。而為了讓孩子們從小的時候就培養與了解「人與物、物與物、人與人」之間的緊密關係，全日本的設計師都集結起來，在這檔節目中，通過簡明的手法，讓孩子們了解到了設計最純粹的東西。

茶碗一個高一個扁的設計究竟是為了什麼？看看正版節目《啊！設計！》如何幫助學生建立「設計思考」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

設計究竟應該如何展現給大眾？

再次反觀這次湖南衛視拼多多雙十一抄襲事件，背後依然是我們的老生常談：設計審美與細節表現。一個晚會確實需要熱熱鬧鬧的效果，但是展現的形式是否合理？所用的手法表現是否合適？細節有沒有做到位？這些都是設計師需要考慮的事情。

而日站君從這次湖南衛視和拼多多的宣傳片中，只能看到設計師隨便應付與敷衍了事的態度。整個片子都是非常粗暴的堆砌，細節與設計思路，統統找不到，而抄襲作為敷衍了事的極限，在這個事情上，補上了關鍵的一刀。

那麼是否這次又要「甩鍋」給領導？也許可以。但是日站君認為，這樣的說法，這次對於設計師自己來說，可能更加令人遺憾。你怎麼看？歡迎留言區裏，講講自己的觀點。

延伸閱讀：女設計師拍片指控周大福「又抄襲」 一文看清雙方理據及產品比較

如此簡單的設計會否是巧合？先來看看女設計師的指控（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

周大福的聲明、AuroraHelio的反擊及網民看法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】