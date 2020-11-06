數位時代「睜大雙眼」看展　從「渡海三家」看仕女圖的線條美

位於上海的國家會展中心迎來5件特殊的展品，這些文物經過上海海關與上海市文物局的共同監督下，完成開箱查驗。5件展品均為累世舊藏，有《西巡圖》、《庭院仕女圖》、《山水長卷》等5幅絹本文物，將正式與民眾見面。

一般民眾對於中國傳統的人物畫，總有畫中人物面孔相似的刻板印象。其實不同畫家所畫出來的仕女，其容貌各有千秋。圖為唐寅的《王蜀宮妓圖》（局部）。（百度百科）

中國傳統繪畫，能分為花鳥、人物與山水畫三種，但在受到西方繪畫風格與審美的影響下，人們往往覺得中國傳統繪畫十分雷同，找不到欣賞的入門磚。日前台北故宮舉行「她－女性形象與才藝特展」，其中展示從唐代到近代以來，歷代畫家筆下姿態各異的仕女們。那麼問題來了，在人物畫中佔有相當比例的仕女圖，要如何欣賞呢？

台北故宮書畫處科長何炎泉舉行演講，來為民眾一一介紹欣賞仕女圖的方法。與山水、花鳥畫相同，仕女畫也有寫實、寫意之別，各有不同的筆墨技法。何炎泉強調，欣賞書畫需要把眼睛拿出來，好好仔細觀看，即便沒有具備任何美術相關知識，僅憑雙眼也能分辨中國傳統人物畫的好壞。他提到，民眾多習慣在博物館逛展覽時搭配語音導覽，何炎泉認為都只用耳朵看（聽）作品，卻沒有睜大雙眼仔細瀏覽畫作上的筆觸與線條是十分可惜的事情。

何炎泉進一步說明，其實山水畫與仕女畫的欣賞方式極為類似，主要都是看畫家如何靈活運用毛筆，表現出山石樹木的粗糙紋理，或是布料飄帶的輕柔與飄逸。雖然千百年來，無數的畫家畫了眾多題材相似的山水畫、仕女圖，但就如同觀看傳統戲曲一樣，同樣的戲碼、同樣的角色，但不同的演員自然在唱腔、身段等表現上會有所差異。不論是書法，還是繪畫作品，重點皆在於線條的表現，因此才會有「書畫同源」之說。可惜由於近代華人書寫工具改變，毛筆不再是主要工具，加上書法、繪畫分成不同學科，今天的書畫可說是分道揚鑣了。

雖然「渡海三家」以山水畫聞名畫壇，不過他們都有畫過仕女畫，如溥心畬（1896－1963年）畫的《執扇仕女》就帶股宮廷后妃的味道；張大千（1899－1983年）的《吉祥天女》有着鮮明的仿唐人風格，除了像敦煌飛仙，面貌與溥心畬的仕女完全不同；黃君璧（1898－1991年）的《仕女》與前述兩者相比，則較平易近人，像是鄰家女孩般。「渡海三家」的仕女圖，皆展現各自的特色風格。

從「渡海三家」筆下的女性樣貌，可以總結出欣賞仕女圖的幾個要點：首先是畫中主角－美人的眉眼，除了要畫得好看，雙眼還要有神。再來就是身上的衣飾布料、飄帶的線條的流暢度與粗細變化，如同欣賞書法字體線調般，人物畫的重點就在於如何用簡單的線條，表達出衣料的皺褶、輕盈與立體感。第三個為人物的手指、腳趾，畫中人物的手腳除了要有立體感外，還要畫出清楚的結構。

圖為憲聖慈烈吳皇后的坐像畫。吳皇后的五官除了被宮廷畫師如實地畫下來外，身上的衣飾也被描繪得栩栩如生。（維基百科公有領域）

以《宋高宗後坐像》為例，畫中的憲聖慈烈吳皇后（1115－1197年）雙眼炯炯有神，全身上下所配戴的珍珠，每一顆都圓潤飽滿又立體。身着只有皇后才能穿的禮服－禕衣，深青色衣料上繡有鳥紋、衣帶上則有五爪龍紋；吳皇后所坐的椅子也被描繪得相當精細，整張皇后像帶來相當生動的意象，可看出宋代宮廷畫師之技法高超。

對於歷代繪畫作品，今人多推崇宋畫、貶低明清畫，不過這樣簡單的劃分方式，除了將特定朝代加上刻板印象外，也會錯過各朝代的優秀作品。像是仇英（1494－1552年）繪製的《漢宮春曉》，畫中人物並不大但其線條不僅非常穩定，還能表現出風吹過衣飾的飄逸感，整體畫面乾淨通透，還帶有宋畫的生動。清代宮廷畫師金廷標所繪的《畫曹大家授書圖》，其線條相當有特色。遠看畫作會以為人物線條是平穩無起伏的，但近看會發現每一筆線條都是粗細變化非常明顯。

圖為羅聘《蘇小小像》（局部）。羅聘筆下的蘇小小，其面容表情與傳統巧笑倩兮的仕女不同。（台北故宮博物院）

不過在一片温柔婉約的仕女像美人中，有一幅畫像特別與眾不同，這幅畫就是「揚州八怪」之一的羅聘（1733－1799年）所繪製的《蘇小小像》。蘇小小（479－5022年），相傳為南齊名妓一生追求自由，但因得風寒年紀輕輕便香消玉殞。羅聘的蘇小小，其容貌，尤其是眉毛、眼睛的畫法，與其他仕女圖的線條表現不同，而這樣的特殊畫法，也表現了蘇小小的內心情感。蘇小小身上的衣物線條呈現前後較細、中間粗，讓衣服顯得更加輕柔，也凸顯了她臉上與眾不同的表情。整幅畫的線條都畫得相當清楚，甚至蘇小小衣上的中國結繩子，都可以清楚看到其打法。

通過何炎泉清楚明瞭的解說，對於傳統中國繪畫裏，佔有十足「戲份」的線條有深刻的認識。尤其對於人物畫來說，最精采也最重要的即是畫中主角所身着的服飾，隨風飄動的衣飾、粗細變化表示衣服皺褶的立體感，這些技巧都仰賴畫家熟練又靈活自如地運用的毛筆，才能畫出一幅幅傳世名作。