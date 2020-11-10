圓明園需重建？　國家文物局：應慎重論證必要性可行性

有「萬園之園」之稱的圓明園，1860年被英法聯軍洗劫、焚毀，園林建築損毀、無數珍寶被盜取，淪為廢墟。對於圓明園是否應該重建，社會上一直存在爭議。 對於有全國人大代表提出「重建圓明園，加強國家愛國主義文化建設的建議」，國家文物局經與北京市政府商定後回應稱，應慎重論證其必要性和可行性。

圓明園內殘橋。（網絡圖片）

國家文物局指出，遺址以斷壁殘垣告誡後人勿忘國恥、警鐘長鳴，重建圓明園缺乏必要的考古及歷史文獻依據，且將改變圓明園遺址被列強破壞的歷史現狀，因此，應慎重論證其必要性和可行性。

文物局續指，高度重視圓明園遺址的考古、保護與展示利用工作。全國人大代表提出的加強圓明園遺址展示利用工作、充分發揮愛國主義教育基地作用等建議非常重要。圓明園遺址不僅是清代皇家園林的重要代表，更是近代中國被侵略、殖民的歷史見證，該局將與北京市人民政府共同做好圓明園國家考古遺址公園建設，進一步發揮教育、宣傳和展示功能。

國家文物局進一步指出，將重點開展各項工作，包括督促北京市文物局嚴格落實《圓明園遺址公園規劃》，統籌考慮圓明園遺址考古發掘、學術研究、保護展示工作，加緊推進大宮門、紫碧山房、如園、舍衛城等遺址考古資料整理出版和遺址保護利用，盡快調整完善大宮門、紫碧山房等遺址保護展示方案，不斷提升圓明園的展示利用水平。

同時，國家文物局會支持北京市人民政府加強圓明園文化價值傳播，採用數字化等虛擬方式再現圓明園昔日盛景，並結合考古工作開展形式多樣的公眾考古活動，向民眾宣傳、普及圓明園遺址核心價值內涵，正確認識圓明園遺址所反映的近代中國災難深重的歷史事實和中華民族自強不息的奮鬥精神，發揮圓明園國家考古遺址公園的愛國主義教育基地和文化遺產展示窗口作用。

圓明園為圓明、長春、萬春三園之總稱，始建於1709年，1809年建成，在1860年和1900年先後被英法聯軍和八國聯軍所毀。圓明園遺址於1988年被國務院公布為全國重點文物保護單位，2010年被列入首批國家考古遺址公園。

（澎湃新聞）