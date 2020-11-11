網友大戰漢服韓服「誰抄誰」　漢服復興遇上民族主義

自2003年中國河南鄭州一位電力職工身穿漢服上街，中國大陸的漢服復興運動發展至今，在戲劇影視與短片（如抖音）的影響下，大量年輕人投入漢服復興運動中，並形成具有高產值（2019年漢服交易市場規模已超過3億美元）的經濟鏈。由於漢服容易牽涉到民族議題，從開始推行漢服運動起，已發生過多起與民族議題有關的爭議。

任誰都不會想到，一張結合明制漢服元素的古風畫，會引發中韓網友熱議。圖為中國大陸繪師old先所繪的古風圖。（twitter@old 先）

最近，中國大陸與韓國網友即因明制漢服與韓服相似的外型，引發「誰抄誰」的爭論，兩國網友在社群網站twitter掀起一波網絡罵戰，不少戲劇、遊戲也被捲入這場話題風波里。

這場引發中韓網絡熱議的源頭，與中國大陸繪師「old先」於11月1日在twitter發布了幾張中國古風畫作有關。old先上傳身着明制漢服混搭西洋元素的圖片後，隨即引來韓國網友的不滿，認為old先圖片內的角色裝扮明明畫了韓服，還說是漢服，更有韓國網友憤怒表示「中國搶了韓國傳統文化」。

引起韓國網友爭議後，old先發表聲明表示，畫中角色的穿著打扮主要參考大陸舉行的漢服活動，如「華裳九州」，也參照了《明代絹本藍氏畫像軸》、明魯王墓出土的大帽實物，與戲劇《繡春刀》與《龍門飛甲》繪製而成，和韓服毫無關係。

中國大陸的繪師old先於11月1日在twitter發佈幾張中國古風畫作引起中韓網友熱議。（twitter@old 先）

old先向韓國網友解釋自己創作靈感的來源，甚至不少研究中國服裝史與考究漢服的微博博主，發文說明中國明代明制漢服與韓服的區別，仍有大批韓國網友大罵「抄襲」，或認為中國傳統服飾應是清裝（即旗裝、長袍馬褂），並在網絡上發起了「韓服挑戰」（#hanbok_challenge）的活動。

此後，不少中國大陸網友紛紛「翻牆」，於Twitter上發表許多關於明制漢服的歷史演變、明代圖畫，甚至拍攝影片全程使用英文向韓國人科普明代與明制漢服；中國社科院中國歷史研究院還寫了篇文介紹韓服，指出其源於中國，形成於朝鮮李氏王朝時期（1392－1910年），當時對應的朝代即明朝，朝鮮王室的服飾皆明朝天子賜予，稱為「大明賜服」。

韓服在過去的中韓交流中，學習、參考了許多明代服飾特點，所以韓服才會這麼像明制漢服。更有不少中國大陸網友發起「漢服挑戰」（#hanfu_challenge）活動，以回擊韓國人的「韓服挑戰」。

漢服韓服爭論，延燒到於正的明代古裝戲劇《尚食》。（微博@於正）

隨着網友的爭論越演越烈，不少韓國網友將矛頭對準製片人於正正在拍攝的明代古裝劇《尚食》，以及演員許凱身着戲服的自拍照，表示該劇的服裝同樣「抄襲」韓服。讓於正直接發文表示：「這妥妥的明朝漢服，不能因為當時作為大明屬國的高麗沿用了，就被沒文化的說成韓服了！」，並於文章中貼出諸多明代男性畫像左證。

當中國大陸的漢服同好，正一致「翻牆」科普明制漢服與韓服的不同與歷史淵源的同時，又有網友注意大陸手機遊戲——《閃耀暖暖》，其新一期活動服裝大有問題。由於《閃耀暖暖》於今（2020）年10月29日在韓國推出，便順勢推出韓服活動，但這款被命名為「槿雲重華套裝」的韓服，不少網友指，該套裝的男款從版形、織金花紋等具有鮮明的明制漢服特徵，可遊戲公司卻將其稱作韓服。

除此之外，又有網友稱，其套裝名稱「槿雲重華」其名稱結合韓國國花木槿花，但重華二字為中國三皇五帝之一，舜帝的名字；且遊戲角色自稱「臣下」，不少大陸網友認為遊戲公司「過度討好韓國」，加上該服裝設計等於坐實了韓國網友的「明制漢服抄襲韓服」的說法。

此後，遊戲公司並未立即對「槿雲重華套裝」做出調整，而是僅表示抱歉，這激怒了許多中國大陸網友，這些網友要求該服裝下架，而微博上甚為活躍的「共青團中央」等賬號也參與進來，最終,遊戲公司最後選擇關閉《閃耀暖暖》韓國服務器。