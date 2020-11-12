2020年內地十大「潮語」：咩叫「集美」、「打工人」是自嘲社畜？

隨著互聯網的發達，網絡詞語不僅成為網絡生活中不可缺少的部分，亦逐漸融入人們的現實生活中，例如「斷捨離」、「給力」、「我想靜靜」等等均由網絡用語演變成大眾流行語。

近日，為探索青年們的精神世界及背後的文化延伸，內地雜誌《青年文摘》總結2020年度「十大網絡熱詞」，並歸納成一句話「雙節棍尾款人，後浪集美打工人。雲監工逆行者，專業工具網抑雲。」

在極不尋常的一年裡，會誕生怎樣的詞語？背後的意思又有甚麼？《香港01》以此文為您梳理。

「打工人」、「集美」、「雲監工」等都榜上有名。（網易）

1.「打工人」

職場人的共鳴。（中新社）

指在職場中自我標榜的人，屬於一種黑色幽默。

彷彿在一夜間，無論藍領白領，還是明星網紅，都稱自己為「打工人」，成為人們在職場競爭與生活重擔雙重壓力下的強烈共鳴。「生活中有80%的痛苦來源於打工，但不打工就會有100%的痛苦來源於沒錢」、「打工人打工魂，打工都是人上人」。在「打工人」語錄裡，一半寫著充滿幹勁的鼓勵，一半寫滿現實生活的無奈，但他們始終充滿對美好生活的嚮往。

2.「尾款人」

「剁手黨的群體狂歡」。（新華社）

指在剛剛過去的「天貓雙十一」活動中，支付定金後欠下最終付款的人。

「尾款人」瘋狂搶貨並非因為有錢，而是因為省錢，因為以後購買的價格會更貴。「尾款人」通宵搶貨的一晚，不到2小時，就有100個品牌成交額逾1億。

3.「雙節棍」

年輕人的獨特「亞文化」。（網上圖片）

指完成兩個「雙十一」仍是光棍的人。

國慶節、中秋雙節恰逢同一日，據網上流傳，過完雙節還是光棍就叫「雙節棍」。巧合的是，今年「天貓雙十一」活動變成分兩波售賣。雙節棍一詞再度走紅，並被延伸為「過兩個雙十一還是單身的人」。

從「光棍」到「雙節棍」，單身的表達越來越含蓄。年輕人既渴望愛情，又創造新梗自嘲單身，形成了獨特的「次文化」。

4.「後浪」

宣言片《後浪》。（bilibili）

泛指後輩，但後浪或在每一位青年的一言一行中定義。

「五四」前夕，內地視頻網站bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱「B站」）製作近4分鐘的青年宣言片《後浪》，致敬年青一代。內地演員何冰片中寄語時說「你們有幸遇見這樣的時代，但時代更有幸遇見這樣的你們」。隨後就有人表示「少部分人的優越並不代表我們」、「青年人不需要中年人代表他們發聲」。

5.「集美」

創造「集美」稱號的網絡主播。（網上圖片）

指普通話中「姐妹」的諧音。

集美區是廈門的一個市轄區，此處地名寓意「集天下之美」。因內地某網絡主播直播中將「姐妹」讀成「集美」，由此成為網絡熱門稱呼，之後很多女生們互稱對方「集美」。

6.「專業團隊」

「黑哥一笑，生死難料。棺材一抬，世間白來」。（網上圖片）

指「黑人抬棺」的專業團隊。

4月，一段影片火爆網絡，影片中加納人肩上抬著棺木鼓掌跺腳，用狂野的舞蹈送別逝者，被內地網友稱為「專業團隊」。據了解，加納人在葬禮上，更喜歡用歡笑來代替眼淚，這種生死觀，給忌諱提及「死」的人們帶來強烈的精神衝擊。

7.「工具人」

「工具人受夠了被當工具，但還是脫不開身」。（網上圖片）

指對他人任勞任怨，隨叫隨到地付出，一直被對方當工具使喚，「工具人」人格被物化，失去了自我被當成工具使用，「工具人」被廣泛使用到各個領域。

職場「工具人」，是公司中的小透明，處事秘笈是「收到」、「明白」；而情場「工具人」，是女神的千斤頂，連做備胎的資格都沒有，低到塵埃任她差遣。年輕人自稱「工具人」，以此來消解自己面臨的無奈，也表達了想擺脫這一尷尬處境的願望。

8.「網抑雲」

「網易雲音樂」上某歌曲的熱門評論充斥著負面情緒。（網易雲音樂）

指網易旗下的「網易雲音樂」，因為負面評論居多而被網友調侃成「網抑雲」。

以熱門評論文化為特色的「網易云音樂」，因出現大量消極、負面的評論，被網友戲稱為「網抑雲」。但不少網友指，故意賣慘裝文藝對真正的抑鬱症人群會造成巨大傷害，越來越多的網友用正能量回懟「喪文化」，把「網抑雲」變成「網愈雲」。

9.「雲監工」

「這不是監督，這是一種激勵」。（央視頻）

指通過網絡直播，觀看建立醫院及運送快遞等。

內地疫情期間，逾1億網友透過看直播「監工」火神山和雷神山醫院的建設。無獨有偶，今年「天貓雙十一」開啟的快遞直播，也吸引了逾1億人次的「雲監工」。

10.「逆行者」

「和平年代的英雄楷模」。（中新社）

指抗疫英雄逆風而行，「俠之大者，為國為民」

疫情期間，當別人在設法逃離疫區的時候，他們逆向而行，不問歸期、不懼凶險、不計報酬。他們冒著生命危險從死神手裡搶人，是這個時代當之無愧的「俠之大者」。「逆行者」，不止是抗疫的醫護人員，還是救火的消防員、是抗洪的戰士等英雄們的總稱。

事實上，網絡詞語的產生，日新月異，也傳遞出情緒與文化豐富多元。「逆行者」、「後浪」、「打工人」、「雙節棍」等今年誕生的網絡詞語，反映了這極不尋常的一年裡的許多平凡與不平凡，折射出年輕人對美好生活的嚮往，也蘊含了樂觀豁達的積極心態。