內媒評餐飲「百年老店排行榜」　香港太平館餐廳榜上有名

中華飲食文化博大精深，烹飪方法千變萬化，不同城市有各自的美食代表，當中粵菜、川菜、湘菜、閩菜、魯菜、浙菜、蘇菜、徽菜更被稱為中華八大菜系。內地傳媒近日整理「中國餐飲老店排行榜」，列出30間老字號美食店，讓讀者可跟隨排行榜一嘗中華美食。

位列排行榜首位為北京「便宜坊」烤鴨店，創業於明朝永樂十四年（公元1416年），至今已有603年的歷史，目前在北京有約16間分店。該店的烤鴨肉外酥內嫩，鮮嫩多汁，是北京最老字號的烤鴨店，以燜爐烤鴨，烤鴨時不見明火，爐中濕度相對較高，並以「脫油、脫脂、脫酸、脫腥」聞名。

排名第二為湖南長沙「火宮殿」，始建於明萬曆五年（公元1577年），至今已有442年歷史，在當地有多間分店。火宮殿的風味小吃享譽三湘，包括長沙臭豆腐、正宗毛氏紅燒肉、糖油粑粑等。據傳，位於長沙天心區坡子街的火宮殿現址曾是一座廟宇，供奉火神祝融君；從清末至民國時期，火宮殿是一個祭祀、看戲、聽書、觀藝、小吃的鬧市，目前則是集漢族民俗文化、火廟文化、飲食文化於一體的大眾場所。

食在廣州是羊城的金字招牌，「一盅兩件」更是廣州的早茶文化。本次同樣榜上有名的「陶陶居」是廣州飲食業的老字號，主營點心茶點、月餅、菜餚，至今已有137年歷史；1993年被國內貿易部授予「中華老字號」稱號，1998年經批准為「國家特級酒家」。

此外，香港太平館餐廳亦榜上有名。太平館於1860年在廣州創立，後來搬到香港。創始人徐老高原本在廣州沙面旗昌洋行當廚師，他離開洋行後上街肩挑煎牛扒叫賣，在名叫太平沙的地方設下固定檔攤，因地取名為「太平館」。據介紹，太平館招牌菜為瑞士雞翼、烤乳鴿等，其中梳乎厘更是頭號招牌。由於梳乎厘製作完成後會迅速塌陷影響口感，因此一般現點現做，拒絕外帶。

其他榜上有名的餐廳：

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（綜合報道）