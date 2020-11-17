古人物擬人化：台北故宮推出原創劇集「故事宮寓」

如果古老的文物擬人化，那他們會是什麼模樣？台國立故宮博物院跨足影視推出原創迷你劇集「故事宮寓」，推出首波預吿。劇集由曾獲金馬「最佳短片獎」導演李芸嬋執導，集結徐若瑄、張鈞寧、張榕容、連俞涵、瑞瑪席丹等台灣演員，讓演員們跳脱以往的角色框架飾演故宮古文物。

「故事宮寓」劇情圍繞着一棟傍河公寓裏的十位住戶，其中一位不在家。在某個狂風暴雨的夜晚，一場突然的大洪水沖垮唯一聯外橋樑，讓公寓頓時成為一座孤島。九位住戶被迫停下日常奔波紛亂的腳步，試着用自己的方式迴歸初心，重新傾聽內心的節奏。

首波宣傳公開五位女演員片段，藝人徐若瑄，這次變身為明代畫家沈周（1427－1509年）所繪的《廬山高圖》，飾演無法出門的旅遊部落客，不但想方設法偽出國，更要大玩創意神遊山水間，做個自得其樂、懂得排憂解悶的生活玩家！

張鈞寧則化身為怪怪美少女，奇誕刻劃「剪刀找貓」都市傳說，呼應乾隆帝將宋代「青瓷無紋水仙盆」稱為貓食盆的有趣說法。影后張榕容飾演唐代「灰陶加彩仕女俑」，終日梳粧打扮，盼着再也不會出現的情人，用淚水洗去花樣年華的青春苦澀。

曾演出「故宮×青春」影片女主角的連俞涵再次與台北故宮結緣，詮釋晉代王羲之（303－361年）《快雪時晴帖》，在其中扮演一位女明星，在暴風雨夜晚傳訊問候久未聯繫的友人。台灣影壇新秀瑞瑪席丹飾演清代霽青描金游魚轉心瓶，演繹在家悶得無事可做的游泳選手。預計12月在故宮Youtube頻道開播。

「故事宮寓」是近年台北故宮推行數位化的又一嘗試，在新冠疫情期間，實體拜訪故宮人次下降後，以影視作品拉近故宮與民眾的距離。2020恰逢紫禁城建城600年，北京故宮除舉辦大展外，綜藝《上新了·故宮》也邁入第三季，同樣透過影視作品讓故宮的文物與一般大眾更貼近。