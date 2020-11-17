山西黃河左岸發現4500年前古堡遺址　易守難攻具極強防禦色彩

山西省考古研究院日前發布考古成果稱，考古工作者在偏關天峰坪遺址發現一座距今約4500年的小型寨堡，從其地理位置可見，該寨堡是一座易守難攻的古堡遺址，被專家稱為天峰坪遺址。

山西黃河岸發現一座4500年前的小型寨堡（點圖放大）：

新發現的天峰坪遺址位於黃河左岸的偏關縣天峰坪鎮天峰坪村東，地處關河入黃河口處附近，是一座孤懸河岸的小型寨堡。該遺址面積約3萬平方米，所在地三面環河鄰溝，位置封閉，地勢險要，具有極強的防禦色彩。

2019年10月至2020年8月，山西省考古研究院與當地文物部門合作，對天峰坪遺址所在台地北部進行了發掘，發掘面積約1000平方米，清理護坡等石牆4段、房址近20座、灰坑30餘座、墓葬2座。

山西省考古研究院華夏文明研究所副所長張光輝表示，此遺址總體規劃有序，形成一個在台地邊緣砌築護坡石牆，台地上下修建部分房址，生活垃圾傾倒於台地邊緣的布局模式。整個發掘區堆積經歷了興建、廢棄、重建、再廢棄……多次反覆的過程，存在多個階段的房址，延續數百年，其始建年代不晚於公元前2500年。

類似這類擇險而居的模式還有內蒙古準格爾旗的白草塔、小沙灣、寨子塔等年代較為明確的早期石城，這也開創了北方石城借助溝壑天險，修築牆體，形成封閉單元的砌築習俗，進一步開啟了史前黃河兩岸地區這類居址的一般模式。

（綜合報道）