新鹿鼎記｜「可能是00後最愛看版本」　為何變史上口碑最差鹿鼎記

由內地藝人張一山、唐藝昕主演的電視劇《鹿鼎記》近日在央視及各大影視平台播出，本來備受期待新版劇集卻遭到全網差評，豆瓣網評分在2.5分至2.7分徘徊。 網民吐槽聲音不絕，不少人指飾演韋小寶的張一山在劇中「用力過猛，演技太浮誇」；也有人對劇情設計和服裝道具表達不滿，認為該劇毫無古裝武俠劇味道，只能淪為古裝情景喜劇。新版《鹿鼎記》稱目標觀眾是00後「小朋友」，00後對此又有何想法？

張一山版《鹿鼎記》劇照。（豆瓣網）

童星出身的張一山，12歲就出演內地情景喜劇《家有兒女》，並因飾演古靈精怪的小男孩「劉星」而走紅。2016年網劇《餘罪》熱播後，張一山再次用超強爆發力的演技征服觀眾。因此當時傳出《鹿鼎記》要翻拍的消息時，痞氣十足的張一山一度被認為是飾演韋小寶的最佳人選。

惟電視劇播出後，很多觀眾卻大失所望。由於張一山在努力表現韋小寶的搞笑和蠱惑時，方式都是簡單的擠眉弄眼、翻白眼，肢體動作也是極致誇張，因此被狠批十分做作，無法展現韋小寶的思維敏捷與機靈。

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有網民直言：「張一山吃糕點跟孫悟空大鬧天宮時偷吃東西簡直一模一樣。」在豆瓣網上，點讚數量最多的一條評論亦稱：「讓你演的是韋小寶，不是猴！」有毒舌網民甚至點評稱，「最喜歡這部劇的人應該是黃曉明，感謝張一山取代他成為『史上最油膩』韋小寶。」

除了張一山外，劇中大部分演員也在走「浮誇風」，其造型和表演被認為是故弄玄虛。因此還有人建議該劇應該直接改名為《鹿鼎記．惡搞版》或《鹿鼎記笑傳》。

實際上，張一山此前接受專訪時就透露，新版韋小寶故意塑造成偏卡通和搞笑風格，表演方式會有些變化。他還坦言會接受觀眾的不同評價，稱自己也有演不好的時候，「千萬不要把我當特好的演員，因為我也有演不好的時候。」

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新《鹿鼎記》中演出韋小寶七個老婆的花旦（點圖放大）：

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除了表演受質疑，新《鹿鼎記》的劇情線紊亂也為人詬病，特別是劇集對原著的改編和節奏的剪輯受到猛烈批評。由於初始劇情被縮減到難以接受的程度，有觀眾這樣抱怨稱：「5分鐘韋小寶進京城了，15分鐘海公公就瞎了，25分鐘韋小寶康熙就認識了……照這個速度10集就可以大結局了！」

而根據國家廣播電視總局公布的信息來看，張一山版的《鹿鼎記》劇集經過兩次調整，至少刪掉11集。相比於其他版本，新版《鹿鼎記》故事進展飛速但又不連貫。因此有評論指出，劇情縮水導致人物扁平，沒法體現一個多層次的韋小寶，也減弱了康熙與韋小寶之間的情感積累。但也有人認為，雖然前期剪輯刪減嚴重導致劇情有些混亂，愈往應該會愈有看點的。

各版本《鹿鼎記》的豆瓣評分都遠超新版（點擊大圖瀏覽）：

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經典版的金庸武俠劇是幾代人的集體回憶，明知新版很難超越時代經典，為何還要翻拍？張一山在曾透露，新《鹿鼎記》導演更多的是把口味對準了00後，想讓新版《鹿鼎記》成為00後最愛看的一版。他還指劇集的畫風「往卡通和搞笑上面走」，並把韋小寶塑造成「有史以來最可愛的人物」且「有童趣」。

張一山引述新《鹿鼎記》導演稱，該版本「可能是00後最愛看的一版」。（影片截圖）

但僅靠通過增加喜劇元素，就能刻畫出一版不同於以往的《鹿鼎記》？有網民就指出，「《鹿鼎記》作為金庸筆下的名作品，之前翻拍的幾版已經年代久遠，可能大部分00後都沒有聽說過《鹿鼎記》，更不用說看過之前的其他版本。沒有了可比性，想讓新版《鹿鼎記》成為他們最愛的版本就成了無稽之談。」

其他00後的意見：

「00後表示老子都成年了，不是小朋友。」 「00後表示感到了深深的侮辱。」 「05後表示我包括身邊朋友都喜歡。」 「00後喜歡陳小春版《鹿鼎記》。」

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