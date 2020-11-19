MUJI街市2021年進軍中國　看看大阪全球最大無印良品街市有些什麼

買菜的時候還能拍照、學烹飪、聽講座、特色料理體驗……MUJI街市都給你打包帶來了。想像一下，當你買菜的時候，街市潔淨又有設計感，一切東西以日式性冷淡的方式陳列，美好到可以直接當網紅打卡點。一邊挑選蔬菜，一邊就能了解種菜人的信息；買完菜，烹飪方式、擺盤都給你安排得妥妥當當……心動嗎？這樣的生活不遠了，因為MUJI街市明年就要進軍中國大陸。

近幾年，這個販賣美好生活方式的品牌，已經在中國開了酒店、書店、自助食堂、高級餐廳、便利店……甚至，還做起了家裝，一副要包攬人們生活方方面面的架勢。這次要來的街市空間，名字叫MUJI meal solution supermarket。現在的消息是2021年開業，地點在上海瑞虹天地太陽宮商場。我看了看，具體位置在10號線郵電新村和4號線臨平路之間，交通方便。

MUJI街市有何特別？點圖看看位於大阪全球最大的無印菜市場內裏乾坤▼▼▼

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上海網紅街市們的各路命運

街市玩創新，MUJI其實不是第一家了。近幾年來，上海陸陸續續開出了不少網紅街市。他們有的邀請了着名設計師來改造，有的堅持經營傳統的本地小吃，不管哪家，經過一番改造之後，都吸引來了很多人打卡。但是，並非每家都經營得很順利。

愚園路公共市集在改造時，特地請來張海翱參與室內設計。他被戲稱為「吳彥祖背後的男人」，因為他們曾合作打造了「最美草原星空圖書館」。經過改造和再設計，愚園路成了「弄堂藝術生活體驗新空間」。開業後，立馬引來許多遊客。考慮藝術之餘，當時他們也保留了老麵館、餃子餛飩店，還有上海人喜歡的早餐「四大金剛」。

2019年，有媒體稱讚它「柴米油鹽也有詩和遠方。」最近，我們去愚園路公共市集看了看。門口的保安師傅告訴我們，最近來參觀的人明顯少了。這裏，除了第一層保留了街市的基本功能，二樓是舞蹈工作室、畫廊和和社區美術館，還有一個網紅打卡地：潑墨長廊。也難怪，他用的是「參觀」二字。但是樓下的顧客寥寥無幾。

旁邊做餐飲的師傅說，市集關了開，開了關，折騰過好幾次了。「雖然是以便民為目的，但裏面賣的東西不全，而且不便宜。」師傅說。附近的市民告訴我們，自己從來不去愚園路公共市集買菜。「去附近的另外幾個街市逛一下，東西就能買全了，而且還能和菜販討價還價。買菜過日子講究實在，總要貨比三家的。」他們也說，「拍拍照是蠻好的，買菜就算了。」

不過，也有經營得不錯的網紅街市。原先的高陵路街市經過改造，成了現在的真如·高陵市集。老街市有二十多年的歷史了，現在裝修換成了民國復古風。值得欣慰的是，熟食小店、肉舖、水產等老店，幾乎全部保留下來，很受附近居民的歡迎。

點圖看看上海的「網紅街市」▼▼▼

有位六旬老人告訴我們，相比較菜價，她更關注菜的新鮮度和質量。不管是家常的爆魚，還是丹麥三文魚，如果食材好，她就會買。轉了一圈，老人手裏已經拿滿了肉類、海產，在一家有機食品攤前停下來，選起了蔬菜。「今天孫子要過來吃飯呢。」她笑瞇瞇地說。另一家坐落在鬧市區的烏中市集，一直廣受好評，它的功能很實在：賣菜。綠色門楣、復古的扶手樓梯，空間簡潔大氣，沒有多餘的裝飾。漂亮的室內設計以外，這裏的菜品也算得上齊全。蔬果、水產、冷凍食品、南北乾貨，都能找到，而且街市裏沒有任何異味。也許，這就是煙火氣在繁華城市的最好詮釋了。

看過前一代網紅街市，到時候，MUJI憑藉着它巨大的IP和成功經驗進駐上海，想來會掀起一股熱潮。我猜啊，以後在上海連買菜都要排隊了。不過，熱潮過去後，怎麼可持續，也許是擺在所有大熱IP網紅店面前的重要課題。

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