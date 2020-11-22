中美學者福建發現1500萬年前南酸棗　網民：好吃嗎？

據內媒報道，中美兩國古生物學者最近在福建漳浦發現一種1500萬年前的南酸棗化石，不同於傳統的化石形成方式，這些南酸棗化石在乾枯、脫水的環境下，就像人們熟知的木乃伊那樣，將遠古南酸棗的形態結構立體保存了下來。

中國科學院南京地質古生物研究所透露，中美研究團隊此次共發現7枚「木乃伊」南酸棗果實化石，它們的形態結構與現代南酸棗基本相同。稍有不同的是，現在的南酸棗果實，頂端有3至6個俗稱為「眼」的萌發孔。此次發現的化石裏，則首次出現具有7個萌發孔的果實。這說明，1500萬年前的遠古南酸棗，形態比其現代的「子孫」更加多樣。

南酸棗是一種生活在熱帶、亞熱帶的喬木，在浙江、福建、雲南等地有分布。考古證據顯示，早在8000多年前，古人就已經開始食用南酸棗，並且將其果實大量儲存起來。

參與此項研究的中科院南京地質古生物研究所助理研究員王姿晰說，「古植物學和環境考古資料顯示，在2000萬年前，南酸棗曾廣泛分布於歐亞大陸。而現在，它成了東亞地區特有的植物。此次研究說明，南酸棗很久以前就在歐洲消失，但在華南地區，它們很可能從遠古時代一直延續生存至今。

現代南酸棗。（微博）

報道在微博引發熱議，不少網民執著於「遠古的南酸棗好吃嗎？」，也有人表示，南酸棗和酸棗其實是完全不同的兩種植物：

看到這個，眼淚從嘴角流了下來 可以種嗎 能吃有啥啥不敢 南酸棗可不是棗哦，這是漆樹科的植物，跟酸棗是完全不同的倆東西。

（綜合報道）