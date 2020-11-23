新疆出土1000多年前「古羅馬風格」浴場　具地熱功能還可焗桑拿

內地考古學家近月在新疆發掘出一座始建於高昌回鶻（約公元10世紀）的公共浴場遺址，特別的是這座古代浴場還配備「地熱」，建築結構具有濃郁的古羅馬風格，而且還設有桑拿設備，出土遺物和內部裝飾則又體現中原地區特徵。

古代浴場具有濃郁的古羅馬風格（點圖放大）：

古代浴場遺址位於新疆昌吉回族自治州奇台縣，浴場就位在唐朝墩古城東北部，總面積約400平方米。浴場結構是半地穴式，分上下兩層空間：下層基礎部分位於原地表之下，是煙道和供熱的基礎建築空間，上層建築則是原地表之上，是當時人們洗浴與活動的場所。

該浴場功能設施完善，分為門廳區、工作區和洗浴區，主體建築是洗浴區，東北、東南兩個空間可能為更衣室，北部可能為浴場的熱水室，西南空間可能為冷水室，中部空間與相連的東部、西部和南部空間可能為溫水室。西北獨立空間可能為浴場的熱水室或桑拿、蒸汽室。

參與挖掘工作的中國人民大學考古文博系主任魏堅教授指出，浴場特別之處在於配備「地熱」。這種下層以磚砌支撐柱為支架，將建築分為上下兩個封閉空間的建築方式，在古羅馬時期《建築十書》中稱之為「挑空式地板」，即利用支撐柱構建浴場地下供熱系統，使用時爐灶燃燒煙火可通過支撐柱之間的煙道在浴場下層流動，形成「地熱」，用以維持浴場上層洗浴空間溫度。

羅馬式浴場大都以軸線對稱方式布局，藉此呈現浴場的宏偉和華麗，這一特點在新疆的浴場遺址也能看出。雖然浴場建築有古羅馬風格，但其裝修風格卻很「中式」，牆面有用墨線繪製的花卉等裝飾彩繪，加上遺址出土的陶壺、陶盆和方磚等遺物，都有明顯具有中原及本地特色。

學者初步分析，浴場所在的唐朝墩古城始建於公元7世紀上半葉的唐代早期，根據出土文物研判，浴場最初營建於高昌回鶻時期，蒙元時期還曾被改建沿用。

或為城市公共浴場 可供旅人使用

考慮到浴場遺址規模大、建築規格高、沿用時間長，期間又歷經多次修繕，魏堅推測，這座浴場作為城市公共浴場的可能性較大，「由於唐朝墩古城地處歐亞草原內陸地區，夏季炎熱，多大風天氣，冬季寒冷，無霜期較短，在這種氣候條件下，建設公共浴場顯得合乎情理，一方面滿足城市居民日常清潔需要，另一方面可供往來旅人沐浴休憩」。

（新華社/天山網）