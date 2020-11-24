山西平遙古城牆外發現東周古墓葬　距今逾2000年

山西省考古研究院周一（23日）公布，考古人員在晉中市平遙古城牆外發現一組東周和金代時期的古墓葬，為迄今在平遙古城附近發掘的年代較早的地下文物遺存。

山西省考古研究院表示，本次發現的東周墓葬遭到破壞，僅存底部的墓室，結構為長方形豎穴土坑墓；出土器物共10組，包括三璜聯璧1件、玉飾片1組、石圭1組、陶鼎2件、陶蓋豆2件、陶盤1件、陶匜1件、陶碗1件，據墓葬形制和出土器物判斷為戰國早期墓葬。

東周墓葬出土器物，包括三璜聯璧、玉飾片、石圭、陶鼎等。（微博）

金代墓葬是一座仿木構磚室墓，由墓道、墓門、甬道、墓室組成。該墓為遷葬的夫妻合葬墓，埋葬一男一女；出土器物共7件，包括小瓷碗1件、陶牛1件、大陶罐2件、小陶罐2件、陶魂瓶1件。

金代墓葬出土器物，包括小瓷碗、陶牛、大陶罐等。（微博）

考古人員介紹，本次發掘的古墓葬距平遙古城東城牆僅800米，為實證平遙2000餘年建制史提供重要依據。目前，平遙縣官方已針對該墓葬提出原址保護思路，結合即將啟動的縣級博物館建設規劃，做好永久展示利用。

平遙古城是目前現存最完整的中國古代縣城，現存古城牆主體是明初洪武三年（1370年）在舊牆垣基礎上重築擴修形成。據文獻記載，平遙縣的建制沿革始自秦平陶縣、漢中都縣。

（綜合報道）