《聽見她說》「容貌焦慮」上熱搜　大陸女性對美的再定義

由中國大陸知名影星趙薇監製，探討女性困境的獨白劇《聽見她說》於日前推出。該劇第一集《魔鏡》，演員齊溪飾演一位有容貌焦慮症的女子，近半小時的獨白，邊哭邊卸粧道出女性在追求「美」的過程中，內心背負了多少來自外界、他人的壓力，也讓觀眾看到女性的內心世界。

《聽見她說》第一集《魔鏡》，引發網絡熱烈討論。（微博@騰訊視頻聽見她說）

《魔鏡》聚焦在女性相當普遍的容貌焦慮議題上，甫推出隨即成為網路上的熱門話題，不少網友表示有類似遭遇：「一點也不喜歡自己的容貌」、「說出了我的心聲」。但《魔鏡》結尾只給出一個相當樸實的答案，就是要從變得狹窄、單調的美中，找回自己並接受、包容不完美又獨一無二的自己。

相當有趣的是，影片重點在探討女性在追求外貌的迷思，彈幕卻有不少女性觀眾對於演員的粧容、皮膚評頭論足，形成一個諷刺的現象。

此外，片尾的演員訪問，也令人感到出戲，比如被問到如何保持活力，齊溪竟然開始置入性行銷，說起某個牌子面膜有多好用也為人詬病。《魔鏡》的拍攝方式，以及影片核心問題雖引起網路討論，但並沒有更深度的挖掘，比如影片裡的齊溪，因整形醫生稱讚她的外表，便打消了動刀念頭，但沒有再進一步涉及女性整容問題，不過在網路上也掀起「你是為了誰而美」關於容貌焦慮的討論，「容貌焦慮也因而登上微博熱搜」。

《魔鏡》主角齊溪在鏡頭前卸粧落淚，道出女性亮麗粧容背後的心酸。（微博@騰訊視頻聽見她說）

社交媒體與容貌焦慮

過分重視外貌，並非現代人獨有，19世紀的歐洲有不少醫師注意到，有些人因過份執著於自己身體細微，或是微不足道瑕疵而導致身心問題，在當時被稱為「臆形恐懼症」（dysmorphophobia），被認為是由於心理上的挫折所導致的焦慮情緒，轉化為身體上的病症。

直到1980年，美國精神疾病診斷與統計手冊（The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，簡稱DSM）第三版，才首度把「臆形恐懼症」歸類在「身體障礙症」（somatoform disorder，為生理找不出明顯病因，卻對身體有症狀般的抱怨）。2000年時，才將其正式命名為「身體臆形症」。

該病症有以下診斷條件：如對他人難以察覺或是微不足道的身體外貌缺陷感到耿耿於懷、對於自認的身體外貌缺陷，出現頻繁、重複的行為，像是不斷照鏡子、過度刷洗、反覆詢問他人自己的容貌，或與他人外表進行比較。

由於網絡以及社群軟體相當普及，人們自然會更在意自己的外在容貌。在整形風氣相當盛行的韓國，對於容貌焦慮也有非常多的討論，改編自漫畫《我的ID是江南美人》的同名韓劇，即探容貌的觀念矛盾，比如股吹「自然就是美」、「內在最重要」等價值觀念，但實際上是擁有亮麗外表的人比較吃香、對外表平庸的人不友善的社會。整個風氣像是逼迫著外貌平平的人去整容，但整形後，又會被譏笑曾經動過刀，不再「自然」。

《整容液》使用恐怖片驚悚的方式，呈現出人們對於「美麗的容貌」的追求，已經到了走火入魔的地步。（Facebook@耶魯黃）

動畫電影《整容液》，即是個人們追求「美麗的容貌」到走火入魔的例子，該片除了通過驚悚的手法，表現迷失在「美麗容貌」的女性外，同時表達對於韓國民眾審美過度單一的隱憂。

從此次，《魔鏡》探討的女性容貌焦慮，也帶出許多對於「美」評價的討論，包括美不應該是單一、狹窄的「白」、「瘦」、「高」等。而此次網友們對「容貌焦慮」的大量討論，也讓社群時代「自我形象」被放大的問題顯現，讓人們得以意識到焦慮產生的原因，擺脱他人凝視，也才有機會做出改變。