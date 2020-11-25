內地千金「微服搬磚」犯眾憎：炫富本無罪　無品兼無底線才是問題

從王思聰開始，眾多富二代們被打通任督二脈，意識到當「炫富網紅」真是個不錯的買賣，紛紛走上這條低門檻高回報的職業道路。但高的不只是回報，還有孽力。早幾天，非知名富二代兼B站up主「曹譯文Iris」獲得了她做網紅以來最高的流量，喜提多次微博熱搜，知名度迅速攀升。

起因是她製作了一期名為「累嗎？累就對了，舒服是留給有錢人的」的體驗影片。影片中，作為建築公司二代的曹譯文，「隱藏身份」到自家建築工地當了一天的打工人。可惜打工是假，炫富才是真。

這個時代炫富真沒甚麼，我們也越來越習慣富二代以「炫富」作為一種謀生手段，不會因此就生出惡感。但炫富的同時，非要跑到打工人的地盤、搖着打工人的肩膀拿着大喇叭喊「你累是活該」，逼你承認「累是你的命，舒服是我的命」 ，吃相就很難看了。不知道曹譯文是否把這當作「黑紅」的一種，但眾人對她的印像已經是實實在在的反感。這種恨不得直接把「上等人」寫在自己臉上的操作，冒犯的不是打工人的職業，而是人的人格。曹譯文的言行已經超越凡爾賽，到了金字塔的級別。但眾所周知，金字塔從來都不是給活人睡的。

內地富二代網紅到建築地盤打工惹眾怒兼上熱搜（點圖了解更多）▼▼▼

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名媛和公主，都不該是自封的網紅人設。從曹譯文最初入駐b站當up主，就和普通人沒有半點關係。她先是分享自己的百萬衣櫥。比如10萬歐元的Dior高定禮服和40萬人民幣的valentino高定，10萬一條的裙子她有很多，半年買了7條。品牌借給Angelababy穿的禮服，她都直接買。

除了衣櫥，後來曹譯文也分享自己其他的生活。包括不含置裝費每個月零花錢三四十萬、家裏三代做建築行業、為何創業、看高定秀、和明星交友、出手60萬的愛馬仕、住萬元酒店……即便如此，在一期名為《零花錢上限？家庭背景？你好奇的答案都在這【小公主的日常】》的影片中，她還是表示自己不愛炫富。她很會取標題，小到一頓飯，大到一次旅行，所有消費的金額都赤裸裸地曬出來。公主、名媛之類的字眼更是屢屢出現。

曹譯文是否真的是公主或名媛，我們不做評價。在大多數影片裏，她的確表現得挺正常，也吸引了一大批粉絲。她們喜歡曹譯文的裙子，也喜歡圍觀她表現出來的有錢人的生活方式。我不止一次在彈幕裏看到有人評價她說，「講話溫柔，有大小姐的感覺」，「是真心在分享而不是炫富」，或是誇獎她「身在名利圈依然很單純」。

單純的是粉絲而不是富二代。曹譯文順勢還創立了一個禮儀學校。在介紹中，她是一個在國際頂級歐洲禮儀學校學習過的頂級名媛。課程不貴，一節40元，學員可以「專業全面提升個人素養，讓你擁有刻在骨子裏的優雅和貴氣。」而她上過的所謂「培養過黛安娜王妃」的禮儀學校，已經被錘死是個歐洲女德培訓班，目的是為了培訓女孩吸引丈夫的能力（此信息來自學校維基百科），當然，黛安娜也根本沒在這上過課。只不過以上所有鑲着鑽的歲月靜好，都被「打工人」的影片推翻。曹譯自稱頂級名媛，甚麼樣的人才能被稱作名媛？

我們時常提到的老一代中國名媛，往往具備幾大品質：有學識有能力、自尊自立、敢愛敢恨、自己掌握自己的命運，如果有機會，從不吝嗇為民族和社會盡綿薄之力。她們雖大多也出身於名門世家，但不會強調自己身上的裙子多少錢或是父輩留下了多少財產，真正重要的，是沉澱在身體和靈魂裏的東西。所以名媛的人設，還是不要隨便立的好，畢竟現在「上海名媛」又多了一種意思。

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做網紅無罪，別忘了萬事皆有底線。

其實富二代無罪，網紅也只是一種職業，只要保有做人的基本道德，炫富其實無傷大雅。人都有好奇之心，這世界上買得起10萬元裙子的人畢竟是少數。倘若大大方方秀出來，大家也只會讚你一聲有品。而這起打工人事件，如果曹譯文是真的認認真真在工地幹了一天活，最後得出「打工人很辛苦，原來我的生活這麼舒服」之類的結論，我想大家不至於這麼憤慨。矛盾的核心，是在於她在工地上凡爾賽式的表演，是她不知其苦的無病呻吟，還有一個刻意引起矛盾的標題《累嗎？累就對了，舒服是留給有錢人的》。不求富人有品位，至少有底線。曹譯文不僅沒做到這一點，甚至沒意識到自己的行為有問題。當有評論表達憤怒時，她再次把自己標榜的名媛範拋到了腦後。

今天，越來越多如曹譯文一樣的富二代走上網紅之路。王思聰是范本。2011年他在微博上嘲笑汪小菲，一戰成名，甚至被稱作「娛樂圈紀委」。2015年，王思聰就登頂《互聯網周刊》發布的中國網紅排行榜，影響力遠遠甩開位於第二名的papi醬。對他們來說，成為「炫富網紅」並不需要投入新的成本。只要把自己原本的生活展現出來，就能吸引一大批獵奇的觀眾，的確是一門實惠的創業。

華誼總裁的女兒王文也，微博粉絲168萬，主要動態都發在ins上，但並不妨礙她頻頻上微博熱搜；耀萊董事長的女兒綦美合，在百度百科上，她的名字後面緊跟着「10歲就與成龍合唱」的標籤，之前曾傳出和明星戀愛的新聞，關閉了ins。還有不少星二代（實質也是富二代），先是通過網絡吸粉，再藉勢轉為明星。雖然意義不大，但其實也沒毛病。

當然，不是所有的富二代都願意走純炫富的路。和曹譯文同是b站up主「影視颶風」，創始人Tim Pan，是有名的攝影大神，後來被扒出父親是圓通物流的總裁、阿裏系基金的董事。同樣是花家裏的錢，影視颶風購買頂級器材，研究學習再出教程，因此有了一大批因技術而追捧他的粉絲——沒有錢自然燒不起好器材，但這種「富」，無疑比單純的把鈔票往天上拋要更有意義。就在前不久，曹譯文和華為任正非的小女兒姚安娜、三和老爺車集團小女兒黃孫初夏等二代一同登上《尚流》雜誌，標題就是「星媛2020閃耀新世代」。

曹譯文被形容成「流量時代的新生活引領者」，她本人更是說幫助他人比擁有高定更有意義，從小父親就教他「克己復禮、誠實守信、樂善好施」。雖然她目前的行為和這12個字完全背道而馳，但希望她有一天真的能做到吧。

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