餐飲界teamLab？上海Pizza Hut大玩互動全息投影　薄餅上枱會開花

西餐廳也能當美術館一樣逛，這家餐飲界的teamLab有怎樣的魔力？最近上海有家餐廳非常熱門。店裏用上了當下餐飲界最潮的全息投影技術，讓人坐在裏面就能跟着流動的光影，體驗一把在牡丹園裏吃東坡牛肉的快樂。要知道，東坡牛肉的烹飪靈感來自東坡牛扒，那可是一道國宴菜。

品嚐了美食，在店裏還能觀賞羌繡藝術。這個已有3000年歷史的四川民間傳統工藝，是國家級別的非物質文化遺產。吃飽後，和蘇東坡玩詩詞遊戲消食也是很特殊的體驗。在店內的全息光影裏，我們賞國花、嘗國宴菜，還觀看了國家級的非遺藝術，可以說是真正地觸摸到了傳統文化的老靈魂。

餐盤中蝴蝶起飛，牡丹花綻放……按圖看看必勝客如何用創新科技融入傳統文化▼▼▼

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國風餐廳：在《赤壁賦》裏吃牛排，去西餐廳賞敦煌壁畫

前衛的光影秀固然迷人，傳統的復古風也不遑多讓。近兩年國風大熱，乘勢而出的必勝客蘇東坡國風店開業至今吸引了不少眼球。每個去店裏的人，幾乎都會聚集在一張木質長桌邊。文房四寶和陶瓷茶杯陳列其上，讓人忍不住想拿起毛筆，隨手塗畫。抬頭看，傳統料理的名稱都做成了中國畫的樣子。飄逸的紗幔間，還藏着與《赤壁賦》搭配的燈籠，錯落有致。讓人覺得自己好像真的穿越到了北宋，眼前有一場詩詞大會，即將開始。

找到穿着古風服裝的店員，用蘇東坡的詩句和他們「接頭」，就能獲得東坡系列食物的優惠。據說另一家國風餐廳也要開業了，這次的主角輪到了敦煌博物館。這一次必勝客攜手敦煌博物館六大IP系列，將西方巴洛克藝術、普普藝術、朋克重金屬與敦煌壁畫跨界碰撞，把年輕的敦煌藝術帶進西餐廳。顧客不僅能在用餐時感受潮流敦煌，還有敦煌限定套餐，聯名周邊和主題包廂，隨手一拍都是妥妥的潮範大片。

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未來新嘗試：打造年輕人的社交空間

年底，必勝客「舌尖上的電影院」也將驚喜亮相。它是北京第一家電影體驗餐廳，擁有影院級用餐環境，還會不定期舉辦沉浸式主題活動。未來，我們期待它成為年輕人的娛樂社交餐廳。

讓年輕人和家庭在時尚的teamLab享受傳統的魅力

最近必勝客的一連串動作，讓人覺得它不再僅僅是一個餐廳，用餐飲界的teamLab來形容更為適合。各種主題餐廳的開啟、新餐品與衍生品的研發……可以看到必勝客完全踩在了這個時代的脈搏上。

必勝客一直關注着家庭群體。他們把藝術融入餐飲環境，調動了孩子們的好奇心。讓孩子們在寓教於樂中，感受傳統文化的魅力。對國家文化的自信和認可，從小開始就紮根在孩子的心裏。

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對家庭來說，這不失為遛娃、休閒的絕佳選擇。事實上，當代年輕人的生活愈來愈多元化，他們時髦，又關注傳統，對西方藝術有自己獨到的見解，同時，在骨子裏對傳統文化又是充滿自信的。但他們需要一座橋樑，在過去和現在之間建立聯繫。用當代語境詮釋那些古老的美。必勝客無疑在擔任這樣橋樑的角色。他們用符合時代的表現形式，讓年輕一代切身體會到了傳統文化時髦而多元的一面，也得到了和文化藝術溝通的機會。

另一方面，無論是展現非遺文化羌繡的魅力、還是傳承蘇東坡的詩詞文化，或是直接引入敦煌的藝術大展，必勝客新開出的每一個餐廳，都體現了品牌對中國傳統文化藝術挖掘、保護和輸出的願望。

當別人還在研究怎樣做好一間餐廳的時候，他們已經開始將目光放在文化與傳承的社會議題上。敬請期待這個餐飲界的teamLab，接下來為我們帶來的新驚喜。