冥婚爭議｜傳統陋習催生盜屍、謀殺案　揭秘內地冥婚現象

冥婚也叫陰婚，通俗來說就是為死去的人找配偶。冥婚這個民間習俗看似古老，但原來中國不少地方仍然把這個習俗留存下來，惹來爭議不斷。 11月17日前後，廣西財經學院大學生街舞社一段關於冥婚的舞蹈《殙》在網絡走紅，因題材大膽和表現力震撼廣受好評。 數日後，「死於虐待，葬於陰婚」的「方洋洋事件」曝光，該案經媒體報道後備受輿論關注。方洋洋的悲慘遭遇除了激起公眾對家暴行為譴責，也使得冥婚現象再次成為社會熱議話題。

反映冥婚的舞蹈《殙》講了一個什麼故事？（點圖放大瀏覽）

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冥婚的歷史相當久遠，又稱為「鬼婚」、「陰婚」或「配陰婚」等，根據冥婚對象，還可以細分為死者之間的婚配、死者與生者之間的婚姻兩種。自殷商時期至今一直存在，已有三千多年的歷史。其中最著名的故事是曹操感傷幼子曹沖之死，向甄氏亡女提親。

據悉，古代男女訂婚後卻沒有正式拜堂就離世，民間老人認為他們的鬼魂會到家宅鬧騰，令家族成員不能安生，於是就要為他們舉行冥婚，免得出現孤墳，影響家宅繁榮。

作為一種封建迷信，冥婚現已日漸微息，但並未徹底消亡。多數情況下，冥婚如今以男方家庭為主導，通過中間人尋找到合適的女性死者，在付給女方家庭約定的「聘禮」之後，擇日為兩人合葬完婚。近十多年來，各大媒體也一直關注在冥婚背後的一系列犯罪案件，如盜屍、拐騙謀殺女子等。

上海大學主要教授民俗學、民間文學的副教授黃景春自2003年起，每逢學校的寒暑假就會前往國內各個盛行冥婚的省市，包括山東、山西、陜西等地研究冥婚儀式。據其介紹，現在興辦冥婚的地區主要集中在山西臨汾、大同、長治、呂梁等地，陜西榆林、山東、浙江等地也有但不多。

據《新京報》報道，在中國裁判文書網以「陰婚」為關鍵詞進行搜索可發現，2012年至2019年期間，共有133篇判決書，其中有78宗涉及刑事案件，案發地多集中在山西、陝西、河北、河南和山東等省份。

一名從業30年的冥婚媒人曾向《中國新聞週刊》透露，上世紀90年代初，一場門當戶對的冥婚要5000元（人民幣．下同），10年後漲到了5萬元。到2010年，10萬元只能保證配上婚，已經不能提太多條件了。至2016年，15萬元以下連「一根骨頭都買不到」。

有報道稱，病死的女屍要比交通事故致死的女屍價格高；而剛剛病死的女屍，又比離世多年的價格高；年輕漂亮的、剛剛病死的、家庭富裕的女屍最值錢，價格從十幾萬乃至幾十萬元都有。在陰婚氾濫成災的地區，甚至出現過極其荒誕的事件：

該醫院（山西臨汾市洪洞縣某醫院）太平間裏也很少有女屍，尤其是年輕的女屍。一旦聽說有年輕女孩病危，立刻八方湧動，引來十幾個喪子家庭爭搶。他們的到來是如此之快，以至於當激烈的價格戰塵埃落定時，女孩往往還沒有離世。但女方家屬向買家承諾，一旦女孩去世會立刻把屍體拉到男方家裡，男方家屬在得到承諾後心滿意足地回到家中等待女孩去世的消息。 中國新聞週刊《中國冥婚調查》

由於冥婚市場的火熱，內地不時還有女屍被盜事件出現。過去兩年，河南南陽市等地多具女性屍體被盜，連老人家都不放過。法院判決書顯示，多宗被盜女性屍體被非法「冥婚」。當地村民為保護家人屍體，紛紛在親友墳墓安裝閉路電視，或改用水泥棺封死遺體，增加防盜作用。

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更慘無人道的是，在盜取屍體失敗後，有罪犯把女子活活殺害，再把她們的屍體賣給需要配陰婚的人。2011年，為了給他人逝去的兒子配陰婚，男子王海榮與同夥將一名孕婦殺害後，以2.2萬元的價格將屍體賣至陝西省延安。2016年，甘肅男子馬崇華曾將兩名患有精神疾病的女子從家中騙走後並殺害她們，其後更跨省將屍體賣到陜西榆林配陰婚。

在內地，按照《刑法》第302條規定，盜竊、侮辱、故意毀壞屍體、屍骨、骨灰的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 2006年8月1日起施行的《屍體出入境和屍體處理的管理規定》第八條規定：「嚴禁進行屍體買賣，嚴禁利用屍體進行商業性活動」。第九條規定：「除醫療機構、醫學院校、醫學科研機構以及法醫鑑定科研機構因臨床、醫學教學和科研需要外，任何單位和個人不得接受屍體捐贈；使用完畢的屍體，由接受屍體的單位負責對屍體進行殯葬意義上的最終處理。」

為了打擊因冥婚引發的盜竊、侮辱屍體、屍骨、骨灰犯罪活動，山西臨汾堯都區公安局2016年3月曾發布通告，將盜屍，買賣屍體和介紹買賣者列為打擊對象，違禁者將以侮辱屍體罪論處，面臨最高3年的有期徒刑。2018年12月至2019年1月，河北省邢台縣法院、山西省侯馬市法院和陝西延長縣法院先後對販屍者、介紹買屍者以侮辱屍體罪作出刑事判決。

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山東女子方洋洋被婆婆家虐待致死，因為一審量刑過輕，被德州中院發回禹城法院重審。重審尚未有進展，卻傳出方洋洋的骨灰在火葬場直接被家人拿走，賣給另外一家配了陰婚……

實際上，「方洋洋事件」令冥婚話題重回公眾視野，外界關注點並非只停留在對冥婚這個封建民間習俗的批判，另一個關注焦點是農村女性和殘障女性權益保護。

因此有網民這樣評論此事，「她們先是不允許被出生，被墮胎，被殺死，她們出生後給家裡當牛做馬，她們被父母用高價賣走，聘禮給兄弟用來結婚，最後她們死了又被賣一次，這就是中國農村的婦女。」有人更認為，方洋洋的悲劇不僅是一個個體的悲劇，而是整個底層女性的人生悲劇的縮影。