【歷史探秘】男性如何書寫女性　明清傳記裏的婦女形象

日前獲得台金馬獎「最佳女主角獎」的電影《孤味》，故事聚焦在阿嬤林秀英的一生，片中不僅夫妻感情，甚至母女與姐妹等親情都有獨到刻劃。這些細膩的描寫，令人驚豔是出自男導演許承傑之手。 古今中外歷史，皆有眾多男性留下許多豐富的女性形象，想知道中國古代男性如何講述女性的一生，可以從明清文人著作的傳記，窺看一二。

《王蜀宮妓圖》（局部）是明代畫家唐寅創作的一幅絹本設色畫。（網絡圖片）

由於古代沒有攝影機、照相機，只能使用文字與圖畫作記錄，因此明清婦女的具體樣貌，可以從傳世的繪畫作品觀察，像是粧容、服飾與相貌姿態；而傳記中的女性，也能從文章字句描述得知其其相貌儀態、性格與生平事迹。而東漢劉向（公元前77－前6年）所著的《列女傳》，為已知的中國第一部女性歷史專著。

明代傳記中的婦女形象

明清兩代除了有官修史書外，各地也流行編撰地方誌，以此收錄地方民情、風俗教化等。從明代嘉靖年間（1522－1566年）河南《許州志．列女傳》就能多少看出明代文人筆下的女性形象。以其中收錄的婦女劉氏生平為例：

劉氏，廩膳生員袁錫妻。錫因下第，病卒。孤惟菲，尚在襁褓。既塟（同葬），劉遂杜門罕見親戚。力躬紡織以自贍。百計撫孤，鞠育成立。二十八而寡，今歷孀居三十五年。啜粥茹淡，始終一節，稱重餘鄉評。嘉靖己亥（1539年）知州張良知聞而褒重其事，乃於正月元日榜其門曰：『生員袁錫妻劉氏貞節之家』。士夫聲詩慶美者不一。今已六十四歲雲。 《許州志．列女傳》

劉氏由於丈夫早逝，靠着紡織撫養孩子長大，守寡多年。從這短短的傳記可以看到，內容着重在婦女如何守節獲得表揚。文中提到「力躬紡織以自贍」，其與儒家對於貞節的定義有關，指的是婦女在財政上排除對親戚的依賴，因此無需踏出家門的家庭紡織業，就成為唯一適合女性的生產方式。不過劉氏可不是一般小老百姓，「廩膳生員」代表其丈夫是府州縣學中成績較好的諸生，雖然鄉試落第，仍有明代下階儒士的社會身分。

短短的傳記中，不斷出現「長期孀居」、「始終一節」，強調劉氏的年紀與守寡的時間，意謂着劉氏符合明代「三十以前夫亡守志，五十以後不改其節」的旌表節婦標準。不過，整篇文章裏沒有任何字句提到劉氏的樣貌、性格，學者衣若蘭統計，明史共有傳記279篇，所有被收錄其中的婦女其類型全是貞節烈婦，可見明代文人筆下的婦女，形象相當單一。

清代婦女傳記又見賢母

清代雖承襲明代表揚貞節烈婦的價值觀念，不過傳記着重記載的內容有所不同，以《清史稿》為例，其婦女傳記恢復東漢以來的傳統，因此又能看見賢母、才女的婦女形象。像是清代地方望族錢綸光的妻子陳書（1660－1736年），其傳記所着重的事迹與前述的劉氏完全不同。

錢綸光妻陳，名書。綸光，嘉興人；陳，秀水人。幼端靜，讀書通大義。初婚，綸光侍其父瑞徵出上冢……綸光卒，教子尤有法度。子陳群，自有傳；界，官陝西醴泉知縣，有賢聲。陳晚為詩，號復庵；署畫，號南樓老人。詩三卷，戒陳群毋付刻。畫尤工，山水、人物、花草皆清迥高秀，力追古作者。曾孫女與齡，字九英，為廣西太平府同知吳江蒯嘉珍妻。亦能畫，題所居曰仰南樓。 《清史稿》

陳書傳記內容描述與前述劉氏有很大的不同，沒有出現「長期孀居」、「始終一節」等強調守節的字句。除了重點講述她教子有方外，還寫了不少陳書的個人興趣與愛好，不過傳記漏掉了一件事，陳書曾畫了一幅《夜紡授經圖》獲得乾隆皇帝（1711－1799年）的賞識，此畫描繪婦人於夜深人靜時一邊紡紗，一邊教子讀經。除了陳書外，《清史稿》還收錄了23位賢母。

雖然明清兩代皆有表彰貞節烈婦的傳統，不過婦女傳記收入的內容仍有不同。圖為明代畫家仇英創作的《漢宮春曉》（局部）。（台北故宮博物院）

為何明清兩代的女性傳記有這麼大的落差呢？學者研究，明代旌表本是為表揚守節多年的婦女，不過傳到各地後，成為地方官風俗教化民情的政績之一；由於能獲朝廷表彰，因此對看重聲望的家族來說，其族中女性能成為貞節烈婦即是為家族取得榮耀的途徑之一。但本意良善，只為選出地方模範、起到教化百性的作用，一旦模範變成規範，甚至是婦女的標轉與責任時，那麼女性的形象自然就變得單一了。

清代旌表與明代不同，婦女只要兒子當官就能獲得朝廷表揚，加上清代重視賢母，因此地方誌皆把母親安排在列女傳首篇，而《清史稿》收錄的女性以賢孝居多，肯定賢妻慈母對家庭與子女的犧牲與奉獻。通過比較傳記內容，雖然清代仍未脱離明代以來表揚節烈的價值觀念，但對於賢母、才女類型的婦女，不再將其藏身於歷史之外。