「武林門派」存在嗎　解密中國傳統武術的虛與實（下）

近期中國大陸出現一位自稱「渾元形意太極門掌門人」的馬保國先生屢屢登上熱搜榜，除了在某些網站不斷大量湧現惡搞他的視頻，馬保國口中「年輕人不講武德」、「耗子尾汁」（好自為之）、「我大意了，沒有閃」等金句，也成為網民製作網絡表情包的素材來源。「馬保國現象」除了體現當前網絡世界蓬勃發展與集體創作的創意無限，也反映中國傳統武術與現代格鬥技之間的「較量」，以及人們對武術「門派」的種種迷思。《多維新聞》專訪任教於台北市中山女中的國文科教師林世奇，請他以教拳27年來的經驗分析一般人對網絡約架和武術「門派」的錯誤認知。 此前，《「武林門派」存在嗎 解密中國傳統武術的虛與實（上）》已經刊出，今刊出下篇。

自稱「渾元形意太極門掌門人」馬保國，在視頻網站上訴說自己如何在網絡約架時被年輕人「偷襲」，加上他示範的「閃電五連鞭」（右），如今都成為網民惡搞的素材。（多維新聞）

當代「功夫宗師」輩出？！ 實則文化騙子

無論是近期馬保國的「閃電五連鞭」，或過去戴廷龍的「凌空勁」，影視作品《葉問》、《一代宗師》，都在過度誇大中國傳統武術，讓人看了神乎其技的感覺。2017年，中國大陸體育總局印發《關於進一步加強武術賽事活動監督管理的意見》，規定不得自創門派、私下約架、惡意攻擊、相互詆譭、歧視他人；不得自封「大師」、「掌門」、「正宗」、「嫡傳」等稱號以誤導群眾。對於大陸政府出台這些限制性措施，林世奇認為，並非這些人會對政府統治造成威脅，而是這批人玩過頭了，對社會風氣影響惡劣，不得不加以禁止和導正。

所謂「門派大師」的浮濫，並不是什麼文化復興，反而顯現了文化力量的不足。正因為底藴不足、缺乏文化自信，所以人們對這種虛妄的東西才會有所渴望，這些文化騙子才會有市場，以此進行營銷撈錢。大陸官方立下這些規定，不過防止文化被惡搞、社會更浮躁而已。台灣之所以沒有類似的規定或限制，不是因為在台沒有文化騙子，而是台灣的情況沒有嚴重到需要這樣處理而已。

至於現代人跟風習武方面，林世奇認為這是個人的興趣愛好，想學就學，只要經濟許可，不必干涉。至於受騙上當，這就像詐騙集團猖獗，政府三令五申，到處都在提倡防止詐騙，但想騙的、會騙的還是能得手，不是提倡不力，有時是受騙者過度軟弱。人只要沒有過多的貪慾，對現實沒有太大的焦慮，對於那些誇大胡扯的神話，最多也就是一笑置之，又怎麼會受騙上當？況且與詐騙集團相比，這些假武術能騙到的比例很低，影響不大。若要推廣武術知識，應該尋求更有意義的目標，不必以防騙為目的。

2017年，「格鬥狂人」徐曉冬（右）約戰「雷公太極」魏雷（左）引發話題。徐曉冬自稱要針對中國傳統武術界的「造假」進行「打假」。（多維新聞）

網絡約架只為賺流量和利益 無關榮譽

針對近年網絡上「武術約架」的影片廣為流傳，例如綜合格鬥運動員徐曉冬約戰魏雷（雷公太極）、馬保國（渾元形意太極門）、丁浩（詠春拳）、呂剛（詠春拳）等人，想證明現代格鬥技優於傳統武術。不過林世奇卻認為，這種「武術打假」、「網上約架」現象，不過就是種商業的營銷手法罷了。

林世奇表示，現代對傳統武術教學的宣傳，有的靠武俠魅力編故事，有的偽造各種「門派」宣傳。這些人玩過頭了，練現代搏擊的人就回過頭來玩他們，藉着「武術約架」提高自己的流量，有流量就有打賞、現金流，以此牟利。換句話說，這些活動多以實際利益為出發，你靠吹牛吃飯，我就靠打假吃飯，這裏面沒有什麼太高尚的東西，和師門榮譽也沒太大關係。

至於中國傳統武術界有沒有彼此的較勁呢？林世奇回答，這是一定有的，例如保鑣護院時真正的生死決鬥，或者是清末以後才有的擂台。不過關於擂台賽，本是從外國傳入中國的舶來品，歷史上並不多見，比較有名的是1954年在澳門的「吳陳比武」（太極拳吳公儀、白鶴拳陳剋夫）幾乎成了笑料。至於後來創辦「精武體操會」（後改為精武體育會）的霍元甲於1909年至上海與英國大力士奧比音「比武」，或者精通形意拳、八卦掌的韓慕俠於1918年在北京六國飯店（今華風賓館）擊倒俄國大力士康泰爾，那都是爭民族尊嚴，不是什麼「門派」較勁。

電影《一代宗師》劇照，圖為飾演八極拳高手「一線天」的張震。（多維新聞）

中國傳統武術來自實戰 練武回應內心初衷

電影《一代宗師》有句台詞稱：「功夫，兩個字，一橫一豎，錯的，躺下囉，站着的才有資格講話」。林世奇也認為，所有的武術要在過去的社會中留下來，都是靠實戰檢驗，打贏了就站着說話，打輸了就躺着閉嘴。傳統武術是經過歷史洪流選淘後的文化結晶，但時空劇烈變化，這種「活遺產」未必能完全保留。我們現在能看到的，至多是這個時空裏接收的僅有信息，根據學習者的資質和努力的程度，在身上「長」出來的東西，僅此而已。這些練拳的人只能代表他自己，不能就等同於「傳統武術」的全貌。

林世奇強調，傳統武術是冷兵器時代遺留的產物，但冷兵器時代已過，我們看到的，只是傳承者身上的「殘留物」。正因每一個傳承者的師承、聰明才智、毅力相異，所以身上能體現的傳統武術價值也各不相同。如果要替中國傳統武術發展說句話，應該是回到「學習者」的位置與心態上，問問自己練出了多少東西，領悟理解了多少，能為它詮釋、提升到什麼地步，並且要記得：我們沒有資格替它回應什麼，只要想着回應自己：為何要練武？武術的價值在哪裏？如果能從中受益，應該怎麼樣調整才能更有效？這不是傳統武術要回應誰，是我們要回應自己。

對於如今傳統武術多在練習套路、缺乏實戰訓練，林世奇認為，傳統武術在舊社會裏發展成熟，本就是實戰功能的產物，但市場供需原則決定一切，經過時代環境的鉅變，傳統武術的存在條件已經不同，若大環境對實戰的需求不強，供應自然就會減少。要不要增加、增加多少實戰訓練，那是個人的選擇問題，想多做實戰就多做實戰，那是在學習和鍛鍊過程裏，自己決定要不要調整增減的東西，並不是傳統武術欠缺的。

歷年多有以金庸小說為本改編的武俠劇，代表其受到社會大眾歡迎的程度。圖為2019年由曾舜晞（前排中）、陳鈺琪（前排左）、祝緒丹（前排右）主演的新版《倚天屠龍記》。（微博@《倚天屠龍記》）

小說電影引發「武學熱」？

過去在新古典武俠時期曾流行《江湖奇俠傳》（平江不肖生）、《蜀山劍俠傳》（還珠樓主）等武俠小說，甚至有人為此離家至深山老林「練功」，林世奇表示，那都是在二次大戰前，時代距今已非常久遠。如今武俠小說的閲讀人口正在以光速般流失，一個班上三四十名學生，看過金庸小說的不會超過三人，一般情況是零個。《葉問》系列電影拍完熱上幾年，也早就已經退燒了。要說修真仙俠、手機遊戲倒還有，哪裏有什麼「武學熱」？

現在的周末假日早上，若是在台北「國父紀念館」繞上一圈，90％都在跳舞，其餘10％中也許有練拳的，但也都是中老年人。換句話說，這個年代其實沒有多少年輕人想學傳統武術。這是一個3D當道的時代，一般年輕人的喜好，總是受到媒體網絡所影響，現在年輕人對武俠並沒有那些想象與熱情，除非影視媒體有新的創造力爆發、造成什麼旋風，否則沒有什麼發展「武學熱」的條件。那個時代，恐怕已經過去了。

針對「馬保國現象」，2020年11月28日，大陸《人民日報》微信公眾號發表《馬保國鬧劇，該立刻收場了》一文，批評馬保國「譁眾取寵、招搖撞騙，說到底是一場鬧劇。口口聲聲弘揚傳統武術，實際上做的都是傷害傳統武術的事」，並呼籲熱衷流量、推波助瀾的互聯網平台，應馬上停止再為這種「醜行」、「鬧劇」提供傳播渠道。