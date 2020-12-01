【歷史探秘】不識名妓真面目　中國傳統肖像畫消失的女性

說到明代才女，多會連想到「秦淮八豔」，這八位奇女子為生活於明末清初南京秦淮河畔，八個色藝才氣俱佳的明妓合稱。但在傳統繪畫裏難以看到她們的倩影，是由於講求寫意的傳統繪畫，使今日大眾無緣得見其容貌？為何才女們在圖畫裏如此沒有存在感？

「秦淮八豔」又稱「金陵八豔」，是明末清初在南京秦淮河畔八位色藝才氣俱佳名妓的合稱，有：馬湘蘭、卞玉京、李香君、柳如是、董小宛、顧橫波、寇白門、陳圓圓。《魂斷秦淮》為2002年中國大陸製作的古裝劇，講述「秦淮八豔」之一的才女柳如是的一生。（百度百科）

中國傳統肖像特色

中國傳統的人物畫起於何時，史書並沒有確切的記載，不過肖像畫有其實用目的，如勸誡表揚帝王功臣，或是民間的祭祀祖宗像等。歷代肖像畫可粗略分為七種：歷史人物肖像畫、帝王肖像畫、官僚縉紳肖像畫、文人名士肖像畫、庶民肖像畫、女性肖像畫與畫家自畫像。

西漢時已有不少關於肖像畫的文獻紀錄，東晉畫家顧愷之（約345－407年）所著的《論畫人物畫》裏，便提到人物肖像的表現重點在「以形寫神」、「傳神寫照正在阿堵中」，要求人物形貌需生動逼真，其理論成為後世人物畫家所依循的創作觀念。

備受禮教約束的女性肖像畫

肖像畫到了宋代有較大的突破，從宮廷帝后肖像畫就能看出其變化，從東晉以來的寫意風格，轉為寫實畫風。儘管中國人很早就為祖先繪製畫像，但直到南宋時才逐漸有為死後的女性先祖製作畫像的例子，不過當時遭到朱熹（1130－1200年）批評，他認為女性生前就不可隨意見外人，何況死後。由此可見，女性肖像畫的發展受阻，很大的原因即來自禮教的限制。

圖為曾鯨的自畫像，有鮮明的寫實風格。不少學者認為曾鯨應有受到西方繪畫技法影響。（維基百科公有領域）

而元代肖像畫多受到畫家趙孟頫（1254－1322年）的繪畫風格影響，其繪畫方式多采白描（純線條勾勒，不加顏色），從筆觸線條畫出寫實又有立體感的面貌，讓人物畫多了幾分靈動感。明代出現一位相當傑出的肖像畫家－曾鯨（1564－1647年），他以淡墨勾勒出人物五官，再用粉彩渲染的技法聞名；五官不僅有立體感，還栩栩如生。以其字波臣創立「波臣畫派」，其肖像畫風格從晚明影響至清代，受到文人大力追捧。

到了晚明社會已普遍會為剛死去的女性先人繪製肖像畫，且皆由畫師親見死者大體所繪製而成，其畫像具有一定的寫實性。儘管不符合禮制觀念，卻已為多數文人接受。

由於儒家禮制規定「男主外，女主內」，婦女的活動範圍多被限制在後院內宅。因此，撇開皇后肖像與女性祖先遺像，單純為女性繪製的圖畫相當稀少，民間多有「男有肖像，女無肖像」的根深蒂固觀念。即便有，這些婦女肖像畫也鮮少以前述所提到的「曾鯨式」寫實技法繪製。就算是身為「秦淮八豔」之一的柳如是（1618－1664年），其傳世肖像畫之面容也多半失真。

無法得知其容貌的名妓－柳如是

圖為清代女畫家顧韶所繪的女性肖像，被後人誤傳為柳如是畫像。（截自《柳如是事迹及其小像》）

柳如是因才華與容貌，被列為「秦淮八豔」之首，其感情故事也為後人津津樂道。崇禎五年（1632）她先嫁大學士周道登為妾，下堂後輾轉於青樓之間，曾與詩人陳子龍（1608－1647年）相戀，留下許多詩作；後女扮男裝認識東林黨領袖錢謙益（1582－1664年），成為錢之側室。清兵南下後，柳如是本「欲沉池水中」，卻被錢阻止；後錢謙益降清入京為官，在柳如是的影響下又辭官回鄉從事秘密反清行動。康熙三年（1664）錢謙益病故，柳如是不堪錢氏族人紛擾，最後選擇自縊身亡。

從柳如是的一生，可以看到她有三種形象，一是清樓名妓、二為才女詩人、三是仁人志士，其傳世肖像畫也多圍繞這三個身份繪製。由於有「秦淮八豔」之首的盛名，柳如是的畫像數量為明清才女中最多。她的畫像有兩種不同造型，一是身着朱子深衣的男裝打扮，另一個則是標示她青樓名妓身份的女裝樣貌。

但無論是出自於錢謙益的學生顧苓（1609－1682年）之筆的《河東君初訪半野堂小影》，還是師承自波臣畫派的清代畫家禹之鼎（1647－1709年）所繪製的《河東君小像》，柳如是的容貌都非常地不寫實，若非畫作名稱提到河東君，觀畫者根本無從得知畫中主角的身份。

學者馮幼衡研究，雖然明代中葉商品經濟發達，使得儒家禮教的束縛逐漸鬆解，除了做為追思的遺像外，還開始出現許多以名妓、名媛為主角的肖像畫，這些畫作多半是為了滿足男性而存在的。因此，這些出自男畫家之筆的女性人物畫，自然以當時男性主流審美為重，更不可能會有多高的寫實性了。