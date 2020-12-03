【歷史探秘】李白杜甫不再長一樣？「波臣」畫派開創肖像畫新世代

受到西方繪畫風格與審美觀念影響，一般大眾對於使用傳統水墨畫所勾勒出的人物，多有着人物容貌扁平、相似與不夠寫實等印像。常可見網民吐槽：古代詩人怎麼畫像長得似乎都差不多？

其實，在中國漫長的人物像繪畫發展上，明代人物肖像畫可是相當豐富且有非常大的進展。晚明由畫家曾鯨（1564－1647年）開創獨樹一幟的肖像畫風格，在文人間廣為流行後，從此文人志士的容貌不再千人一面。

說到中國傳統人物畫像，大眾應該都率先想到課本上長着相似臉孔的文學家們。圖為李白畫像（維基百科公有領域）

晚明民間知名的肖像畫家－曾鯨

據學者研究在唐代以前，中國畫的主流為人物畫，直到宋代時山水與花鳥畫才蓬勃興起。明初時其宮廷畫基本承襲宋元以來的繪畫風格；不過民間則出現了一位擁有精湛畫技，擅長肖像畫的畫家－曾鯨。

明代福建莆田有四位知名的畫師，即曾鯨、吳彬（1550－1643年）、宋珏（1576－1632年）與郭鞏，四人中以擅畫人物的曾鯨最為知名，因徒弟眾多又開創「波臣畫派（曾鯨字波臣）」，對於清代人物畫影響深遠。

圖為曾鯨畫像，有鮮明的寫實風格。不少學者認為曾鯨應有受到西方繪畫技法影響。（維基百科公有領域）

肖像畫與傳統技藝類似，其技巧主要通過拜師，或父傳子的方式習得。傳統人物畫有兩種派別，一個是重墨骨，清代畫家張庚（1685－1760年）於其畫史著作《國朝畫徵錄》裏解釋：「墨骨既成，然後傅彩，以取氣色之老少，其精神早傳於墨骨中矣」。此為傳統畫法，即先用墨筆畫出形體，再用層層渲染的方式畫出臉部的陰影、塑造立體感，再依照人物年齡細畫老少面孔。第二種畫法則是略用淡墨，勾出五官之大意，全用粉彩渲染，而這是曾鯨在傳統技法的基礎上，創新而成的畫技。

在曾鯨以前的民間肖像畫家，少有在畫作上留下姓名者，而他打破了這項傳統。除此之外，他筆下的肖像畫構圖也與過去的畫作有很大的不同，相當注重臉部五官的描繪，而不專注於人物服飾上，這和傳統人物畫面貌死板、失真，卻身着華麗衣冠非常不一樣，他的徒弟們也多承襲這樣的畫風。

「波臣畫派」特色

目前已知曾鯨最早獨立完成的作品，為創作於萬曆四十四年（1616）五月，為畫家王時敏（1592－1680年）所畫的肖像畫，那年曾鯨52歲，王時敏25歲。王時敏為明末清初時期的山水畫家，為「清初四王」之一（為清初畫壇四位擅畫山水的王姓畫家，即王時敏、王鑑（1598－1677年）、王翬（1632－1717年）與王原祁（1642－1715年））

曾鯨繪製的王時敏像，面容相當逼真。（維基百科公有領域）

畫中的王時敏手執拂塵、盤腿坐在蒲席上，他頭戴烏巾、身着寬大袍服，儘管面無表情，不過從相當寫實的五官來看，可說是清秀俊雅。整幅畫像畫工細緻，人物的面部五官都刻劃地細緻入微，非常生動。曾鯨50歲後開始創作了大量的肖像畫作品，學者進一步考查這些畫作主角的身份，多是江浙地區的名人逸士。

用肖像畫紀錄抗清志士

由於曾鯨的肖像畫講究筆墨韻味，深受文人士大夫的歡迎，因此晚明以後的肖像畫發展，基本上是圍繞着曾鯨與「波臣畫派」開展為主。「波臣畫派」因曾鯨廣收門徒、人數眾多，有：謝彬（1601－1681年）、沈韶（1605－？）、徐易、張遠，其中沈韶為「波臣畫派」第二代畫家中最重要的一員，除了人物肖像皆畫得「儼然如生」外，清代知名的肖像畫家徐璋（1694－1755年）、鮑嘉皆出自其門下。

活躍於乾隆時期江南一帶的肖像家徐璋，也有着高超的暈染寫實繪畫技巧，目前收藏於南京博物院的《松江邦彥畫像冊》，為徐璋晚年繪製的鉅作。該畫冊共收錄明代先賢共110人的肖像（因經戰亂，現存94人），其中有著名文人官僚，如徐階（1503－1583年）、陸樹聲（1509－1605年）等，書畫名家：倪瓚（1301－1374年）、張弼（1425－1487年）、董其昌（1555－1636年）等，畫冊最後收錄的是抗清志士的畫像，有：陳子龍（1608－1647年）、夏允彝（1596－1645年）、夏完淳（1631－1647年）、李待問（？－1645年）等。

為何徐璋要花費如此大的功夫，紀錄這些明代文人志士呢？擔任《四庫全書》總編纂官的陸錫熊（1734－1792年）在畫冊題跋寫道：「嘗試松江為衣冠淵藪，明代士大夫焯焯緹油，項背相望，而遺像未有裒集而成圖者，乃竭一生心力，廣搜博訪，手自臨摹，久之積成若干幅」。

這件畫冊是依據《松江賢哲遺像》而繪製的群體人物肖像，徐璋為了能夠真實地描繪出先賢人物的容貌，一一走訪了這些先賢的後裔，請他們拿出家中收藏的祖先畫像加以觀察，再廣泛搜尋先賢的生平事迹、個性、品德修養等，在這些基礎上進行創作，力圖描繪出神形兼備的肖像畫。徐璋耗費大量心血進行這一系列的人物畫像創作，除了表達對先賢們的嚮往，也在畫作中灌輸了自己的理想，可說是用畫筆紀錄了明末抗清的一段歷史。

雖然今日學界仍對於曾鯨以及「波臣畫派」的寫實立體風格，是否受到西方繪畫技巧影響，論爭多年。但仍無法抹滅「波臣畫派」在中國繪畫史上帶來的變革，在傳統繪畫技法基礎上，融合新法，把人物肖像畫帶到新的境地，而徒孫徐璋則用生紙（沒有經過加工的宣紙）作畫，改變了傳統用綾、絹等絲織品繪畫的習慣，可說「波臣畫派」於明清的繪畫造成深遠的影響。