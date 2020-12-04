嫦娥五號月球表面國旗展示照公布　「織物版」五星紅旗有咩秘密？

據國家航天局消息，嫦娥五號順利完成月面自動採樣封裝，並在周四（3日）深夜成功飛離月面。 值得留意的是，在點火起飛前，著陸器上升器組合體攜帶的「織物版」五星紅旗成功展開，據官媒引述月面展示國旗系統的研製單位透露，嫦娥五號探測器展示五星紅旗的方式，與此前嫦娥三號和嫦娥四號都有所不同，研製難度亦邁上了一個台階。 在周五（4日），國家航天局終公布了嫦娥五號探測器在月球表面國旗展示的照片。並透露其重量僅12g。

與嫦娥三號、嫦娥四號以及玉兔月球車上的國旗採用噴塗方式不同，嫦娥五號國旗是真正的旗幟。（環球時報）

據介紹，受宇宙強烈的電磁輻射，以及月球表面攝氏正負150度的溫差等惡劣環境影響，普通國旗無法在月球上使用，顏色在很短時間內就會褪色、串色，甚至分解。

中國航天科工集團航天三江九部指出，嫦娥五號月面國旗展示系統是今次任務有效載荷分系統的關鍵項目，與嫦娥三號、嫦娥四號以及玉兔月球車上的國旗採用噴塗方式不同，嫦娥五號國旗是真正的旗幟。

國旗展示系統技術負責人程昌透露，科研團隊光在選材上就花費超過1年時間（環球時報）

據介紹，科研團隊最初設計了多種展示形式，既有記憶合金展示方案等通過捲軸形式展開國旗，亦有通過折扇形式展開國旗等方案。通過高低溫試驗後，團隊發現只有捲軸形式展開的國旗比較平整。不會有褶皺等情況，惟圍繞着如何保證國旗展開時擁有足夠的強度，保持平整，團隊進行了很多理論研究和模擬試驗，發現單一纖維和紡織工藝都無法滿足月面環境的要求，同時亦要保證國旗捲起時，不會於溫差下黏連在一起。

國旗展示系統技術負責人程昌透露，科研團隊光在選材上就花費超過1年時間，最終挑選出了二三十種纖維材料，經過熱匹配性、耐高低溫、防靜電、防月球塵埃等物理試驗後，決定採用某新型複合材料，從而保證國旗能夠抵禦月表惡劣環境。據悉，國旗展示系統由月面國旗、壓緊釋放裝置、展開機構三部分組成，系統在折疊狀態下猶如大型「月光寶盒」，長約半米多，重量更只有1公斤。

+ 2 + 2 + 2

考慮到複雜性和重量等原因，研製單位最終選擇以二級桿的方式來呈現。國旗展示系統項目負責人李雲峰表示，之所以採用桿系結構方案，是因其在航天系統中技術較成熟，保證可靠性。據介紹，系統涉及解鎖、支架展開、支架固定等多個步驟，如支架無法在月球上成功展開便將前功盡棄。對此李雲峰強調每一步都要確保工作正常，且一系列動作都須在1秒鐘內完成。

同時，作為整個國旗展示系統中最基礎的一環，如果火工品無法起爆解鎖，亦就不能進行後續動作，對此研製人員表示該系統使用的火工品在國內同等用途和功能中屬於最小之一，對環境適應性十分敏感，故研製團隊通過將火工品放在攝氏負200度左右的液氮罐中和高溫環境下進行了幾十次試驗，模擬它在月球極大溫差環境下能否正常使用。

另一方面，系統中的兩根扭簧機構支架展開的關鍵動力源，為此研製團隊專門找到彈簧生產廠家按照要求專門定制，並在試驗室對其進行高低溫、長期壓緊、拉伸等試驗，經常觀察其力學變化情況，以保證在月面使用的特殊要求。

（綜合報道）