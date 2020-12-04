洛陽2600年前古墓採集DNA樣本　揭秘中原腹地罕見戎人墓真相

一座春秋時期西北戎人的王級大墓，日前在河南洛陽徐陽墓地被發現，被認為進一步印證2600多年前遊牧部落「陸渾戎」遷徙、融合的歷史。 中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的博士後張明和助理苗波，周四（3日）在該戎人王級大墓中進行古DNA樣本採集工作，試圖揭開謎底，追根溯源。

二人當日在這座標號為M15的墓和同區域小型墓葬中共採集包括顳骨、上下頜骨、牙齒以及頭骨在內的7個個體。張明指出，按現場來看樣本保存得尚可，顳骨和牙齒都是更容易保存DNA信息的骨骼，他們會盡力完成古DNA提取工作。這些個體之後會被帶回實驗室進行墓主人的古DNA資料破譯，包括古DNA的提取、排序、重建片段、序列比對組裝等研究。

中原腹地發現西北戎人墓是非常罕見的事件，對於墓主人到底是戎人還是中原人，2600年前究竟發生了甚麼事。中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員、古DNA實驗室主任付巧妹表示，一旦提取到古DNA，墓主人的性別、身份以及當時人與人之間的聯繫和互動就能便能重新浮現世人眼前。

據了解，對本次採集的樣本，研究團隊將進行為期約3個月的前期研究；研究人員透過古代生物的遺骸，或遺跡中殘存的微量DNA片段，可研究過去人群的遺傳信息，揭示當時親緣關係、遺傳關係，以及當時的群體互動行為和社會狀態。對此洛陽市文物考古研究院院長史家珍對付巧妹及其團隊能夠成功提取古DNA表示期待，認為這可為研究中原文化的民族融合方面帶來更多啟示。

徐陽墓地位於洛陽市伊川縣徐陽村，是2600多年前從中國西北遷往洛陽伊川的陸渾戎墓葬群，也是中原地區考古發現的首個戎人遺存。據早前報道，M15號墓保存完好，隨葬器物主要有饕餮夔紋銅編鐘、編磬、玉璜、玉扳指等，且墓葬周圍分布有陪葬車馬坑。車馬坑陪葬對應的是高等級貴族墓葬，另外，從出土的編鐘、編磬等青銅禮器來看，應為一座王級大墓，也是徐陽墓地考古發掘的第二座王級大墓。

史家珍指出，墓內隨葬器物以及在車馬坑內放置馬牛羊頭蹄的殉牲習俗，與春秋時期西北地區戎人的文化面貌、埋葬習俗相同。但隨葬銅禮器、車輿規制等又顯示其受到同時期中原文化的強烈影響。中國社科院學部委員劉慶柱則表示，該墓的發現進一步證實了文獻所載「戎人內遷伊洛」的歷史事件，其表現出的文化融合與嬗變，是中華文化五千年兼收並蓄民族融合的實證。

（綜合報道）