中國鐵路系列｜壓縮時空連接城市　探尋中國鐵路144年發展之路

截至2020年8月，中國的鐵路總里程數已達14.14萬公里，是僅次於美國的全球第二大鐵路網。其中高鐵長逾3.6萬公里，為全球規模之首。四通八達的軌道串聯起各大中小城市與鄉鎮，火車和高鐵經已融入每個中國人的生活。 《香港01》推出「中國鐵路系列」專題報道，深入介紹中國鐵路的發展歷程、對當代中國人生活的影響和未來願景。

1876年7月3日，吳淞鐵路通車。（資料圖片）

第一篇：清代首條鐵路營運一年即被拆 修鐵道竟引爆辛亥革命？

中國自1876年就出現第一條真正營運的鐵路，在中華人民共和國成立前的73年裏，共建成2萬多公里，但因戰爭期間受到破壞，僅剩1.1萬公里可用。鐵路發展史與民族的興衰浮沉有哪些千絲萬縷的聯繫？

20世紀初，中國多條鐵路相繼完工通車——1905年，京漢鐵路建成通車；1907年，京奉鐵路通車；1909年，京張鐵路通車；1911年，京浦鐵路竣工。而令慈禧和大清一眾官員始料未及的是，一連串鐵路的興建，卻成為推翻清政府的導火線。

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第二篇：從時速48公里到350公里 中國鐵路傲視全球的背後往事

近代中國鐵路發展載浮載沉，曾被清朝人民視作洪水猛獸，又受盡抗日和內戰期間的破壞。中華人民共和國成立後，為了發展經濟展開大規模鐵路工程，但也曾經歷文革干擾。改革開放前後，中國採取了哪些有力舉措，建設出舉世矚目的龐大鐵路網，並結合互聯網技術，為人們出行提供便利？

動車組停靠在武漢動車段的存車線上，準備進行檢修和保溫作業。（新華社）

第三篇：滇緬鐵路歷盡艱險功敗垂成 大臨鐵路如何續書當年傳奇

滇緬鐵路是中國抗日戰爭全面爆發後，為加強西南交通建設，雲南省出動30萬民工，付出傷亡10萬人代價修建的一條鐵路，卻在全線告竣前功敗垂成。1942年，為了不讓日軍利用修好的路基侵入雲南腹地，國民政府主動炸毀已建成的滇緬鐵路西段路基和便道，數十萬人力耗時近4年之功、上億美元之財力，盡數付諸東流。

直到2015年12月6日，中緬國際大通道大理—臨滄鐵路正式開工。2021年，大臨鐵路將正式通車，它為何被視為滇緬鐵路新傳？

第四篇：從青藏鐵路與高鐵網絡 看中國民眾出行變局

中國有句俗語：「要想富，先修路」。孫中山也說過，「國家之貧富，可以鐵道之多少定之。地方之苦樂，可以鐵道之遠近計之。」工業革命以來，鐵路的數量和質量，既是影響一個國家經濟發展的重要因素，又是其發展水平的一個典型縮影。中國是如何通過發展鐵路事業為國民經濟注入強勁動力？進入高鐵時代後，中國民眾的出行和生活方式又有哪些變化？

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第五篇：7萬公里高鐵網規劃雄心勃勃 現代化鐵路強國什麼樣？

展望中國鐵路未來發展，國鐵集團於2020年8月發布了《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》，提出到2035年，中國鐵路網將達到20萬公里左右，其中高鐵約7萬公里。到2050年，全面建成更高水平的現代化鐵路強國。這意味中國高鐵運營里程將是目前運營里程的近兩倍，那麼新增的高鐵在哪裏？各地將如何打造高鐵出行圈？又會出現哪些新型載運工具？

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