唐朝開國君皇李淵是先天畸形？後竟覓得美人歸兼獲提拔任三州刺史

說到唐朝，相信很多人都會第一時間想起獲尊稱為「天可汗」的唐太宗李世民又或是對楊貴妃寵愛有加的唐玄宗李隆基，鮮少有人想起唐朝開國之君——唐高祖李淵。在教科書上也只是輕輕露過臉的李淵真的是平平無奇嗎？當然不是了！（以下內容節錄自《這個唐朝很有戲【卷一．上＋下】》。）

體有三乳又如何，我乃皇帝大人愛妻姐姐的獨子

對於李淵的出生，已不是第一次做父親的李昺估計是驚訝多於歡喜，因為李淵這個孩子的確稍微與眾不同。與其他皇帝出世時颳風、下雨、閃光、流星外加做怪夢的情況相比，李淵出世時，是真的出事了。

影視作品中的李淵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

具體來說，是比正常的嬰兒多了個零件（體有三乳）。在當時，這可是件大事。由於封建迷信思想的影響，一般情況下，先天畸形的嬰孩往往會被那個時代的父母視作「不祥」，遭到遺棄。像李淵這種狀況，放在普通人家，結局基本上就三個字，死定了。但是，好在李家不是一般人家，李昺又恰好處在人生的特殊時期。望著李淵稚嫩的臉龐，在確認這孩子其他零件完好無缺的情況下，李昺做出了決定：留下來。

應該說，李昺的這一決定極具遠見。因為事情的發展證明，雖然李昺一生共有四個兒子，但最終長大成人的只有李淵一個。北周天和七年（五七二年）三月，依舊堅持在家每天鍛鍊身體的李昺終於等到了他期待的結果：皇帝解決了宇文護。大仇得報！此時年近六十，等候了十餘年的李昺終於笑了，含笑九泉。這一年，李淵七歲。

對於剛剛夠進小學的李淵來說，唐國公的封號，也就是個稱號而已。除了每隔一段時間憑封號去國家那裡領點俸祿之外，其他的基本上沒他的分兒。眼看著曾經顯赫一時的隴西李氏就要漸漸衰落下去，這時一劑強心針來了，它的名字叫做楊堅。北周大定元年二月，皇帝宇文闡正式下詔，宣布禪位給時任丞相的楊堅。楊堅本人在誠惶誠恐地推讓三次之後，勉強接受了外孫的委託，即皇帝位，改元開皇。自此隋朝建立。

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說句不中聽的，南北朝那幾個年頭，全國人民基本上不把改朝換代當成什麼天大的事。魏、周、齊，無論國名叫什麼，皇帝姓什麼，星星還是那顆星星，月亮還是那個月亮。特別是武官到大將，再到權臣，再到皇帝的這一套發展流程簡直成了流水線，老百姓已經看膩了。因此，對於隋朝代替了北周，能覺得眼前一亮的人真心不多。然而，李淵一家人卻是例外。

相信你還記得，當年史上最牛岳父獨孤信有個女婿就是楊堅。而更重要的是，第一，楊堅只有一個老婆；第二，楊堅很怕自己的老婆。楊堅怕老婆，到底怕到了什麼程度呢？在閱讀完相關史料後，我的答案是八個字：見面手抖，聞聲肝顫。於是，身為皇帝大人愛妻姐姐的獨子，李淵的春天到了。在老婆大人的親自指示下，皇帝（不敢稱大人）楊堅立刻做出了關於改善前朝功臣子女生活問題的文件批示，直接點名，為李淵安排了工作：千牛備身。

李淵與楊堅的畫像（點擊放大瀏覽）▼▼▼

所謂千牛備身，雖然與庖丁解牛的典故頗有淵源，但絕非是古代的牛肉刺身，而是北魏時設立的一種高階禁衛武官。其具體職責是掌持千牛刀，陪同皇帝出行並擔任警衛工作。要知道，這種天天跟著皇帝混的工作，其發展前景絕非一般。歷史上有太多的跟班小弟憑藉著常在皇帝眼前晃蕩的機會，適時展現自己，以至於一夜之間成為皇帝跟前的紅人，而這其中最著名的例子當屬和珅。

在千牛備身的職位上做了一段時間後，李淵的進步雖說沒有後起之秀的和珅快，但也還算不錯。李淵先後擔任了譙州、隴州、岐州三個地方的州長（刺史）。而如果展開地圖，你就會發現，這三個州都是位於都城長安附近的戰略要地，屬於首都經濟圈的範圍，各種待遇必然不會很差。由此可見，楊堅和獨孤氏對這個大外甥真正做到了著意歷練，重點培養，抓緊落實了青年幹部的教育工作。而李淵本人也不負小姨媽的殷切期望，辦事得力，工作給力，很快成長為新一代州級青年幹部中的佼佼者。

在李淵的事業得到進一步發展的同時，李淵在情感方面也獲得了突破。李淵是靠著扎實的技術才把老婆娶回家的。當然，這項技術絕非搭訕，而是箭法……

李淵是怎樣靠箭術打敗其他王孫公子抱得美人歸？（點圖放大閱讀）▼▼▼

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事後的發展也證明，竇氏夫人的確值得拚一把。因為這位竇氏夫人不僅家室顯赫（其父為北周上柱國，其母為北周武帝的姐姐襄陽長公主），而且人還冰雪聰明，外加傾國傾城。用現代的話說，就是女神級的白富美。更重要的是，之後活躍在歷史舞臺上，幫助李淵建立帝業的李建成、李世民、李元吉兄弟和未來的平陽公主，均是這位竇氏夫人生育並教育出來的一代英才。所以如果要說李淵前半生最大的成就是什麼，我認為這是最佳答案。

愛情事業雙豐收，使得李淵的幸福生活衝上一個高峰。但人生旅途中的好運氣其實很像遊戲裡的開外掛，屬於一種非常狀態。總是開外掛，自然是不被允許的。仁壽四年（六○四年）七月，隨著隋文帝楊堅離世，李淵的外掛效果澈底失效。一個全新的時代已經到來，而這個時代的引領者，正是剛剛即位的新皇帝——楊廣。

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《這個唐朝很有戲【卷一．上＋下】：隋末唐初追劇必看：農民起義鄉土劇ｘ同室操戈肥皂劇》書本封面

書名：這個唐朝很有戲【卷一．上＋下】：隋末唐初追劇必看：農民起義鄉土劇ｘ同室操戈肥皂劇

作者：士承東林

【本文獲「高寶書版」授權轉載。】