大陸「#Me Too運動」兩年後　吹響號角的她們如何了？

中央電視台主持人朱軍的性騷擾案，於12月2日首次開庭。這場開庭大眾普遍認為是自2018年「#Me Too運動」在中國大陸發展以來，重要的觀察點。盤點中國大陸「#Me Too運動」將屆滿兩週年之際，那些事件的被害者、加害人，他們後來如何？

「#Me Too」一詞，最早於2006年被美國人權運動者塔拉納．伯克（Tarana Burke）作為反性侵標語，不過直到2017年美國女星艾麗莎．米蘭諾（Alyssa Milano）出面指控好萊塢金牌製片－哈維．韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性侵多名女星，於網絡社群平台發起「#Me Too運動」後，才廣為所知、受到全球重視。

羅茜茜：第一位吹響中國大陸「#Me Too運動」號角者

受到歐美娛樂界「#Me Too運動」的啟發，2018年1月1日北京航空航天大學博士畢業生羅茜茜，指控該校教授陳小武於12年前（約2004年至2005年年初期間）在她讀博期間進行性騷擾，且多年來還性騷擾數名女學生。消息傳開後，校方立即暫停陳小武的工作，接着1月4日羅茜茜發起聯署信，要求學校建立性騷擾防治機制，獲得全大陸高校師生的響應。最後陳小武被該校撤職，隨後中國大陸教育部撤銷其「長江學者」稱號並追回獎金。

2017年美國「#Me Too運動」，從哈維．韋恩斯坦被指控性侵開始。（AP）

羅茜茜是中國大陸第一個跳出來表明「#Me Too」的女性，為中國大陸的「#Me Too運動」拉開了序幕。與西方不同，中國大陸從高校展開，讓大眾正視「學術界性騷擾」的嚴重性。

北大120周年校慶前夕 傳出20年前教授性侵學生醜聞

2018年4月，多名北京大學校友實名舉報南京大學漢語言系主任、「長江學者」沈陽，指控他於1998年在北京大學中文系任教期間，性侵北京大學1995級女學生高巖，導致她選擇以自殺結束生命。由於事發當時適逢北大百年校慶，雖然時任北大中文系系主任費振剛主張將沈陽開除，但在沈陽只被記過處分。

北航教授陈小武，圖為他在北京工商大學發表演講。（網絡圖片）

雖然事隔20年再次曝光，沈陽當時任教的兩所大學——南京大學與上海師範大學，皆於4月7日發表聲明，上海師大更宣布解除與沈陽的校外兼職教師聘任協議。但由於舉報時間點二逢北大校慶，校方為了即將到來的校慶，亟欲粉飾太平，卻讓更多學生介入。像是北大外國語學院2014級本科生岳昕寫了封公開信，表示僅參與要求北大公開沈陽性侵案信息，卻遭到校方施壓嚴重影響生活，更被迫留在家中無法返校。

這些從沈陽性侵事件延伸而出的案外案，因120周年校獲得大眾極高的關注，但也讓整起事件嚴重失焦，像是從性侵事件轉而聚焦北大學生刊登大字報傳統、五四學生運動精神等。最後中國大陸教育部撤銷瀋陽「長江學者」稱號並追回獎金，而要求北大公開信息的女學生岳昕則已兩年沒有消息。

南京大學漢語言系主任、「長江學者」沈陽。（網絡圖片）

2018年夏天，中央電視台前主持人朱軍，被曾擔任央視實習生的弦子（化名）指控對其性騷擾。弦子回憶，2014年她在央視實習期間被朱軍性騷擾，雖然事發隔天她向警方報案，但警察以朱軍是知名人士為由，建議她放棄指控，並希望她考慮朱軍對社會的積極影響，三思而後行。消息傳出後，朱軍否認所有指控，並於2018年8月起訴弦子侵犯其名譽並造成精神傷害，而弦子則向法院對朱軍提起反訴。事隔兩年開庭，雖然庭審不公開，但在中國大陸此類案件能正式走入法庭審理階段，是非常罕見的，該案件的判決結果也備受外界關注。

「#Me Too運動」的出現，讓婦女們勇敢發聲衝撞父權結構，「#Me Too」結合社群網絡的傳播，往往會帶給加害者相當大的衝擊與抵制。而隨着「#Me Too」快速發展，更多女性講出自己的日常生活中遭遇的騷擾，並不只限於上位者，也有可能是前男友、學校的同學等，許多女性藉着網絡獲取「力量」，是女權的提升。

2020年12月2日周三，弦子抵達北京一所法院，她希望自己的案件能鼓勵性別暴力的其他受害者，因為中國的司法體系給了他們很少的申訴選擇。（AP）

但是許多女性受害者出來發聲，也開始出現「冤」案或者是反轉，例如日前北京清華大學傳出一起性騷擾疑雲，一名女大生據稱在學校餐廳被學弟摸臀，憤怒地表示要讓學弟「社會性死亡」，因此將學弟個人訊息公開。沒想到經校方調查後，只是學弟的書包撞到該名學姐的臀部。由於女大生利用網絡公審的行為，加上事後向學弟道歉並無誠意，反而被網友人肉搜索。

此外，先前鬧得「沸沸揚揚」的羅冠軍事件也是一例，從羅冠軍被前女友梁穎控訴強姦到後來女方道歉，輿論快速反轉，也讓未經查證的「網絡判案」引發檢討。這也是走司法程序的「弦子案件」引發高度關注的原因，弦子案件會如同日本的「伊藤紗織」的案件，判決結果將是國際關注的焦點，也將會是中國#Me Too運動進程的重要一筆。