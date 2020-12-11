【歷史探秘】地震後的海嘯與地層陷落　謎一樣的「康熙台北湖」

人們平靜的生活，有時會被偶發的天災所影響，甚至造成過度的恐慌。12月10日晚間21時左右，台灣東部海域發生地震深度76.8公里、黎克特制6.7級的強震，不僅全台有感，就連海峽對岸的福建福州、廈門、泉州等地皆感受到「地牛翻身」的明顯震感。 台灣中央大學應用地質研究所教授李錫堤指出，1909年台北曾發生規模7.3強震（震央在今新北市中和），再上一次是1815年的地震，震央在新北、宜蘭交界的石碇，推測「未來震度超過5的『百年一遇』大地震有可能發生」，引發網民的各種揣測與議論。

為此，台灣「中央氣象局」地震測報中心主任陳國昌駁斥李錫堤的說法，稱由於地震的周期範圍太廣，有時長達一、二百年，有時也可能提早，但目前科學上仍無法預測地震的發生；再者，台灣的地震科學觀測史始於1897年，至今才一百多年而已，用久遠的歷史文獻來推斷未來地震發生，缺乏科學根據，學者的言論只能作為參考。儘管難以用過去震災來預測未來的地震，不過與地震相關的史料卻能予今人一些啟示。

繪於1855年的《鹿島要石真圖》，下方為鹿島明神持劍鎮壓大鮎魚。（維基百科公有領域）

古人所遭遇的地震

在不同的文化圈裏，缺乏現代科學知識的古人，對於地震也有不同的形容與想象。古代日本人將地震的原因歸於在生活在地底的鮎魚，只要鮎魚醒來就會地動山搖，所以在茨城縣鹿島神宮裏埋下「要石」壓住鮎魚的頭尾，牠就會被永遠鎮壓。據說江戶幕府初期的水戶藩藩主德川光圀（1628—1701年，人稱水戶黃門）派人挖了七天七夜，都沒法把這塊「要石」挖出。

在台灣漢人的民間故事裏，認為人居於「地牛」的背上，只要「地牛」打盹翻身，就會引發地震。而在台灣原住民阿美族的神話故事裏卻描述：

距離此地遙遠之處有一個部落。昔時大地震動，宛如天崩地裂，山嶽傾頹，烏雲蔽天，日月無光，土地龜裂，噴出泥土，生物全都滅絕。震動日益激烈，噴湧而出的泥漿變成滔滔濁水，席捲地上所有物品。當陸地變成一片泥海時，一對聰明的兄妹，費盡千辛萬苦到山上避難，造了獨木舟，乘其漂流。 台灣總督府臨時台灣舊慣調查會，《番族慣習調查報吿書第二卷：阿美族、卑南族》

這對逃難的兄妹後來結成了夫婦，生下十餘個子女，不僅交代了阿美族人的起源，還反映了原住民面對台灣這個地震頻繁的島嶼，在部族生死存亡之際所時採取的行動。

文獻中描繪的地震景象

除了傳說，不少文字也記錄了台灣發生地震的情況。《台灣民間傳奇》說到，清康熙五十年（1711），台灣府台灣縣（今台南市南部、高雄市北部）鄉下有位翁姓富農，平常樂善好施，是遠近馳名的大善人。九月初十（10月21日），翁姓富農高價買下了頭雙眼無神且濕潤的牛，將牛帶回家後，當晚牛躁動不安，好像發瘋似的連續咆嘯，將翁家人全部吵醒，突然，整個地面開始劇烈晃動，後四周房舍瞬間成為斷垣殘壁，翁姓富農於是感歎，原來牛突然瘋癲是要救全家的性命。此事見於《台灣縣誌》九月十一日寅時的記載中。

在地震的同時，海島也通常伴隨着海嘯發生，並造成嚴重災害。清同治六年十一月廿三日（1867年12月18日）上午10時，台灣北部發生地震，同時引發海嘯，造成數百人死亡，也是迄今在台灣唯一確認引起嚴重災害的海嘯事件。《淡水廳志》有載：「夏四月，艋舺街火。冬十一月，地大震，月之廿三日，雞籠頭（今基隆市）、金包裏（今新北市金山區）沿海山傾地裂，海水暴漲，屋宇傾壞，溺數百人」，《苗栗縣誌﹒祥異考》亦云：「（同治六年）冬十一月，地大震」。伊能嘉矩所著《大日本地名辭書續編》（1909年出版）也在「台灣．台北．士林街」條目稱：「同治六年之地震，（肆店）過半遭崩壞，邇來頹衰，已失其舊觀」。在礦物學家岡本要八郎於1913年整理的口述歷史中，磺港與水尾港的海嘯津波據稱目測可達二丈高（約6公尺）。與此同時，在上海租界裏也感受到這次基隆地震的威力，上海《字林西報》也稱：「昨日（指1867年12月18日），租界里許多人感到一次地震」。

1930年代，西班牙傳教士José Maria Álvarez在《Formosa：Geográfica e Históricamente Considerada》一書中，亦有對此次基隆地震的記錄：

1867年12月18日，北部地震更烈，災害亦更大，基隆城全被破壞，港水以已退落淨盡，船隻被擱於沙灘上；不久，水又復回，來勢猛烈，船被衝出，魚亦隨之而去。沙灘上一切被沖走。原本建築良好之屋宇，亦被沖壞，土地被沙淹沒，金包裏地中出聲。水向上冒，高達四十尺；一部分土地沈入海中。基隆港內，有若干尺面積地方，其下落已較原來為深。此係據若干歐洲商人證實報吿。

《山川總圖》為成書於清康熙五十六年（1717）《諸羅縣誌》的附圖，描繪了台灣西半部的山川地理形勢。圖為《山川總圖》的台灣北部，在圖中台北部分有寬闊的水域，故被認為是「康熙台北湖」的證據。（維基百科公有領域）

地震地層陷落形成「康熙台北湖」？

在台北盆地的開發史中，始終流傳曾經存在「康熙台北湖」的說法。據稱在清康熙三十三年（1694）四月，台北盆地發生大地震，造成極大範圍的地層嚴重下陷，便逐漸形成一個極為寬廣的內湖。福建福州府知府幕僚郁永河在《裨海記游》（1698年寫成）轉述淡水社社長、通事張大的描述：

張大雲：『此地高山四繞，周廣百餘里，中為平原，唯一溪流水，麻少翁等三社，緣溪而居。甲戌（康熙三十三年）四月，地動不休，番人恐怖，相率徙去，俄陷為巨浸，距今不三年耳。』指淺處猶有竹樹梢出水面，三社舊址可識，滄桑之變，信有之乎？

對於這個「湖」，郁永河還說：「餘與顧君暨僕役平頭共乘海舶，由淡水港入。前望兩山夾峙處，曰甘答門（今關渡），水道甚隘，入門，水忽廣，漶為大湖，渺無涯涘」。此外，康熙五十六年（1717）《諸羅縣誌山川總圖》裏，可見台北盆地有個與海相連的湖泊；雍正年間繪製的《雍正台灣輿圖》，台北盆地更完全浸在水中，這些古地圖都被認為是「康熙台北湖」存在過的確切證據。

大台北古地圖，原名《淡水與其附近村社暨雞籠島略圖》（荷蘭語：Kaartje van Tamsuy en omleggende dorpen, zoo mede het eilandje Kelang），為1654年由荷蘭人所繪製的大台北地區的地圖。（維基百科公有領域）

但奇怪的是，這麼大的地震按理來說台灣北部都會有感，然而同時期的淡水、南崁、竹塹（今新竹）等地，完全沒有相應的災情紀錄或傳聞，顯示郁永河的記載只是孤證。再者，依據荷蘭人於1654年繪製的《大台北古地圖》，以及1699年至1704年繪製的《康熙台灣輿圖》，兩者根本沒繪有「台北湖」。如果1694年的大地震真造就了廣袤的「康熙台北湖」，以當時的工程技術與人力來說，在短短五至十年內根本沒有條件將該「湖」完全填平。台灣健行科大副教授鄭世楠指出，翻看文獻，郁永河北上台北的前兩周，曾被大雨困在牛罵頭（今台中清水），有可能正值梅雨鋒面或颱風侵襲，使台北盆地內的積水不退，才讓郁永河看見了「台北湖」。

綜觀歷史，無論是地震後的海嘯或嚴重地層下陷，在人類至今科技仍無法預測地震發生的此刻，除了持續對自然界保持敬畏之心、避免過度開墾使天災變成人禍之外，對災害的應變準備與逃生演練，才是民眾日常更該積極關心、實踐的事務。