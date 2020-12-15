南陽黃山遺址發現玉石原料　或將中國製玉年代追溯至7000年前

據《河南日報》15日（周二）報道，在2020年度河南考古工作成果交流會上，河南省文物考古研究院研究院、黃山遺址考古發掘領隊馬俊才表示，在該遺址漢墓下發現了仰韶文化（約公元前5000年至前3000年）早期的玉石工匠墓，一同發現的還有獨山玉玉石原料。這一重要發現可將中國製玉年代追溯到近7000年前。

南陽黃山遺址發掘情況（點圖放大）：

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南陽黃山遺址位於南陽市臥龍區蒲山鎮黃山村北100米處，西南距中國產玉名山——獨山約3公里，距南陽市中心城區約12公里。自2018年5月以來，河南省文物考古研究院與南陽市文物考古研究所組成聯合考古隊，對黃山遺址進行考古發掘。

經過兩年多的考古發掘，考古人員確認了黃山遺址是一處仰韶文化晚期和屈家嶺文化（年代約為公元前3300-前2600年）時期集加工、交流玉石器為主的大型中心聚落遺址，填補了中原和長江中游地區新石器時代玉器作坊遺存的空白。

同時，該遺址發現了3座仰韶文化晚期「木骨陶牆前坊後居」式大型複雜房址。馬俊才表示，「所謂的『前坊後居』就是前面是製玉的工作坊，後面是居住的地方，從作坊發現的活動面、礪石、石鑽頭以及豐富的玉石器等均可以充分印證這一點，再現古人製造玉石器的原始場景，堪稱考古奇觀」。

此外，遺址現場還發現了以酋長級大墓和一批玉石工匠墓為代表的屈家嶺文化墓地，等級森嚴、人骨保存之好國內罕見。馬俊才說，從已清理墓葬隨葬品和發現葬具的情況看，基本可以確定這是一處豫西南乃至漢水中游地區已發現的屈家嶺文化最高等級氏族墓地之一，墓主們為一玉石工匠族群。尤為值得一提的是，其中一墓隨葬的豬下頜骨約在400個以上，遠遠超越了其他墓地，代表著墓主人擁有至高無上的權力和財富，掌管著這片區域的玉器生產和交流。

（綜合報道）