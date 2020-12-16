圓明園考古出土「田字房」及皇家稻田　以農為本一脈傳承3千年

由圓明園管理處聯合北京市文物研究所、北京大學考古文博學院自上月開展的澹泊寧靜遺址考古工作，周二（15日）取得重要成果，發現「田字房」和皇家稻田遺址。專家表示，新的發現反映了清代皇帝對農業的重視。

位於圓明園西北部的澹泊寧靜遺址屬圓明園四十景之一，1727年建成，取意於諸葛亮《誡子書》中的「非淡泊無以明志，非寧靜無以致遠」。景區佔地2.6萬平方米，建築面積1350平方米。

《圓明園四十景圖》中的澹泊寧靜。 （圓明園管理處）

根據史料記載，澹泊寧靜的主建築是田字形大殿，俗稱「田字房」，其一共有33間房屋，用石塊壘砌，虎皮牆面，每間邊長約4.48米，檐柱高3.68米。而殿的東門外是翠扶樓，樓的南北則為稻田。

中國古代奉行以農為本，清朝皇帝除以「田」為房，亦會在圓明園的稻田舉行親自耕田的典禮「藉禮」，以反映對農業的重視。而今次發現的「田字房」和皇家稻田遺址反映其文化內涵與逾3000年前周原遺址中祭祀土地的「社」一脈相承。

同時，今次團隊於皇家稻田首次採用植物考古的手段，並對京西稻（又稱禦稻）的種植開展考古學研究，據指其經康熙、雍正、乾隆三代皇帝精心種植，並於玉泉山周邊開闢禦稻田，產出禦稻米供予宮廷。

目前雖然景區的山水輪廓尚存，但遺址內僅殘存數塊石頭和柱礎，工作人員以綠色圍網圍起相關區域。據報，考古面積約500平方米，四分一區域已啟動考古發掘，截至目前已經發現了台階、地釘、條石、排水設施等。

北京市文物研究所副研究館員、圓明園課題組組長張中華介紹，遺址原來房子的外圍牆體已經消失，經過一個多月的考古，團隊已找到9間房屋遺址的位置，而經過現場勘探，發現「田字房」建築的基礎數據與史料記載基本一致。

目前澹泊寧靜遺址考古發掘已暫告一段落，考古人員下一步將對遺址考古發掘的細節，包括地釘的分布、排水系統的走向、稻田分佈範圍等作進一步分析。

（每日經濟新聞／新華網）