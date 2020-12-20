美籍導演龍安志：希望「功夫」打開中美交往新大門

四十多年前的1971年，在美蘇冷戰的大背景下，「乒乓外交」曾為中美兩國外交關係發展打開大門，並由此書寫了兩個大國交往的一段佳話；40多年後的今天，當中美兩國在各種因素的作用下走向新冷戰之際，美籍在華導演龍安志（Laurence J. Brahm）則希冀通過新的嘗試——功夫外交，來打開中美交往的新大門。

12月18日，由龍安志執導、歷時兩年拍攝完成的紀錄片《尋找功夫》，在三里屯CHAO藝術中心舉行了北京點映及主創見面會媒體專場。該系列作品包括《尋找功夫》紀錄片電影、《尋找功夫—三十六計》和《尋找功夫—中國傳統價值觀》系列短片，由中國日報網策劃出品。

《尋找功夫》拍攝場景，圖中右一為著名武術名家劉鴻池。（香巴拉工作室提供）

在這部80分鐘的紀錄片中，導演龍安志作為「尋找者」親自出鏡，實地造訪北京、天津、河南、香港、美國加州等地，深入少林寺、陳家溝、精武鎮等武術勝地，採訪各國武學大師、年輕武俊和資深學者，從一位資深功夫愛好者的視角，探索功夫的起源與發展、武學思想與中國精神，以及功夫對世界各國格鬥術的影響，探討功夫文化的當代價值和世界意義。

提到功夫，可能很多人會聯想到李小龍、霍元甲，或者是《葉問》系列電影、《精武門》等，龍安志也坦言，自己創作這部片子，靈感即是來自於霍元甲和李小龍。「霍元甲讓我了解了『忍』，克服自己身體的弱點，而李小龍的《精武門》是我最初了解霍元甲和中國功夫的電影。我本人一直特別崇拜李小龍，我也學過截拳道，因為李小龍不止是一個武術家，更是一箇中西文化的橋樑，他將中國的功夫帶入西方，讓更多的外國人了解中國的文化。」

鑑於此，龍安志希望《尋找功夫》能在今天「讓更多的外國人了解中國的文化」方面有所助益。所以在該片中，為拉近與年輕人與世界其他國家的距離，特意融入了不少說唱等現代與年輕化的元素。「雖然功夫是可以跨越大洲，跨越文化，跨越種族，跨越性別，跨越年齡的，但要讓人們願意去觀看，尤其是年輕人更容易接受，還是需要一些新的元素和傳播技巧。」

在美國夏威夷詠春實戰館，龍安志拜訪詠春葉問傳承者程和敬。（香巴拉工作室提供）

放映結束後的交流提問環節，媒體及影評人提到了很多切實的問題，比如：隨着功夫在中國本身的式微，再加上不少人利用功夫來博眼球賺流量，功夫如何承擔起中國文化走出去過程中介質和載體的角色？《尋找功夫》對中國文化的底藴進行了很深入的剖析，這些內容對中國觀眾而言是容易理解的，但其他國家的受眾來說會否過於艱澀難懂？

對於這些問題，龍安志表示，功夫的價值觀其實是宇宙的價值觀，它強調尊重，強調止戈，也強調中道，這些價值觀是普世的。而面對中美的交惡，龍安志亦表示，「當今世界亟需一場新的乒乓外交，重新啟動國與國之間的平等交流、拋開刻板印象的溝通。文化和體育運動可以提供一個讓國家之間互相尊重、互相學習的平台。這就是功夫外交。」