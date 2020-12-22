西安首次發現戰國時期秦國後宮遺址　有浴室及排水系統等設施

近日，在陝西西安，有考古團隊在閻良區的秦漢櫟陽城遺址清理出戰國秦漢宮城區域內的「後宮」區，並發掘出浴室及排水系統等設施，這也是中國首次發現戰國時期秦國後宮的遺址。

秦漢櫟陽城是2001年國務院公布的第五批全國重點文物保護單位，位於今西安市閻良區。據文獻記載，櫟陽城在秦獻公孝公時期、秦末楚漢相爭之際塞王司馬歇、漢初劉邦都曾以之為都城，是西安附近秦咸陽、漢長安外的第三座秦漢都城。

2018-2020年期間，中國社會科學院考古研究所等單位的考古人員，對遺址內三號古城北側區域進行了較大面積的考古發掘，發現了櫟陽城遺址多座宮城建築，還發現了浴室設施、壁爐設施以及灶址、水井等生活遺跡。今次發現，是目前為止第一次較完整的發現戰國時期秦國後宮區域。

考古人員認為，最新發掘的櫟陽城遺址三號古城的建築規模大、等級高，對深入揭示戰國秦漢建築布局和發展有重要的學術價值。中國社會科學院考古研究所研究員劉瑞介紹指，「從我們勘探情況看，發掘區向北是整個宮城北牆的範圍，就是宮城區域內的後宮區。這個區域的發掘是我們在傳統的都城考古里及其少見的，這次是機緣巧合把它們完整揭露出來了」。

另外，考古人員還在遺址中發現了兩件「公」字瓦當，及「櫟陽宮」陶文等文物。

據了解，自2013年開始，中國社會科學院考古研究所等單位先後確定了一號、二號、三號等三座古城。並在三號古城中勘探發現、試掘確定了多座大型宮殿建築，判斷其時代為戰國中期至西漢前期，正是秦漢櫟陽城所在地。該項工作入選2017年全國十大考古新發現。

（綜合報道）