深圳園博園「梅花海」再臨！坐落福田區　又一親子春日賞花熱點

漫步在江南韻味的園林裏，靜賞三角梅花海盛放，這裏是：深圳園博園！

三月，花都開好了，一起去園博園踏春吧！



春日來信，園博園「三角梅花海」開了

三月，又到了深圳花開滿城，到處都充滿着浪漫氛圍的季節。

簕杜鵑的盛放，宣告着深圳春日的到來；被稱作是賞花天花板的深圳園博園，三角梅花海今年如約而至，越發蓬勃燦爛，吸引了不少遊客前往打卡，平日靜謐的園林，又開始熱鬧了起來。

挑個好天氣，來這裏漫遊園林，踏春賞花，一起擁抱治癒人心的春天吧～

深圳園博園一到春天，又是賞花好地方！（按圖了解）

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於匯芳園，賞「三角梅花海瀑布」

從深圳園博園東門進入，即可來到匯芳園。每年3月，這裏的簕杜鵑花海便會鋪滿整個庭院，粉紅相間，如同瀑布般傾瀉而下，肉眼可見的浪漫和震撼，吸引不少遊客駐足觀賞。

比較可惜的是，我們前往的時候，天氣尚處陰天，花海還未到盛期。建議大家尋一個晴朗好天氣，再前往觀賞花海勝景哦～

一樹繁花，續寫春日浪漫

粉白相間的簕杜鵑，不同於其他地方的嬌豔似火，這裏的更清新素雅。一整棵花樹，低調得長滿整個院子，鋪滿牆沿瓦壁，宛如花海瀑布一般，真正詮釋了甚麼叫做春色滿園關不住。

一樹繁花，為這座極具江南水鄉韻味的園林增添了不少春日浪漫。

粉白相間，各有各的詩意

那抹亮眼的純白，在紅的、綠的映襯之間，更顯得清新素雅。

入園賞花 寫一首關於春天的影像詩

除了匯芳園的三角梅花海瀑布，令人感到驚豔，園博園各個角落裏，還有許多不同的鮮花正準備迎春開放，也要為這個鬱鬱葱葱，綠意盎然的大公園增添一份屬於自己的色彩。

不是非要花海才足夠驚豔，那些悄然無聲綻放，也需要我們去挖掘發現。細細觀察，總會有一抹亮眼的色彩闖入你的眼睛。

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尋一個好天氣 遊園踏春去

當然，園博園不止有花，這裏的一草一木皆是美景。

園博園，即是國際園林花卉博覽園，園區內不僅花卉種類豐富，還集合了古今中外風格各異的園林景觀建築，自然的鮮花草木，樓台庭院，水榭山石，遠離了城市的喧囂，處處瀰漫着古樸與浪漫。

深圳人無論週末散步放鬆，或者是拍寫真拍婚紗照都愛來這。

無論是粉牆黛瓦的徽派園林，還是詩情畫意的江南園林，又或是精雕的嶺南園林，園博園有着多達100個各具鮮明風格的景點，是深圳少有的古風公園，難怪會被評價為：「不是江南，卻勝似江南。」

春日，盡情遊走於古風園林之中，捕捉每一個安逸的瞬間。

抬頭望，拐角處，綠意覆蓋整座園林，與典雅的古風建築交相輝映。水中倒影，微波漣漪，橋邊綠條，沒有煙雨朦朧，卻也能顯現出淡雅優美的意境，更加的古香古色。

無論天氣好壞，這裏一直都是大家放鬆、休閒的好去處。在平緩的道路上散步吸氧，在樓台亭閣中發呆放空，這裏安靜得無人打擾。

春光無限好，別錯過了花開，約上三五好友一起來遊園、踏春、賞花吧～

深圳國際園林花卉博覽園

地址：深圳市福田區深南大道竹子林段8002號



三角梅花海地址：

園博園．匯芳園（竹子林站B2口-導航至園博園東門）



- 遊玩Tips -



1. 園區無需門票和預約；

2. 建議選擇天氣好的時候前往，拍照好看哦；

3. 花期短暫，且行且珍惜



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