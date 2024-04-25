去埃及騎馬、南美衝浪！3個家庭帶同孩子旅居　使費未必想像中貴

近幾年，「環球旅居」的風越吹越猛，在內地也不再算是個新鮮事兒。但總有人說：還不是因為他們有錢、沒孩子。

環球旅居到底要花多少錢？旅居和教育一定不可兼得嗎？一条聯繫到了三位帶娃旅居的家長，他們都不是大富大貴的家庭，卻通過不同方式，實現了帶着孩子環遊世界、遊牧學習的願景。他們都說，把全世界當作課堂，其實沒有想象的那麼遙不可及。

一条編輯：魯雨涵 一条責編：倪楚嬌



Smile 1981年生 女兒11歲 現旅居土耳其

2022年，我看了一本書叫做《每周工作4小時》，裏面提到了一個概念：「地理套利」（在高收入國家賺錢，在低消費國家生活，這樣可以用低成本享受更豐富的高品質生活）。

看完這本書，我有種醍醐灌頂的感覺。我在新西蘭開網店12年了，工作一直都是遠程線上完成的。新西蘭的物價特別高，如果搬到其他地方，生活成本能省下來一兩倍不止。

2022年9月，我把新西蘭的房子出租了，帶着9歲的女兒萱萱開始環球旅居的生活，計劃用3年時間走遍五大洲30個國家。

到現在一年半時間，我們先後去了美國、墨西哥、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯、加拿大、菲律賓、中國、埃及，現在到了土耳其。

很多人有一個思維誤區，總覺得要有很多錢才能環球旅行，其實費用真的不高。

Smile與女兒萱萱旅居日常：（按圖了解）

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我20多歲的時候，身上只帶了一萬塊錢，就敢啟程環遊中國，在30歲前走過了30個國家。現在旅居一年多，我們平均每個月的花費也就2萬出頭，內地大城市很多家庭一個月的生活費也要這麼多。

我身邊還有朋友，孩子上私立學校，一年學費就要30多萬。加上平時的培訓班，假期出國，一年在孩子教育上至少要花50萬，遠遠高於我們環球旅居、邊玩邊學的花銷。

之前萱萱在新西蘭的小學讀書，新西蘭的快樂教育，對孩子學習太寬鬆。加上小學期間知識結構比較簡單，通過自學和網絡資源是完全能夠滿足，不需要一直待在學校裏面。

另外，新西蘭是大洋洲上的一個小島國，四面臨海，一直在這裏待着，人的見識受限。在9-12歲這個年齡段，開闊視野、挖掘興趣，比起待在學校裏面更重要。反正都是玩，與其在這麼小的一個地方裏玩，還不如讓她去外面看看，在看世界的路上學習。

所以一定程度上，我們是脱離了「體制內」的學校，選擇用home school的方式，尋找適合孩子的課程內容。

在旅居的過程中，「地理套利」也可以用在孩子的教育上。

比如萱萱想學西班牙語，我們在拉美的時候，去當地的語言學校上西班牙語課，一節課才40塊錢。我們還可以和當地人交流，菜場、餐廳、超市都可以是我們的課堂。

再比如，我們在夏威夷玩的時候，萱萱嘗試了一節衝浪課，愛上了衝浪，我就帶她到哥倫比亞的海邊去學。夏威夷720元一節的衝浪課，在哥倫比亞只要80元。

我和女兒都很喜歡騎馬，新西蘭的騎馬課500多人民幣，每周一次課，上課45分鐘，來回馬場路上2個小時。這周上課學到一點東西，下周上課時又忘了一半。我學了一年還不能騎馬慢跑。

但是在墨西哥的一個小城，我們遇到了一個非常好的騎馬教練。我們就住在他的馬場附近，走路10來分鐘就可以到，在那裏待了兩個月，純粹學習騎馬，每周去6次，每次騎一兩個小時，讓我們很容易就可以策馬奔騰。而且每節課一小時才180元。

後來到了埃及，一節馬術課更加便宜，117埃及鎊，摺合人民幣只要16塊錢，馬場環境和教練水平絲毫不比其他地方差。

凡是我們待得比較久的國家，都是有好玩的事情的。當地有甚麼本土運動，我們就去體驗什麼，時間成本和金錢成本都低了非常多，學習效果反而更好。

同時基礎教育我們通過網課和學習app完成。

第一類是語言，英語是她的第一語言，聽說沒問題，她會每天看新聞和英文書，有主題地寫作，鍛鍊綜合能力。

中文是第二語言，我每天會用中文與她溝通，每周上兩次閲讀課，持續增加她的詞彙量。

西班牙語是第三語言，每周會上三次西班牙語課，找西班牙語母語的老師與她聊天，鍛鍊口語，學習語法。

第二類是通識教育，比如說數學、科學、歷史、地理。數學與科學上網課，歷史與地理採用項目式自主學習，每到一個國家，我就會讓她大量蒐集資料，參觀博物館，探訪歷史遺蹟，自主學習和親身探訪結合起來，這個印象就特別深刻了。

回到中國的那段時間，萱萱說想有小朋友跟她玩，我還在大理找到了一家接受短期遊學的創新學校。她在這裏中文進步很大，還交到了好朋友，每天放學都不想走。

玩的時候就盡情地玩，學的時候就好好學，我不太想把它們混在一起。我們現在在土耳其，前面10來天我們就是到處去玩，這是「旅」的部分。

但是等我們回到伊斯坦堡，住下來了，就進入到一種日常生活的狀態。我會回歸我的工作，萱萱也要進入她的學習狀態，每天學習五六個小時，其他時間我們就出去吃飯、閒逛、遊玩。

這樣的教育方式，對我來說也輕鬆了很多。之前在新西蘭，我每天接女兒上下學，高峰時期至少要花兩個小時。現在這些時間就省下來了，可以做我喜歡的事情，每天像是多「賺」了兩個小時。

有時候我們在外面吃飯，我在這邊處理工作，她在另一邊就和隔壁一桌20多歲的年輕人聊起來了，就一起玩牌。在旅居過程中她接觸到形形色色不同的人，看到了不同的生活方式。

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我們80後這一代，拼命讀書擠進好學校，為了好找工作選專業，一切都是隨大流，拿了大學文憑，找了工作，對自己的生活方向還是很茫然，我不想女兒再走這樣的彎路。

所以我希望引導女兒找到自己的熱愛，她未來想過怎麼樣的生活，再倒推需要具備甚麼樣的能力，然後有目標地學習。

比如她現在喜歡潛水，喜歡衝浪，又會好幾種語言，她說她可以當教練，在全世界潛水衝浪。把熱愛變成技能，又把技能變成謀生手段，更好地去享受生活。

開始旅居之後，我在視頻號上分享我們的生活，順其自然建立起了「環球旅居」的社區，分享我們的旅居經驗。我和女兒來土耳其之前，還有幾位小夥伴帶着孩子，專門從中國飛過來找我們一起玩，相當於一個小的「遊學營」。

玩也玩了，學也學了，順便把錢也賺了。

所以這種生活不是非要財富自由才可以實現的，關鍵在於轉變思維，不給人生受限。用更高性價比的方式，培養孩子做世界公民，對於中產階級來說是一個很好的選擇。

02 學習不是目的 而是為了玩得更好

栗子 1988年生 女兒6歲 現旅居亞美尼亞

我的女兒沐恩今年六歲多，幾乎從出生開始，就一直跟着我在全世界旅居。

我從2011年開始當揹包客，在30歲那一年成為了一名單親媽媽。懷孕的時候我也一直在旅行，快生的時候才回到老家，一出月子又帶着女兒上路了。先是在國內短距離的旅行，給她辦了護照之後就到海外，遊了七八個國家。

疫情之後，我也希望女兒在中國好好待一段時間，把中文鞏固一下，我們就回到國內，買了一輛房車，圍着中國轉了一圈。

直到沐恩快4歲的時候，她告訴我說，她不想要這樣的生活狀態，天天在野外，住房車住營地，她想要有自己的小夥伴。我想，可能是時間考慮送她去幼兒園了。

我做出這個選擇，不是因為普世的價值觀，說孩子到了一定年紀一定要去上學。如果當初她說的不是「我不想坐房車了」，而是「我想去哪裏徒步」，我也會滿足她，這種事情我做得出來。

同時我也會找到一個平衡點，因為我的生活不是圍繞着她在轉。雖然暫時放棄了這種不斷遷徙的生活方式，但我並不想放棄旅居的狀態。

最後權衡下來，我們打算找一個合適的國家，先滿足她當下的需求，在這個過程中去經歷和成長，再看下一步怎麼安排。

栗子與女兒沐恩的生活照：（按圖了解）

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很多家長如果要把小孩送出去讀書，首先會考慮一些發達國家。於我而言，無論是在哪裏，很多人還是生活在一個套兒裏面，路徑沒有太大的差別，無非是物質享受不一樣。

但是物質不是我的必需品，我更重視的是人生體驗。

選擇亞美尼亞的原因很簡單，一是簽證和居住證申請容易，二是教育成本低。在亞美尼亞接受基礎教育，我們可以有大把的時間騰出來做別的事情，去留白，去挖掘。

剛來的時候，我先給她報了一個本地的幼兒園。阿美尼亞有兩門母語，亞美亞語言和俄語，是每個人必備的，幼兒園裏必學。大概上了半年，她就學會了本土的語言，至少能聽懂，可以進行基本交流。

去年9月份，我就給她改報了一所純英文的國際學校，把英語給提高一些。

這其實是一個非常自然的過程，也沒有去刻意地安排。既然你想要和小夥伴玩，就需要學會他們的語言。那學習就不是目的，而是手段，為了讓你玩得更好。

我身邊也有旅居的家庭，孩子可能在亞美尼亞待了好幾年，還是不敢用當地的語言和別人交流。也有人的小孩越來越自卑，在幼兒園裏被人欺負。但是我的女兒在幼兒園裏特別吃得開，還形成了自己的小幫派。

孩子的能力是超出我們的想象的，對他們來說，學習是最容易的事情，但是學習的動力是很重要的。

同時我開始給她安排各種興趣愛好班，上半天幼兒園，剩下半天讓她去接觸文藝體，比如說足球、藝術、體操、畫畫、雜技、拉丁舞、芭蕾舞……

因為這邊實在太便宜了，每一門項目也就幾百塊錢一個月，一個月至少8節課。比如藝術體操，帶課老師是俄羅斯的一位非常有名的世界冠軍，一個星期的課程就超過了8個小時，每個月只要500多人民幣。

有人會問我，你孩子學這麼多，她累不累。我就想跟累有甚麼關係，我們全部把它當做玩，來愉悦自己，讓自己開心的。她不去玩這些，她也是要玩別的。

這個年齡段的孩子正是看世界的時候。在我們看來這是一個興趣愛好，或者技能特長，但在她眼裏就是個遊戲。基本每一個項目我們都堅持了三四個月，有的堅持了半年，有的堅持了一年。

在這個過程裏，她就會找到她相對比較有表現力、容易產生成就感的一些方面。比如在動的事情上面，她會比靜的事情更積極，在運動方面就會明顯更有興趣。

尤其是在花樣滑冰上面，她的教練就誇她是自己教過的孩子裏是最具天賦的，很多動作不需要教練親自示範第二遍，自己就學會了。

所以現在我們把精力專注在花滑上面。從去年下半年開始，每個星期只休息一天，其他六天都要上課。

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馬上5月份她就會參加第一次公開比賽，所以訓練時間也會加長。每天要給她噴雲南白藥，膝蓋腿上總有一大片淤青，都是練習過程當中摔出來的。

在這個過程中，她從來沒有過一次抱怨，也沒有過哭過，連矯情都不會有。甚至每天回家在梳化上，她一邊自己把褲子捋上去，揉自己的腿，一邊輕描淡寫地跟你聊別的事情，她根本就不在乎。

既然她擅長，自己也喜歡，有好勝心，我也打算之後就集中在滑冰上。我還去到了土耳其、塞爾維亞做過調研，還有出過世界冠軍的哈薩克斯坦。目前計劃還是先留在亞美尼亞，看看我們在這個事情上看能走多遠。

我從小父母離異，又是留守兒童，換過很多學校，一直處於很遊離的狀態，但我適應得很好。突然間被換了一所學校，重新認識不同的同學，反而讓我的情商得到了鍛鍊。

從23歲開始，我就一直在世界各地旅行，不跟團也不搭伴，就是一個人純玩。在這個過程裏面，我也真正見識到了人生百態。

大多數人可能就是朝九晚五，這只是一個「態」。但是我遇到很多人，一輩子都在旅行，一路上也會碰到經濟問題怎麼解決，在異國他鄉怎麼生活等等一系列的問題。大家都是在「百態」裏邊，從0~1地創造了屬於自己的人生的活法，這當中也打開了我自己的認知。

現在我在亞美尼亞，沒有高學歷，不懂當地的語言，依然能在一家外國大企業找到工作，養活我和我女兒兩個人。

跟着心走，而不是跟着社會規則走，對我來說是最正確的一件事情。

03 以前是溫室裏的小花 現在是「快樂小狗」

Tony 1990年生 兒子5歲 現旅居加拿大

我是一個帶娃環球旅居的爸爸。2023年7月，在兒子湯圓3歲7個月的時候，我打算暫時放棄傳統的教育模式，帶他去看看世界。

我也給孩子設置了一個「三年環球旅居計劃」。2023年我們在日本待了三個月，巴里島兩個月，泰國一個月。2024年計劃在加拿大待18個月的時間，把英文學好以後，2025年的9月去南美學習西班牙語，2026年9月回大連開始讀小學。

我的兒子叫湯圓，在加拿大出生之後，我們就帶他回了國。我和太在北京忙工作，孩子在大連由長輩幫忙帶。一直到孩子三歲，我覺得孩子還是需要和父母一起生活，就把他接到了身邊。

在北京，我們先讓他上了三個月的幼兒園。但是實話說，感覺湯圓眼睛裏沒有光。在我看來，孩子的成長，就應該儘可能地接觸大自然，釋放天性，而不是在他愛玩的年齡，高強度地灌輸書本知識。

這個時候，我就萌發了帶孩子環球旅居的想法。我自己以前也在三個不同的國家工作過，也窮遊過很多國家。在我看來，旅途本身就是一本百科全書，所有國家都可以孩子學習的對象。

當時我還收到了一份50萬年薪的offer，但我毅然決定放棄這次機會。因為接受這個offer，就等於失去了陪孩子成長的機會。於是2023年6月份我辭了職，7月份踏上了我們的旅途。

Tony與兒子湯圓的旅居生活照：（按圖了解）

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我們選擇了日本作為孩子開始旅居生活的第一站。因為日本文化跟我們比較相近，飲食習慣和我們差不多，文字能看得懂，又比較乾淨和安全，可以讓孩子有一個緩衝。

其實我帶孩子旅居，還有一個目的是為了自己出去玩。但是天天帶着他確實太累了，我自己也玩不好，他也不舒服。後來我就想着要給他找一個學校，這樣他白天去上學，我就可以出去玩了。

於是第二站，我就選擇了東南亞的島嶼巴里島，把孩子送進了一家竹子學校Empathy School。

第一次見到這個學校的時候，我就認定了這是我夢想中的學校。學校坐落在一大片稻田裏，跟大自然融為一體，滿眼的綠色，教室也都是竹子做的，孩子每一天都是開開心心地光着腳丫在學校裏亂跑，也經常爬樹去摘果子，滿眼都是光，早上9點上學，3.30放學。

因為湯圓當時還不太會英語，但是特別喜歡昆蟲，就有一個老師特別照顧他，天天陪着他抓螞蚱、抓壁虎，抓螃蟹，教他蟲子的單詞，所以他對昆蟲的單詞了解得特別多。

湯圓上學的時候，我就可以在外面玩。我在當地租了一台電單車，去Spa、潛水、爬山、衝浪，等等的戶外運動。到了周末，我就領着湯圓一起出去，看海豚、浮潛、潛水等等，一起探索巴里島的奇妙。

我也不會給湯圓佈置學習任務，都是在路上學。他看見比較感興趣的東西，就會問我，我就會告訴他這個英文是甚麼。

離開巴里島之後，我們還去了泰國，本來也想讓湯圓在那裏遊學。但是考察了幾所學校之後，我感覺現在的泰國過於商業化，學校裏的華人小孩比例太高，孩子很難感受到真正的本土文化，最後只在泰國待了20天。

今年2月，我也按原計劃帶着湯圓來了我們比較熟悉的加拿大温哥華，正式開啟了我們的加拿大之旅。

加拿大和巴里島是完全不同的風格。在竹子學校時，他們基本都待在室外，做手工經常弄得到處都是，臉上塗得五顏六色的。加拿大可能會精緻一點，老師帶他們做餅乾，撿樹枝，帶着他們去消防站看消防車。

形式完全不一樣，但是本質都是發揮孩子自己的創作能力，開拓他們的視野。

湯圓也是剛上2個星期的幼兒園，也是非常喜歡，每天放學都吵吵着能不能多玩一會再回家。

我們預計會在這邊待18個月，等湯圓學好英文，就去南美繼續讀書，一邊學習西班牙語。

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我一直從事的是國際供應鏈相關的工作，所以我認為語言特別重要。我希望在上小學以前，湯圓可以學會英文和西班牙語，再加上中文，就可以和全世界將近79%的人交流。

而且南美的文化跟我們的文化正好是互補的，我們的性格也是比較內斂，南美正好比較有激情，願意表達自己，也對湯圓的性格塑造有所幫助。

等到讀小學的年紀，我會帶他回到中國。因為國內小學階段的素質教育還是蠻好的，在國內唸到五六年級，再出國讀書，他就可以一直吃老本，吃到高中。

說句實話，我認為「精英教育」的本質就是出生有就有，後天可以去努力，但是也很難從本質上去改變。所以我更在意湯圓是不是健康、快樂、有正確的人生價值觀。

出來旅居快一年，湯圓的變化真的特別大。在國內上幼兒園的時候，感覺他特別拘束，性格也很內向。在竹子學校雖然只有短短6個星期，但他變得活潑開朗了很多。班上100個學生來自40多個國家，他還不太會講英文，都交到了好幾個小朋友。

剛到巴里島的時候，他容易生病，晚上睡着睡着身上就開始癢，去了幾次醫院。但我一直認為，讓孩子多接觸一些病毒是好事兒，現在身體也真的特別棒。

如果說以前是溫室裏的花朵，現在就像散養的一隻小狗，健康、自由。

最重要的是見過了世界，他才會擁有自己分辨是非的能力。打個比方，小時候我們在書本上見到的蘋果都是紅的、脆的，只有真的去了市場，才會知道蘋果也有綠的、黃的、酸的。

我永遠不會後悔帶他出來的決定。只有走出來，才會真正理解「讀萬卷書，行萬里路」的含義。

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