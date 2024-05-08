自測妳是哪一類媽媽！玩遊戲獲取媽媽福袋及贏總值愈$10萬獎品！

母親節快到了！各位媽媽，無論妳是雙職媽媽還是全職家庭主婦，每天無微不至照顧家庭，為家人勞心勞力，在丈夫及小朋友心目中一定是「Super Mom」！為答謝各位媽媽為家庭的無限量付出，迪士尼美語世界舉辦一連串感謝媽媽「#TreatMomSelf」活動，只要按指示參與活動，即可獲贈媽福袋一個(價值:$300)，參加指定活動、即場玩遊戲更有機會贏得總值逾$10萬獎品！各位媽媽留意下文了解詳細參加辦法！



即日起至5月31日，媽媽只要登記預約及完成1:1教材體驗，均可獲贈媽媽福袋一個及獲得玩遊戲贏大獎機會！

活動登記及預約連結: https://bit.ly/3Ur3lJO

媽媽福袋內容包括: ABC幼兒學習海報、順順兒頂級無香嬰兒濕紙巾 (20片)、NUK奶瓶蔬果清洗液60ml、Bio-Oil護膚油5ml試用裝、Medela 純羊脂膏PURELAN試用裝及植物百味Regain發芽紫莓米飲等等。活動登記額外禮品另有Friso 美素佳兒趣緻牛牛咕𠱸被乙份(*必須於登記時同時同意Friso美素佳兒提供之活動條款細則，以及為Friso美素佳兒之新登記父母方可獲贈趣緻牛牛咕𠱸被，此禮品由Friso美素佳兒一方額外送出。)

參加媽媽完成登記、預約及親臨教學示範中心完成約45分鐘之1:1教材體驗便可獲得上述福袋！另外媽媽參與現場遊戲，完成簡單任務更有機會贏豐富大獎！獎品包括：

Week 1 (4/5–10/5) : 5星級酒店 SPA 專貴水療療程

Week 2 (11/5–17/5): LE CREUSET Marmite 琺瑯鑄鐵深炒鍋 28cm

Week 3 (18/5–24/5): Osim智能反斗V手背墊

Week 4 (25/5–31/5): Apple Ipad 第9代 64GB

其他豐富禮品包括: Beaba car seat、Beaba 蒸煮機 set、Beaba box set、B&H UV機、Osim 亮晶睛、Tailor Made量品矯正坐墊、BRUNO USB 充電便攜式攪拌杯、Chip & Dale Flask、$30 Maxim coupon以及Mickey Umbrella....等等。媽媽們留意，參加者需要親臨教學示範中心時出示有效之寶寶出生證明/懷孕證明方可獲得是次活動禮品及參與玩遊戲贏大獎活動。

各位媽媽快點登記參加！活動登記及預約連結: https://bit.ly/3Ur3lJO

號外！快D睇下你究竟屬於哪一類型媽媽？

迪士尼美語世界分析了不同媽媽的性格特徵，各位媽媽不妨看看自己像哪一種媽媽！