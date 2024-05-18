這種溫柔是真的心！男童誤把富翁視為露宿者　將僅有1美元全給他

美國路易斯安那州42歲男子巴斯比斯（Matt Busbice）是一名富翁，曾與夥伴共同創立出售多家價值數億美元的戶外用品公司，也是體育用品店BuckFeather的老闆。近日他誤以為有火災衣衫凌亂衝出家門，一名9歲男童誤以為他是露宿者，走到他面前並給出身上僅有的1美元，讓他非常感動，決定回贈大禮。



《CBS NEWS》報道，事發於大約1個月之前的某日清晨，巴斯比斯住的公寓大樓響起火災警報，他立刻起床逃下樓，但所幸虛驚一場，並沒有真的發生火災。當時的他頭髮衣衫凌亂，但因為已經醒了，所以決定出去喝杯咖啡。

二人事發後一同接受傳媒訪問，講述事發過程及他倆的心聲：（按圖了解）

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當來到咖啡廳之後，巴斯比斯當時想起還沒有做晨間禱告，便走向安靜角落開始晨禱。當他慢慢睜開眼睛的那一刻，發現一名陌生孩子朝他走來，然而對方緊握拳頭，他當下則是做好準備應對可能發生的衝突。

沒想到，這名9歲男童艾利斯（Kelvin Ellis Jr.）在巴斯比斯面前把緊握的手張開，手中拿着1美元，並對巴斯比斯說，「如果你無家可歸，這裏有1美元，我一直想要幫助無家可歸的人，我現在終於有機會了」。

艾利斯擁有的1美元是他身上唯一的錢，也是他靠着優異成績才拿到的零用錢。這一切讓巴斯比斯非常感動，除了請艾利斯吃點心，也與艾利斯父親取得聯繫。

為了報答艾利斯的好意，巴斯比斯決定回贈大禮，也就是讓艾莉斯在40秒內免費挑選BuckFeather店內任何商品，包括一輛自行車。艾利斯則說，這真的很棒，但當初決定給出1美元絕對不是因為想要得到任何回報。

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