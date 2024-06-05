全港直資小學小一入學25/26學年 報名申請+學費詳情｜持續更新

直資小一報名｜全港大部分直資小學於每年4月至5月陸續公布2025/26學年小一入學報名及簡介會詳情。現時全港共有21所直資小學，當中包攬傳統名校，同時也有學校升上一條龍中學、直屬中學。《01親子》為大家羅列直資小學小一入學申請詳情，包括日期、學費及報名詳情，以及簡介會日期。



全港直資小學25/26學年報名日期詳情+學費詳情（持續更新）

香港東區直資小學



港大同學會小學

小一報名日期：已截止

小一學費：(往年) $33,950（分10期）

升中：一條龍（港大同學會書院）

宗教：不適用

漢華中學(小學部)

小一報名日期：3月1日至10月13日

小一學費：(往年) $17,640（分10期）

升中：一條龍（漢華中學）

宗教：不適用

香港南區直資小學



聖保羅男女中學附屬小學

小一報名日期：未有公布

小一學費： $77,880(待教育局審批)

升中：一條龍（聖保羅男女中學）

宗教：基督教

聖保羅書院小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$32,000（分10期）(待教育局審批)

升中：直屬中學（聖保羅書院）

宗教：基督教

九龍城區直資小學



拔萃男書院附屬小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$53,140 (待教育局審批)

升中：一條龍（拔萃男書院）

宗教：基督教

保良局林文燦英文小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$15,450（分10期） (待教育局審批)

升中：不適用

宗教：不適用

觀塘區直資小學



福建中學附屬學校

小一報名日期：6月1日至10月9日

小一學費：$38,800（分10期）(待教育局審批)

升中：一條龍（福建中學）

宗教：不適用

播道書院

小一報名日期：有待公布

小一學費：$23,700(待教育局審批)

升中：一條龍

宗教：基督教

優才(楊殷有娣)書院

小一報名日期：5月4日至6月3日

小一學費：$35,310(待教育局審批)

升中：一條龍

宗教：不適用

保良局陸慶濤小學

小一報名日期：5月27日至6月9日

小一學費：$13,700（分10期）(待教育局審批)

升中：一條龍（保良局羅氏基金中學）

宗教：不適用

香港華人基督教聯會真道書院

小一報名日期：已截止

小一學費：$28,600（分10期）(待教育局審批)

升中：一條龍

宗教：基督教

深水埗區直資小學



嶺南大學香港同學會小學

小一報名日期：4月1日至8月1日

小一學費：$17,380（分10期）

升中：不適用

宗教：基督教

聖瑪加利男女英文中小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$53,570（分10期）(待教育局審批)

升中：一條龍

宗教：天主教

英華小學

小一報名日期：7月3日至7月7日

小一學費：$18,000（分10期）

升中：一條龍（英華書院）(待教育局審批)

宗教：基督教

油尖旺區直資小學



保良局陳守仁小學

小一報名日期：有待公布

小一學費：$20,500（分10期）

升中：不適用

宗教：不適用

沙田區直資小學



香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

報名日期：即日起至6月28日

小一學費：$42,430（分10期）

升中：一條龍

宗教：基督教

培僑書院

報名日期：有待公布

小一學費：$26,900

升中：一條龍

宗教：不適用

葵青區直資小學



地利亞(閩僑)英文小學

報名日期：有待公布

小一學費：$7,370（分10期）

升中：不適用

宗教：不適用

屯門區直資小學



保良局香港道教聯合會圓玄小學

報名日期：有待公布

小一學費：$13,150（分10期）

升中：不適用

宗教：不適用

元朗區直資小學



基督教香港信義會宏信書院

報名日期：7月2日至9月9日

小一學費：$80,870（分10期）

升中：一條龍

宗教：基督教

和富慈善基金李宗德小學

報名日期：6月8日至7月6日

小一學費：$18,400(待教育局審批)

升中：不適用

宗教：不適用