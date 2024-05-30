屁股在這時很有用！日警教2招　讓孩子於高溫車箱內也有能力求救

夏季的酷暑難耐，除了戶外的高溫令人難以忍受外，大人不慎將孩童獨留在車上，導致中暑、甚至熱死的新聞更是時有所聞。對此，日本警方於網上宣導，萬一在車內遇到突發狀況，力氣較小的孩童仍可以透過「水壺底部」及「屁股」按壓方向盤的喇叭，藉此向外界求救。



根據日媒《HUFF POST》報道，日本警視廳災害對策課（@MPD_bousai）於X平台上宣導，由於孩童的力氣較小，萬一遇到獨自受困車內的危急情況，可以利用「水壺底部」按壓方向盤的喇叭求救；若是車內沒有硬物，也可以背對方向盤站在駕駛座上，並用雙手握着兩側扶手，屁股大力往下坐，藉全身的力量按壓喇叭。

不過報道也提醒，在引擎熄火的狀態下，有些車種的喇叭並不會響，呼籲家長在指導小孩時應實際演練一次。

該則宣導在網上引起熱烈討論：

．「一開始看到這貼文以為是在開玩笑，結果是在認真傳達有用的資訊」

．「之前曾在8月時不開冷氣，待在車內看漫畫看到入迷，結果就中暑了…除了小孩可能會因此有生命危險外，大人也要小心，以免中暑」

．「雖然是很好的方法，但會把小孩留在車上的家長，有可能教小孩怎麼求救嗎？希望幼兒園、學校可以實施相關教育」

．「用屁股按喇叭的姿勢好像蠟筆小新，似乎是很實用的方法」

．「希望今後不要再發生這類憾事」



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