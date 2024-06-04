小孩起衝突　對方家長竟把自己兒子一巴！行為過份竟還有網民支持

打人就是不對！台灣一名母親抱怨，自家兒子在遊樂場玩耍時與其他小孩起衝突，對方家長竟直接走來「搧巴掌」，讓她怒嗆「他打了妳家小孩，妳也不該打我家小孩吧！，該貼文引起網民熱議。



一名母親日前在《Dcard》發布一段影片，從短短4秒可以看見一個女人憤怒地闖進鏡頭，打巴掌的聲音不小，她指出之前帶兒子去遊樂場，玩耍時疑似被其他小孩抱住無法行動，因而衝動打了對方，沒想到對方家長得知後，逕直走來「啪」給事主兒子臉搧了一巴掌，讓她怒喊「你剛打我們家弟弟是不是？」

事主表示當時詢問原由後，替兒子向被打的小孩道了歉，對方家長則表示「那我也對不起」，不過後來她跟同事聊起此事，同事卻認為其實可以提告，於是她到Dcard發文看看網民意見，「真的非常不能接受打巴掌」。

有網民就認為，因為此事起因是事主兒子先施暴，才會遭到報復：

．「假如我看到小孩被你小孩打，我絕對讓他這輩子心理陰影」

．「你是否有好好教育自己的小孩不能隨便攻擊別人」

．「你不教就讓社會來教囉」

．「你們先前沒道歉，家長視而不見不處理，對方雖然不應該，但你也是活該」



但也有另一派網民認為，小孩間打架和大人對小孩施暴不能相提並論：

．「即使你小孩有錯也不應該是那位長輩來打你小孩」

．「雖然小孩也不該動手打別人，但其實那阿婆更不應該去動手」

．「陌生大人來打我小孩巴掌，先告再說」

．「不是應該直接打回去嗎？我的小孩我才能教育，一個外人插甚麼手」



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