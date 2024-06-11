暑期活動 | 兒童運動營 籃球/劍擊/跆拳道/足球/排球 獨家79折

暑期活動2024可以開始報名了！暑期活動不只增進親子互動，更可讓小朋友趁假期發掘興趣，在玩樂中成長！「adidas x ASG 暑期運動營 2024」現已接受報名，現香港01讀者更可尊享獨家早鳥79折優惠，家長們報名從速！



暑期活動2024推介

暑期活動推介【1】adidas X ASG 暑期籃球全方位營 | 7月1日前報名享獨家早鳥79折

此訓練營旨在幫助學員學習並深化籃球技巧的提升，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1對1攻防，學員隨世界級教練學打籃球，幫助其成為技巧全面的MVP。此課程以英語授課。

適合年齡：5 - 7歲 / 8 - 12歲

訓練強度：中強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/旺角

報名連結

（adidas X ASG提供）

暑期活動推介【2】adidas x ASG Basketball Fun Camp 籃球啟蒙營｜7月8日前報名享獨家早鳥79折

適合年齡：5 - 7歲 / 8 - 12歲

訓練強度：低強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/旺角

報名連結

（adidas X ASG提供）

暑期活動推介【3】adidas ASG Lethal Weapon Camp 籃球火 | 7月22日前報名享獨家早鳥79折

適合年齡：8 - 12歲 / 12 - 16歲

訓練強度：中強度訓練

上課地點：藍田/灣仔

報名連結

（adidas X ASG提供）

暑期活動推介【4】adidas ASG Basketball IQ Camp 籃球領袖 | 8月5日前報名享獨家早鳥79折

適合年齡：8 - 12歲

訓練強度：中強度訓練

上課地點：藍田/灣仔

報名連結

（adidas X ASG提供）

暑期活動推介【5】adidas ASG Super Athlete Camp 籃球全明星｜8月12日前報名享獨家早鳥79折

適合年齡：8 - 12歲 / 12 - 16歲

訓練強度：高強度訓練

上課地點：藍田/灣仔

報名連結

（adidas X ASG提供）

暑期活動推介【6】adidas ASG Road Runner Camp 敏捷籃球 | 7月22日前報名享獨家早鳥79折

適合年齡：12 - 16歲

訓練強度：高強度訓練

上課地點：藍田/灣仔

報名連結

（adidas X ASG提供）

暑期活動推介【7】ASG 暑期劍擊營 2024 | 6月17日前報名享獨家早鳥88折

適合年齡：3 - 12歲

上課地點：觀塘FSA劍擊運動學院

報名連結

（adidas X ASG提供）

暑期活動推介【8】ASG 暑期劍擊營 2024 | 6月17日前報名享獨家早鳥88折

適合年齡：3 - 12歲

上課地點：上環APEX TEAM FENCING

報名連結

（adidas X ASG提供）

暑期活動推介【9】 ASG 暑期劍擊營 2024 | 6月17日前報名享獨家早鳥95折

適合年齡：5 - 15歲

上課地點：九龍塘耀中國際學校

報名連結

（adidas X ASG提供）

暑假活動推介【10】 ASG 暑期跆拳道班 2024 | 6月15日前報名享獨家早鳥86折

適合年齡：3 - 12歲

上課地點：新蒲崗/太子/土瓜灣/佐敦

報名連結

（adidas X ASG提供）

暑期活動推介【11】ASG 暑期足球營 2024| 6月17日前報名享獨家早鳥95折

適合年齡：5 - 13歲

上課地點：九龍塘耀中國際學校

報名連結

（adidas X ASG提供）

暑期活動推介【12】 SG 排球營 2024| 6月17日前報名享獨家早鳥95折

適合年齡：5 - 11歲

上課地點：九龍塘耀中國際學校

報名連結