暑期活動 | Adidas運動營 籃球/劍擊/跆拳道/足球/排球 獨家79折

暑期活動2024可以開始報名了！暑期活動不只增進親子互動，更可讓小朋友趁假期發掘興趣，在玩樂中成長！「adidas x ASG 暑期運動營 2024」現已接受報名，現香港01讀者更可尊享獨家早鳥79折優惠，家長們報名從速！



暑期活動2024推介

暑期活動推介【1】adidas X ASG 暑期籃球全方位營 | 7月1日前報名享獨家早鳥79折

此訓練營旨在幫助學員學習並深化籃球技巧的提升，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1對1攻防，學員隨世界級教練學打籃球，包括FIBA U17 世界杯美國國家籃球隊教練Don SNOWALTER、前澳洲NBA籃球學校教練Ezequiel BERGERO、前香港籃球代表隊隊員蘇伊俊及USAB美國籃球協會金牌教練張鵬楚，幫助其成為技巧全面的MVP。此課程以英語授課。

適合年齡：5 - 7歲 / 8 - 12歲

訓練強度：中強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/旺角

課程費用：$2,280 | $2,375（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

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【延伸優惠】暑期早鳥優惠低至37折！運動夏令營、Peppa Pig親子尋寶之旅、小小農夫生態遊、室內滑雪場等超過20個親子好去處！

（adidas X ASG提供）

暑期活動推介【2】adidas x ASG Basketball Fun Camp 籃球啟蒙營｜7月8日前報名享獨家早鳥79折

適合年齡：5 - 7歲 / 8 - 12歲

訓練強度：低強度訓練

上課地點：藍田/灣仔/旺角

課程費用：$2,280 | $2,375（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

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（adidas X ASG提供）

暑期活動推介【3】adidas ASG Lethal Weapon Camp 籃球火 | 7月22日前報名享獨家早鳥79折

適合年齡：8 - 12歲 / 12 - 16歲

訓練強度：中強度訓練

上課地點：藍田/灣仔

課程費用：$2,375（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

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暑期活動推介【4】adidas ASG Basketball IQ Camp 籃球領袖 | 8月5日前報名享獨家早鳥79折

適合年齡：8 - 12歲

訓練強度：中強度訓練

上課地點：藍田/灣仔

課程費用：$2,375（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

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暑期活動推介【5】adidas ASG Super Athlete Camp 籃球全明星｜8月12日前報名享獨家早鳥79折

適合年齡：8 - 12歲 / 12 - 16歲

訓練強度：高強度訓練

上課地點：藍田/灣仔

課程費用：$2,375（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

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暑期活動推介【6】adidas ASG Road Runner Camp 敏捷籃球 | 7月22日前報名享獨家早鳥79折

適合年齡：12 - 16歲

訓練強度：高強度訓練

上課地點：藍田/灣仔

課程費用：$2,375（原價$3,000）

課程費用包括：ASG 籃球、adidas 或 ASG camp tee 訓練汗衣、adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書、adidas 7折產品優惠劵

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暑期活動推介【7】ASG 暑期劍擊營 2024 | 6月17日前報名享獨家早鳥88折

適合年齡：3 - 12歲

上課地點：觀塘FSA劍擊運動學院

課程費用：$1,852.5 | $2,964 | $3,705（原價 $2,100 | $3,360 | $4,200 ）

課程費用包括：ASG 運動營球衣及證書

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暑期活動推介【8】ASG 暑期劍擊營 2024 | 6月17日前報名享獨家早鳥88折

適合年齡：3 - 12歲

上課地點：上環APEX TEAM FENCING

課程費用：$1,852.5 | $2,964 | $3,705（原價 $2,100 | $3,360 | $4,200 ）

課程費用包括：ASG 運動營球衣及證書

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暑期活動推介【9】 ASG 暑期劍擊營 2024 | 6月17日前報名享獨家早鳥95折

適合年齡：5 - 15歲

上課地點：九龍塘耀中國際學校

課程費用：$2,348.4 | $2,935.5（原價 $2,472 | $3,090）

課程費用包括：ASG 運動營球衣及證書

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暑假活動推介【10】 ASG 暑期跆拳道班 2024 | 6月15日前報名享獨家早鳥86折

適合年齡：3 - 12歲

上課地點：新蒲崗/太子/土瓜灣/佐敦

課程費用：$1,197 | $1,316.7 | $1,368 | $1,504.8（原價 $1,400 | $1,540 | $1,600 | $1,760）

課程費用包括：ASG 運動營證書

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暑期活動推介【11】ASG 暑期足球營 2024| 6月17日前報名享獨家早鳥95折

適合年齡：5 - 13歲

上課地點：九龍塘耀中國際學校

課程費用：$1,299.6 | $1,624.5 （原價 $1,368 | $1,710）

課程費用包括：ASG 運動營球衣，證書及足球一個

（adidas X ASG提供）

暑期活動推介【12】 SG 排球營 2024| 6月17日前報名享獨家早鳥95折

適合年齡：5 - 11歲

上課地點：九龍塘耀中國際學校

課程費用：$1,717.6 | $2,147（原價 $1,808 | $2,260）

課程費用包括：ASG 運動營球衣，證書

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