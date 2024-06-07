Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展2024｜早鳥及半價換票詳情

《Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展》將於6月尾在尖沙咀 iSQUARE 國際廣場四樓舉行，此展覽以互動形式進行，透過故事方式及互動情節為小朋友帶來一場沉浸式尋寶之旅。



《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》活動資訊

地點：尖沙咀iSQUARE 國際廣場4樓

日期：2024年6月28日 （星期五） – 2024年09月01日 （星期日）

參觀時間：

- 星期一 至 星期五 — 早上 11:00 至 晚上 08:30 （晚上07:30停止售票及入場）

- 星期六 至 星期日及公眾假期 — 早上 11:00 至 晚上 09:00 （晚上08:00停止售票及入場）

早鳥優惠

於2024年6月7至6月27日期間購票，可以以優惠價$480 （套票原價$580）購買 3 張單人票連1 個寶藏探測器＋《我們家的快樂時光》繪本故事相冊（價值 $200）

預售期：（2024年6月7日至6月27日）

Premium Family Set：3 張單人票連1 個寶藏探測器＋《我們家的快樂時光》繪本故事相冊: HKD480

購買連結

展期：（2024年6月28日至9月1日）

1) Peppa 探險家通行證 1張單人票連1 個寶藏探測器（大小朋友同價)： HKD250

2) Peppa 好拍檔通行證 （僅供入場，大小朋友同價）： HKD125

3) Package Set: 3 張單人票連 1 個寶藏探測器: HKD480

4) Premium Family Set：3 張單人票 連 1個寶藏探測器＋《我們家的快樂時光》繪本故事相冊: HKD580

Peppa Pig Treasure Hunt 親子互動展2024

首個沉浸式體驗展覽

《Peppa Pig Treasure Hunt親子互動展》以香港為首站，完整呈現Peppa Pig 的故事。入口以故事形式介紹任務到校巴等等體驗區，參加者身歷其境感受，適合大人跟小朋友一同參與。入場的時候使用像相機的寶藏探測器可以啟動主題區域的沉浸式體驗，幫您們尋寶及記錄您們一同經歷的探險之旅。完成尋寶後，您們更可以得到專屬的《我們家的快樂時光》繪本故事相冊，跟以往純展覽的理念不同，參加家庭可以擁有一個專屬於您們的體驗記錄! 這個故事相冊的封面和內頁記錄親子一起參與的尋寶之旅，貼上當天拍攝的照片及加上孩子的名字，參加者能夠親手把整個經歷記錄在內，獨一無二圖文說屬於自己的故事，充滿孩子與父母之間的回憶，創造屬於自己的一本故事書，記念親子們和Peppa Pig一同探險的旅程。

【Peppa Pig 故事開始】

以故事書的開端，讓參加者可以理解今次的任務，感受身歷其境的奇幻冒險。拍攝的照片及小朋友的名字會製成屬於自己的一本《我們家的快樂時光》繪本故事相冊。

【Peppa Pig 校巴】

與Madame Gazelle 一起在校巴上唱歌，開開心心上學去。

【Grandpa Pig 探險船】

Grandpa Pig的探險船壞了！參加者可以一同維修，加上創意裝飾探險船，上船體驗航海的趣味，最後記得和Peppa一家大合照加到專屬的《我們家的快樂時光》繪本故事相冊中。

【Peppa Pig森林】

以森林為投影劇場，參加者可以捕捉出現的動物並會出現在自製Peppa Pig 故事書當中。在森林中更有George 的獨立情節，讓參加者可以體驗不一樣的森林之旅。

【海盜島】

跟Peppa Pig 一起潛入海底，尋找屬於你的寶藏。