直資小學｜25/26年度小一入學報名/面試日期 培正小學、福建附小

撰文：王曉嵐
出版：更新：

直資小學報名程序陸續開始，7月和8月更是多所熱門名校的報名高峰期，如香港培正小學、福建中學附屬學校、及聖瑪加利男女英文中小學等都公布報名日期、申請所需文件，以及面試時間表。如子女來年升讀小一，並有意報讀直資小學的家長，可留意以下各直資小學的報名日期、須知和面試日期。

香港培正小學

報名日期：2024年7月2日至2024年8月5日

報名方法：網上申請

面試詳情：8月29或3日（首輪面試）、9月13日或之前通知進行親子面試、11月1日公布結果、11月4日（註冊）

福建中學附屬學校

報名日期：即日起至2024年10月9日

報名方法：網上申請

面試日期：10月19或26日（首輪）、11月9日（次輪）、12月前（公布面試結果）

高主教書院小學部

報名日期：2024年7月8日至2024年8月23日（網上申請）、2024年7月13日至2024年8月23日（親身遞交）

面試日期：9月14日（首輪）、10月19日（次輪）、11月上旬（公布取錄結果）

播道書院

報名日期：即日起至2024年8月1日下午4時（網上申請）

報名方法：先於網上申請，再於8月2日下午4時前遞交親身遞交或郵寄申請文件到學校。

面試日期：2024年9月（星期六，暫定）

聖瑪加利男女英文中小學

報名日期：即日起至10月5日下午5時

報名方法：網上申請

面試日期：申請人須接受入學面試，細節安排則會以電子郵件另行通知家長。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

報名日期：即日起至6月28日中午12時

報名方法：網上申請

面試日期：9月下旬（首輪）、10月（次輪）、11月下旬（公布取錄結果）

英華小學

報名日期：2024年7月3日至2024年7月7日

報名方法：網上申請

面試日期：申請人須接受入學面試，細節安排將於小一份學申請簡介會公佈。

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