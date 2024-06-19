兒童安全｜小五生遇故障「電梯急墜」！神反應保命更喝止別人入𨋢

是個聰明冷靜的孩子！重慶有位小五生，搭電梯一半突然遇到故障急速墜下的狀況，從9樓開始高速往下，他當下反應超迅速地按下每個樓層的按鈕跟緊急通話鈕，最後讓自己毫髮無傷。



據陸媒的報道，整起事件發生在重慶某個社區內，當時該名小五生，本來跟一位男子共乘電梯，後來9樓到了對方走出去，但沒想到電梯門一關，螢幕就出現故障的訊息，接着開始急速往下墜。

但該名小五生臨危不亂，迅速按下從9樓到B3每一層樓的按鈕，跟不斷按緊急通話鈕求救，最後電梯因此減緩下墜速度，停在B3時他毫髮無傷，還能分神阻止要走進來的鄰居叔叔，喊着「電梯壞了不要進去！」

即睇事發過程：（按圖了解）

該名小五生遇上電梯故障，電梯忽然急墜。（微博截圖）

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整起事件也在網上流傳發酵，該名小五生的神反應自救過程獲得海量好評：

．「父母教育的很棒」

．「遇事冷靜，真棒」

．「這個仔仔真棒，好牛」

．「冷靜機智的弟弟」

．「好棒，沉着冷靜」



小五生的母親受訪時也驕傲表示：

．「他平時喜歡看一些（和災難自救相關的）紀錄片啦…」



不過也有該社區居民點出問題嚴重性：

．「感覺就是我們社區，社區電梯經常壞，物業也不願意換電梯」



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