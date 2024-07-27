外公駕駛時昏迷！10歲男童慌亂間致電求助　終憑勇氣救回二人性命

美國喬治亞州一名10歲男童與祖父開車出門，當車子開上高速公路後，開車的祖父突然昏倒，機警的男童立即採取行動，不但救了自己，也使得祖父和其他用路人倖免於難。當局特地頒發獎章，以讚揚他的勇氣。



年僅十歲的德雷克因為拯救了祖父而獲得警方的表揚。（Facebook / @Gordon County Sheriff's Office）

據美國媒體報道，本月15，患有第一型糖尿病的休．考克斯（Hugh Cox）開車載着10歲的孫子德雷克出門。當車子開上75 號州際公路沒多久，他就不省人事了。

「我記得的最後一件事是，我們在正確的車道上。我從中間車道衝了過去，對向有一輛卡車向我駛來。」

德雷克的母親表示，當時兒子在車子裏打電話向她求救，她立刻知道父親恐怕是因為血糖突然降低而昏倒，「他的眼睛是睜開的，但他基本上癱瘓了。」

她只能在電話中引導德雷克，設法讓他們安全停車。她對德雷克說，「你必須坐在爺爺的腿上…我希望你能掌握方向盤，然後慢慢踩剎車，試着把車駛離州際公路。」

德雷克事後接受採訪表示，儘管他當時對他深愛的爺爺感到害怕和擔心，但他還是按照媽媽的建議做了，並且在成功停車後撥打了 911求救。「我坐在他的腿上，在州際公路上開了大約一英里，」男孩回憶道。 「我把車停在……我知道自己所在的出口處，這樣我就可以告訴警察我在哪裏。」

相關文章：男童突衝出馬路 媽媽捉也捉不住 急用一招保孩子安全再抱返路邊

+ 11

戈登縣警長米奇．拉爾斯頓（Mitch Ralston）說，當他第二天早上聽說這起事件時，他知道德雷克的行為是英勇的。「我認為這孩子值得某種形式的鼓勵，他拯救自己和他的祖父，以及在州際公路上用路人的生命。」

7月17 日，也就是德雷克 11 歲生日的同一天，羅爾斯頓和治安官辦公室工作人員以及急救人員齊聚一堂，頒發了獎狀和獎章給德雷克，並向他致敬。

拉爾斯頓說：「他實際上爬到祖父的腿上，駕駛車輛並將其安全停在州際公路的路肩上，這就是非同尋常的地方。這裡的州際公路非常擁擠。車流量很大，對於他來說，作為一個 10 歲的孩子能做到這一點真的很不簡單。」

而考克斯在急救人員給他注射葡萄糖後，現在恢復良好。

德雷克的父母和祖父都表示，他們為這個 11 歲的孩子感到無比自豪。

【延伸閱讀，更多預防意外事故建議】



女童誤服近40粒降血壓藥身亡 嫲嫲做錯一件事耽誤救治時間釀悲劇

+ 7

孩子穿淺藍色泳衣最危險！不幸溺水救生員難看見 這種顏色最推崇

+ 14

延伸閱讀：

從科技到藝術 給孩子全能發展體驗的新北兒藝節

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】