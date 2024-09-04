兒童身高｜喝一杯珍奶「唔識高」3個鐘！尤其「這時段」應別喝

很多家長擔心孩子長不高，會重視孩子要早點睡覺，因為那是分泌生長激素的重要時期，但你可知道，攝取過多糖，會抑制生長激素分泌？我們來看看台灣兒童內分泌醫師許鈺敏怎麼說！



最重要的放前面說：

喝一杯全糖珍珠奶茶，生長激素的分泌會熄火近3小時。

缺乏生長激素，導致身材矮小

我們都知道，生長激素是主導長高的重要激素，生長激素的缺乏會導致身材矮小。生長激素在體內是個高高低低的平衡過程，會隨着運動、用餐、睡眠影響而波動，這樣的激素很難單獨以單次抽血做計量，所以我們平常都是抽生長激素轉化而成的生長因子，作為評估的代表依據。

也因為生長激素的波動特性，在醫學上，有一種「生長激素抑制測試」。當一個病人（基本上是成年人）因為肢端肥大等等臨床症狀，懷疑有生長激素分泌過剩時，我們會讓他喝大量的糖，藉由游離糖對生長激素分泌的抑制，抽血檢測生長激素是不是在兩個小時內幾乎驗不到。

如果幾乎驗不到，就是正常的分泌狀況，反之則是分泌過剩。聽起來很厲害，糖把生長激素直接打趴，兩個小時內幾乎驗不到耶！

那這麼厲害的的糖大概是多少量呢？答案是75克。是的，差不多一杯全糖珍奶。一杯下去，熱量高不說，打趴自己的生長激素超過2個小時。

吃糖之後血糖上升，會直接導致生長激素的抑制，直到3到5個小時後，血糖回到偏低水平，才迎來生長激素的再上升。如果孩子學校下課後喝一杯，直接抑制生長激素到晚上十點，好不容易身體快處理完，如果補習班下課再一杯，直接抑制到凌晨，把整個精華區的睡眠生長激素分泌時段都錯過了。

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不要吃消夜：尤其是甜點、餅乾、飲料

考慮到青少年每天四百多克的糖攝取，這個場景都還低估了大家喝的量。而且身體還進到合成脂肪的路徑中，少了生長激素的燃燒脂肪效果，進一步促使脂肪堆積與肥胖。這也是為甚麼，我們會提倡不要吃消夜，尤其不要甜點餅乾類跟飲料。

怎麼促進生長激素分泌？

臨床上我們有另外一個測試：生長激素激發測試，會在住院的狀況下給孩子打計算過的精準胰島素劑量，誘發孩子的低血糖。

1. 餐與餐之間，有點小餓才好！

在這個狀況下，作為有升血糖效果和面對逆境功能的激素，生長激素通常會被大腦緊急釋放出來自救。當低血糖狀況，生長激素還無法被激發出來，數值低於一定的水平，我們就認為是生長激素缺乏症。

這不是叫大家不要吃東西，都不吃東西身體沒有原料長大也不會發育得好。但是餐與餐之間的有點小餓，其實是誘發生長激素分泌的時機，在這段時間可以有點小點心，但千萬不要是含糖飲料！可以是一些小堅果、小蔬果等。

2. 高強度運動

近年來，還有一些臨床測試，藉由高強度的運動，促成身體能量的燃燒，進到能量不足的狀況下，同樣會誘發生長激素的釋放。視運動的強度不同，甚至也有研究發現可以取代胰島素的測試，達到生長激素激發測試的診斷功能。

所以！運動本身也會促進生長激素分泌，時間越久強度越高，效果越顯著。

希望家長們一起重視糖攝取含量的問題，讓你家寶貝健康成長！如果有擔心性早熟，或是有身材矮小的相關問題，可以洽詢專業的遺傳內分泌科醫生。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：喝一杯珍奶，生長激素熄火3小時！擔心孩子長不高，就要控制糖攝取，餐與餐之間有點小餓才好】