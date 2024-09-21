林志玲分享「高EQ育兒術」：別跟孩子情緒走、憤怒前先問3個問題

孩子亂發脾氣，弄得媽媽也心煩意亂嗎？來看看林志玲的「情緒三連問」育兒術！應用在老公身上也適用喔！



藝人林志玲以高EQ聞名。在結婚前她接受雜誌專訪的時候就曾說，自己一直很相信「水滴石穿」的道理：

上帝創造了陰陽兩面，就是希望我們達到和諧的平衡。我覺得沒有必要硬要證明自己，不要跟這個世界硬碰硬。女孩要記得，女人是水做的，當你用柔性去解決它，一樣是能成的，而且這是上帝賦予我們的天性，也是我們的任務。

但生過孩子的媽媽就知道，有了孩子之後，就算婚前是怎麼細聲細氣的女子，都有忍不住河東獅吼的一刻！而當志玲姊姊成為了志玲媽媽之後，還能夠保持自己一貫的溫柔嗎？

林志玲高EQ育兒，不要跟着孩子的情緒走

日前北市府與台北市志玲姊姊慈善基金會共推「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」，林志玲以董事長身份出席與台北市長蔣萬安同台，說到自己一直有個心願，就是能走入校園，幫助青少年的心理健康。

而回到林志玲自己目前的育兒狀態，可以發現，她真的是個情緒很穩定的媽媽！

當孩子生氣的時候，林志玲如何應付:

孩子在有情緒的時候，你不要跟着他的情緒走，下一秒他的情緒就過了，根本不知道剛剛為甚麼在哭鬧。

她更從孩子身上學到這樣下一秒就忘了「Always Start from 0」的人生哲學:

「如果下一秒我們也Start from 0，我們也會快樂一點！」

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情緒三連問，對孩子老公都適用

不只是育兒，跟伴侶之間，大家都難免爭吵，但林志玲跟老公AKIRA有一個獨特的約定，就是當脾氣上來，氣到不想說話時，就會讓林志玲「牽着他的手冷靜一下」，「當我們感受彼此的體溫和不會想要傷害對方的一顆心，這樣再難的問題都會過去，若是到了連觸碰對方都不想要的時候，也可以將心中的話寫下來傳達給對方，藉此安靜沉澱一下，再尋找適合的溝通方式。」

林志玲說：「發洩情緒的話語，有可能是一把割傷人心的利刃。說者無心，聽者有意。有時候不經意的話語都有可能傷人，更不用說是發洩情緒的話了。」

因此，當她想要對小孩或老公發脾氣的時候，她都會先問自己這三個問題：

1. 我應不應該發這個脾氣？

2. 我要發脾氣的這個對象是對的嗎?

3. 有沒有更好的說話方式？



如果真的想要發這個脾氣。在這個當下像一把刀，會非常傷人的，我們有沒有更好的方式去溝通，用溫和的言語而不是用憤怒的言語，會留下非常多的遺憾。

而這樣情緒穩定的溝通方式，也讓家中的氣氛非常穩定平和。

育兒辛苦時，一定要轉念

林志玲是一個不容易被激怒的女生，她總說，憤怒有甚麼用，憤怒是最無聊的情緒，我對你憤怒，我自己也一定會同樣得到那個憤怒，這是對等的。

但是成為媽媽之後，當面對家中寶貝還對人話半知半解，無法用大人的話語溝通，要不生氣，真的很難。

但每當這個時刻，林志玲都會想到媽媽前輩提醒的話語：「2.3歲是最可愛的階段。青少年就不一樣囉！」想到這，林志玲就格外珍惜現在的育兒每一刻，就算孩子在生氣，也有點可愛。

林志玲坦承育兒常會有不優雅的時候，例如帶着兒子從家裏到超市購物，當兒子討抱時，只能一手抱着小寶貝，另一手推着裝滿菜的BB車，汗流浹背走在路上，但轉念一想，這其實是育兒生活中的幸福時刻。

用更宏觀的角度來看這個階段的微小片刻，就會得到不一樣的快樂。林志玲與許多媽媽們共勉之！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：林志玲「高EQ育兒術」：反正孩子哭完情緒就過了，他根本不知道自己氣什麼！】