10月親子好去處2024｜ 精選15個全港親子優惠 附買一送一獨家優惠

親子活動2024｜考試周就快到啦，不如趁着假期為子女準備有意義的活動讓他們休息一番。最近多個地方舉辦了工作坊或娛樂項目優惠，各位家長不妨在空閒時間與子女到一共度過。01親子為大家推介多項親子同樂活動，玩樂同時建立親子關係，一同留下美好回憶。現在報名更可享有獨家優惠，立即參閱為子女準備精彩的活動。



9月親子好去處2024推介【1】LOHAS Rink 康城溜冰場｜獨家限量 買一送一｜人均$30起 任玩3小時門票

位於日出康城的LOHAS Rink，是一個採用最新節能科技的環保溜冰場地，並根據國際標準而設計。作為區內唯一的溜冰娛樂園地，LOHAS Rink為大家締造了一個專屬的歡樂天地。不論是一家大小同歡笑玩耍，還是年輕人約會遊玩，LOHAS Rink都能提供愉快的溜冰體驗。

HK01專屬優惠一︰以$60優惠價購買「9月份平日限定時段買一送一門票」，原價$150，名額有限。

HK01專屬優惠二︰ 以$100優惠價購買「9月份週末及公眾假期買一送一門票」，原價$200，名額有限。

立即購票

【01空間 | 9月平日限定時段買一送一門票優惠】立即購票

適用日期︰2024年9月1日至9月30日之星期一至五（不適用於星期六、日及公眾假期, 9月18日）

限定時段︰上午10:00 –下午1:00 或 下午1:30 –4:00

門票︰$60 / 2人入場

【01空間 | 9月週末及公眾假期限定買一送一門票優惠】每人限購2張 立即購票

適用日期︰2024年9月1日至9月30日之週末及公眾假期

門票︰$100 / 2人入場

【01空間 | 9-12月單人門票優惠】立即購票

星期一至四 *$70（原價: $75）

星期五 *$80（原價: $85）

星期六、日、公眾假期及學校假期 ^$95（原價: $100）

適用於2024年9月1日至2024年12月31日

9月親子好去處2024推介【2】Bun’s 2020｜人均$95 打卡懷舊風滾軸溜冰場！大小同價包裝備 所有日子時段適用｜買一送一｜8折套票｜D2 Place & 鰂魚涌

充滿80年代復古的士高復古風格20000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，帶您重回80年代，體驗懷舊的娛樂運動，現首次與01合作推出獨家優惠!

買一送一兩位入場 | 大小同價所有日子適用 立即購票

D2 Place分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) HK$190 (原價HK$380)

鰂魚涌分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) HK$200 (原價HK$400)

【01空間特別優惠 | D2 Place分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋)】立即購票

一大一小套票 8折:

一至四: HK$232 (原價HK$290)，五至日+公眾假期: HK$264 (原價HK$330)

2位成人套票 8折:

一至四: HK$272 (原價HK$340)，五至日+公眾假期: HK$304 (原價HK$380)

1位成人 85折：

一至四: HK$144.5 (原價HK$170)，五至日+公眾假期: HK$161.5 (原價HK$190)

1位17歲以下 85折：

一至四: HK$102 (原價HK$120)，五至日+公眾假期: HK$119 (原價HK$140)

時段: 星期一至五 13:00-22:00 (最後入場時間 19:00), 星期六、日及公眾假期11:00-22:00(最後入場時間 19:00)

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室

【01空間特別優惠 | 鰂魚涌分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) 】 立即購票

一大一小套票 8折:

一至四: HK$264 (原價HK$330)，五至日+公眾假期: HK$288 (原價HK$360)

2位成人套票 8折:

一至四: HK$304 (原價HK$380)，五至日+公眾假期: HK$320 (原價HK$400)

1位成人 85折：

一至四: HK$161.5 (原價HK$190)，五至日+公眾假期: HK$170 (原價HK$200)

1位17歲以下 85折：

一至四: HK$119 (原價HK$140)，五至日+公眾假期: HK$136 (原價HK$160)

時段：星期一至四 13:00-21:00 (最後入場時間 19:00), 星期五 13:00-22:00 (最後入場時間 19:00) ，星期六、日及公眾假期10:00-22:00(最後入場時間 19:00)

地址：香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓

9月親子好去處2024推介【3】荔枝角D2 Place 室內競技遊樂場｜PowerPlay Arena 買一送一 $70起 任玩3大遊戲｜飄移車、大型電子踩階磚、買$300送$300遊戲代幣

荔枝角的 PowerPlay Arena 是室內飄移車遊戲中心，除了有5,000呎的飄移車, 刺激又好玩，還設備多款合家歡遊樂設施, 競技遊戲如大型電子踩階磚遊戲、超大擲彩虹池、夾公仔機, 推銀機、扭蛋機、氣墊球、籃球機等，大人同小朋友都啱玩，齊齊贏公仔返屋企啦！

【01空間特別優惠價 | 限量買一送一】立即購票

極速飄移體驗 (大小同價)

平日 | 2人票: HK$70 (原價HK$140)

週未 & PH | 2人票: HK$85 (原價HK$170)

The BattleField Zone A

平日 | 2人票: HK$160/一小時 (原價HK$320/一小時)

週未 & PH | 2人票: HK$190/一小時 (原價HK$380/一小時)

電子代幣 - 適用於全場遊戲機

HK$300 | 600個電子代幣 (原價HK$300 | 300個電子代幣)

快閃買一送一

打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光。

【快閃買一送一】自家製作毛公仔工作坊（包含指定毛公仔一隻及毛公仔 DIY Tee）

立即購票

01獨家優惠價 $388/2位（原價：$776/2位）

星期一至日 11:00-11:45， 12:00-12:45， 13:00-13:45， 14:00-14:45， 15:00-15:45， 16:00-16:45， 17:00-17:45， 18:00-18:45

必須1天前自行預約**

9月親子好去處2024【5】獨家買2送2｜Resalaser 太空螢光鐳射槍｜人均$44挑戰最螢夜光迷宮！無痛鐳射槍戰體驗

Resalaser 將瘋魔台灣16年的147槍樂園帶到香港，大家可以感受無痛鐳射槍戰體驗，絕對刺激、好玩、安全。 遊戲模式更多元化。不單適合年青人消閒和家庭聚會；更可調節難度和玩法，迎合追求刺激感和戰略部署的專業玩家 - 現首次與01合作推出獨家優惠!

【快閃獨家優惠】D2 Place店 | 標準無痛鐳射槍戰體驗

買2送2 | 1局: HK$176 (原價HK$352)

買2送2 | 2局: HK$336 (原價HK$672)

*(4人入場)

【快閃獨家優惠】觀塘店 | 2局鐳射槍戰+派對房間內的遊戲設施

買3送3 | 一小時: HK$594 (原價HK$1188)

*(6人入場)

D2 Place店 | 標準無痛鐳射槍戰體驗

8折 | 1局: HK$140 (原價HK$176)

8折 | 2局: HK$268 (原價HK$336)

*(2人入場)

【01獨家優惠】觀塘店 | 2局鐳射槍戰+派對房間內的遊戲設施

8折 | 一小時: HK$950 (原價HK$1188)

*(6人入場)

9月親子好去處2024推介【6】獨家買2送2 53折親子套票 ｜親親羊駝 + 有機菠蘿園入場套票 人均$160玩足全日 ｜錦田低碳農莊菠蘿園

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，大人小朋友們除了可近距離接觸羊駝 ! 還可以親手餵飼羊駝！絕對是非一般的體驗。園內還增設免費兒童遊樂設施, 如：網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....

【01空間獨家優惠 買2送2親子套票】

入場通行證買2送2：$640 (原價:$1280) (4位入場) 優惠期至10月31日

入場通行證一位：$180 (原價: $320) 優惠期至12月31日

入場通行證兩位：$340 (原價: $640) 優惠期至12月31日

套票每位包括以下內容：

1. 入場通行證一張

2. 菠蘿冰條一枝 (100%果肉)

3. 親親羊駝（20分鐘）

4. 羊駝飼料一份

5. 農莊紀念品一份

6. 免費兒童遊樂設施 (網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....)

9月親子好去處2024推介【7】西貢珍珠首飾工作坊｜出海採珠 自製首飾｜全港唯一珍珠研學團｜獨家59折 親子套票

【01獨家59折起】珍珠首飾工作坊 | 全港唯一珍珠研學團

二人同行 $980（原價：$1640）

單人套票 $520（原價：$780）

【01獨家72折起】珍珠首飾工作坊 | 親子樂悠悠

親子(一大一小) $680（原價：$880）

親子(兩大一小) $1,140（原價：$1600）

**小童年齡必需介乎4-11歲**

9月親子好去處2024推介【8】Out of Colours 訂製個人化唇膏工作坊 ｜獨家63折起

Out of Colours 致力為您和地球帶來更好的純淨彩妝，因為我們堅信美是純淨、無憂、有趣而且可持續的。品牌專研發溫和、不刺激及敏感肌適用的化妝品，並添加多款護膚成分。主張在不傷害皮膚和環境下，在健康與彩妝上取得平衡，提供一系列安全無毒的健康彩妝，讓您時刻保持健康美。

【親子二人同行 30分鐘高級訂製唇膏體驗】買大送小 $320（ 原價$440） 立即購票

**小童年齡必需介乎4-11歲**

【二人 30分鐘高級訂製唇膏體驗】二位成人 $599 （ 原價$640）立即購票

體驗地點：香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心19樓

9月親子好去處2024推介【9】PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊｜獨家65折

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛同滿滿果香嘅創意手工糖果, 享受難忘親子時光。一顆顆冰晶糖果，加上可愛圖案，無論自己享用或送禮都有滿滿嘅幸福感！

限量快閃65折:

手工糖果工作坊： 立即購票

HK$442 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊： 立即購票

HK$377 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

時段: 星期一至日10.30-11.30am; 11.30-12.30pm; 6-7pm

手工糖果工作坊 01空間特別優惠價8折： 立即購票

HK$544 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊 01空間特別優惠價8折: 立即購票

HK$464 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

10月1-31日期間，憑推廣碼【HALLO95】購買指定萬聖節活動門票即享額外95折！每人使用次數不限，推廣碼名額有限，欲購從速！

9月親子好去處2024推介【10】Slope Infinity 室內滑雪訓練課程｜單/雙板 ｜小班教學｜獨家6折 低至$293/人

Slope 的模擬滑雪機無需在寒冷而又濕的環境下練習 。利用真正的滑雪器材 , 如 滑雪撬 , 滑雪靴, 滑雪桿, 滑雪板 , 場館周圍更裝置了大型鏡子 , 所以使用者在練習時可從鏡裡監察到自己的缺點及優點 , 繼而有效地改善滑雪技術。

【01空間優惠價6折】立即購票

55分鐘訓練課程(1-3人適用) HK$880 (原價：$1,450）

訓練課程包括:

每組可選 滑雪 或 滑雪板 其中一款學習

每一個小組最多可以有三位學生，小組課堂會在大型模擬滑雪機上進行

大機課堂連一位教練指導

提供所需裝備及鞋

9月親子好去處2024推介【11】Beanbeantiful 串珠放題／毛公仔工作坊｜$111無限任整首飾｜不須針線、新手都整到！

【1小時毛公仔工作坊】$144/位 (原價$160/位) 立即購票

BeanBeantiful毛公仔工作坊，最快只需一小時就可以完成一隻手掌心大的毛公仔。全程不需要針線縫紉技巧，超過400種配件選擇。新手或小朋友都玩得。

【1小時串珠放題工作坊】 $111/位 (原價$130/位) 立即購票

BeanBeantiful串珠放題工作坊，限時任串11種飾物。只要限時能夠完成都可以帶走。導師負責收尾，客人只需享受串珠揀珠樂趣。

9月親子好去處2024推介【12】Super Sports Park 全港最大5萬呎室內運動樂園｜獨家9折套票 人均$180玩足3小時 大小同價｜

Super Sports Park 位於奧海城附近1號銀海的地下，占地超過50000尺，是全香港最大的室內運動樂園。Super Sports Park（SSP）是所有年齡層人士的一站式運動天地，更有餐廳提供能量補充。

【01空間獨家優惠】Super Sports Park 入場門票2人同行9折 立即購票

平日

10:00 - 13:00 $360/2位 (原價 $400/2位)

13:30 - 17:30 $432/2位 (原價 $480/2位)

18:00 - 21:00 $324/2位 (原價 $360/2位)

週末及公眾假期

10:00 - 13:00 $450/2位 (原價 $500/2位)

13:30 - 17:30 $504/2位 (原價 $560/2位)

18:00 - 21:00 $360/2位 (原價 $400/2位)

【01空間獨家優惠】Super Sports Park 入場門票3人同行9折 立即購票

平日

10:00 - 13:00 $540/3位 (原價 $600/3位)

13:30 - 17:30 $648/3位 (原價 $720/3位)

18:00 - 21:00 $486/3位 (原價 $540/3位)

週末及公眾假期

10:00 - 13:00 $675/3位 (原價 $750/3位)

13:30 - 17:30 $756/3位 (原價 $840/3位)

18:00 - 21:00 $540/3位 (原價 $600/3位)

10月親子好去處推介【13】香港迪士尼樂園｜Disney Halloween Time｜

萬聖節必去的城中盛事「Disney Halloween Time」將於 9 月 13日至 10 月 31 日矚目回歸香港迪士尼樂園度假區（「香港迪士尼」）。一對對的迪士尼主角與惡人已全園就位，向你呼「玩」，無論你想加入反派搞鬼作惡，或是扮演主角對抗邪惡，是時候準備好你的穿著打扮，反轉迪士尼！

【香港迪士尼樂園入場門票】

1日門票（第1級別）

成人 + 二合一餐券 - $760（原價：$849）

成人（12 - 64 歲） - $598（原價：$639）

兒童（3 - 11 歲） - $445（原價：$475）

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（第2級別）

成人 + 二合一餐券 - $843（原價：$929）

成人（12 - 64 歲） - $682（原價：$719）

兒童（3 - 11 歲） - $512（原價：$539）

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（第3級別）

成人 + 二合一餐券 - $926（原價：$1009）

成人（12 - 64 歲） - $766（原價：$799）

兒童（3 - 11 歲） - $575（原價：$599）

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（第4級別）

成人 + 二合一餐券 - $1,009（原價：$1,089）

成人（12 - 64 歲） - $850（原價：$879）

兒童（3 - 11 歲） - $638（原價：$659）

2日門票

(第一次入場必須在有效期內，而第二次入場必須在第一次入場後的6天內）

成人（12 - 64 歲）- $1,010（原價：$1,068）

兒童（3 - 11 歲）- $763（原價：$803）

10月1-31日期間，憑推廣碼【HALLO95】購買指定萬聖節活動門票即享額外95折！每人使用次數不限，推廣碼名額有限，欲購從速！