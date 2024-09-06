9月親子好去處2024｜ 精選15個全港親子優惠 附買一送一獨家優惠

親子活動2024｜開學季又到，想趁着假期為子女準備有意義的活動？最近多個地方舉辦了工作坊或娛樂項目優惠，各位家長不妨在空閒時間與子女到一共度過。01親子為大家推介多項親子同樂活動，玩樂同時建立親子關係，一同留下美好回憶。現在報名更可享有獨家優惠，立即參閱為子女準備精彩的活動。



9月親子好去處2024推介【1】LOHAS Rink 康城溜冰場｜獨家限量 買一送一｜人均$30起 任玩3小時門票

位於日出康城的LOHAS Rink，是一個採用最新節能科技的環保溜冰場地，並根據國際標準而設計。作為區內唯一的溜冰娛樂園地，LOHAS Rink為大家締造了一個專屬的歡樂天地。不論是一家大小同歡笑玩耍，還是年輕人約會遊玩，LOHAS Rink都能提供愉快的溜冰體驗。

HK01專屬優惠一︰以$60優惠價購買「9月份平日限定時段買一送一門票」，原價$150，名額有限。

HK01專屬優惠二︰ 以$100優惠價購買「9月份週末及公眾假期買一送一門票」，原價$200，名額有限。

立即購票

【01空間 | 9月平日限定時段買一送一門票優惠】立即購票

適用日期︰2024年9月1日至9月30日之星期一至五（不適用於星期六、日及公眾假期, 9月18日）

限定時段︰上午10:00 –下午1:00 或 下午1:30 –4:00

門票︰$60 / 2人入場

【01空間 | 9月週末及公眾假期限定買一送一門票優惠】每人限購2張 立即購票

適用日期︰2024年9月1日至9月30日之週末及公眾假期

門票︰$100 / 2人入場

【01空間 | 9-12月單人門票優惠】立即購票

星期一至四 *$70（原價: $75）

星期五 *$80（原價: $85）

星期六、日、公眾假期及學校假期 ^$95（原價: $100）

適用於2024年9月1日至2024年12月31日

9月親子好去處2024推介【2】Bun’s 2020｜人均$95 打卡懷舊風滾軸溜冰場！大小同價包裝備 所有日子時段適用｜買一送一｜8折套票｜D2 Place & 鰂魚涌

充滿80年代復古的士高復古風格20000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，帶您重回80年代，體驗懷舊的娛樂運動，現首次與01合作推出獨家優惠!

買一送一兩位入場 | 大小同價所有日子適用 立即購票

D2 Place分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) HK$190 (原價HK$380)

鰂魚涌分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) HK$200 (原價HK$400)

【01空間特別優惠 | D2 Place分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋)】立即購票

一大一小套票 8折:

一至四: HK$232 (原價HK$290)，五至日+公眾假期: HK$264 (原價HK$330)

2位成人套票 8折:

一至四: HK$272 (原價HK$340)，五至日+公眾假期: HK$304 (原價HK$380)

1位成人 85折：

一至四: HK$144.5 (原價HK$170)，五至日+公眾假期: HK$161.5 (原價HK$190)

1位17歲以下 85折：

一至四: HK$102 (原價HK$120)，五至日+公眾假期: HK$119 (原價HK$140)

時段: 星期一至五 13:00-22:00 (最後入場時間 19:00), 星期六、日及公眾假期11:00-22:00(最後入場時間 19:00)

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室

【01空間特別優惠 | 鰂魚涌分店 (2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋) 】 立即購票

一大一小套票 8折:

一至四: HK$264 (原價HK$330)，五至日+公眾假期: HK$288 (原價HK$360)

2位成人套票 8折:

一至四: HK$304 (原價HK$380)，五至日+公眾假期: HK$320 (原價HK$400)

1位成人 85折：

一至四: HK$161.5 (原價HK$190)，五至日+公眾假期: HK$170 (原價HK$200)

1位17歲以下 85折：

一至四: HK$119 (原價HK$140)，五至日+公眾假期: HK$136 (原價HK$160)

時段：星期一至四 13:00-21:00 (最後入場時間 19:00), 星期五 13:00-22:00 (最後入場時間 19:00) ，星期六、日及公眾假期10:00-22:00(最後入場時間 19:00)

地址：香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓

9月親子好去處2024推介【3】荔枝角D2 Place 室內競技遊樂場｜PowerPlay Arena 買一送一 $70起 任玩3大遊戲｜飄移車、大型電子踩階磚、買$300送$300遊戲代幣

荔枝角的 PowerPlay Arena 是室內飄移車遊戲中心，除了有5,000呎的飄移車, 刺激又好玩，還設備多款合家歡遊樂設施, 競技遊戲如大型電子踩階磚遊戲、超大擲彩虹池、夾公仔機, 推銀機、扭蛋機、氣墊球、籃球機等，大人同小朋友都啱玩，齊齊贏公仔返屋企啦！

【01空間特別優惠價 | 限量買一送一】立即購票

極速飄移體驗 (大小同價)

平日 | 2人票: HK$70 (原價HK$140)

週未 & PH | 2人票: HK$85 (原價HK$170)

The BattleField Zone A

平日 | 2人票: HK$160/一小時 (原價HK$320/一小時)

週未 & PH | 2人票: HK$190/一小時 (原價HK$380/一小時)

電子代幣 - 適用於全場遊戲機

HK$300 | 600個電子代幣 (原價HK$300 | 300個電子代幣)

快閃買一送一

打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光。

【快閃買一送一】自家製作毛公仔工作坊（包含指定毛公仔一隻及毛公仔 DIY Tee）

立即購票

01獨家優惠價 $388/2位（原價：$776/2位）

星期一至日 11:00-11:45， 12:00-12:45， 13:00-13:45， 14:00-14:45， 15:00-15:45， 16:00-16:45， 17:00-17:45， 18:00-18:45

必須1天前自行預約**

9月親子好去處2024【5】Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜獨家半價$69起入場任玩165分鐘！周末及紅日適用｜買一送一

紙飛機親子空間位於獨享達23000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上。一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。一邊進行户外野餐，一邊享受维港的景色，特別是在黄昏的時候，璀燦的陽光反射在海中，金光閃閃著。小朋友可以盡情奔跑，釋放無盡的體力。

【01空間暑期優惠價】暑期優惠至2024年9月30日 立即購票

平日小童5折入場券: $69（原價$138)

暢玩2小時45分鐘（週一至週五，公眾假期除外）

週末及公眾假期入場券買一送一: $198 (2位小童入場)

暢玩2小時30分鐘（只適用於週末及公眾假期15:30-18:00場次，其他時段不適用）

【親子歡享三人套餐78折】 優惠至2025年6月31日 立即購票

三人套餐: $478（原價$616）

買套餐即免1位小童入場費（價值$138）

限平日使用（週一至週五，公眾假期除外）

9月親子好去處2024推介【6】全香港滑板協會 AHKSA｜$150試堂體驗｜親子、兒童滑板班 4歲起玩得｜36折起

全香港滑板協會（AHKSA）自1999年於香港成立。透過對滑板的熱誠，我們致力於推廣滑板文化到本地社區。AHKSA與頂級滑板教練聯手，提供最優質的滑板體驗予大家。AHKSA更提供高標準的滑板場設計及制作。

【01空間獨家優惠】ＮＥＷ ！AHKSA 暑期滑板班 (六小時速學踩板, 4歲以上報得！)

立即購票

$1,140 (原價$1,200)

上課地點: 觀塘 SK85IVE2

【01空間獨家優惠】AHKSA 滑板 單堂體驗班 (大人細路都玩得！） 立即購票

$150 (原價$400)

逢星期三 6:00-7:30pm

【01空間獨家優惠】獨家親子滑板班 (最多3人參予, 4歲以上) 立即購票

$999 (原價HK$2,720)

限周日, 星期一至五/1200 – 2100

【01空間優惠價】滑板恆常班 (四堂) 立即購票

$1,500 (原價$1920)

逢星期二 4:30-6:00pm 或 6:00-7:30pm

9月親子好去處2024推介【7】香港滾軸溜冰學校｜九龍灣 MegaBox｜二人同行獨家6折 人均$149試堂 4歲起可參加

想為小朋友培養一項健康又有發展潛力的興趣，滾軸溜冰是一個很好的選擇，不但可以訓練兒童的平衡力，亦有相當大的潛力可以讓孩子培訓成精英運動員。

【01空間優惠價】立即購票

體驗堂 | 單人票價: HK$199（原價: $250）| 79折

體驗堂 | 雙人票價: HK$299（原價: $500）| 6折

對象：4-17歲任何程度

9月親子好去處2024推介【8】Out of Colours 訂製個人化唇膏工作坊 ｜獨家63折起

Out of Colours 致力為您和地球帶來更好的純淨彩妝，因為我們堅信美是純淨、無憂、有趣而且可持續的。品牌專研發溫和、不刺激及敏感肌適用的化妝品，並添加多款護膚成分。主張在不傷害皮膚和環境下，在健康與彩妝上取得平衡，提供一系列安全無毒的健康彩妝，讓您時刻保持健康美。

【親子二人同行 30分鐘高級訂製唇膏體驗】一大一小 $440 (原價$640) 立即購票

**小童年齡必需介乎4-11歲**

【二人 30分鐘高級訂製唇膏體驗】二位成人 $599 （ 原價$940）立即購票

【一人 30分鐘高級訂製唇膏體驗 】一位成人 $320 （ 原價$470）立即購票

體驗地點：香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心19樓

9月親子好去處2024推介【9】PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊｜獨家65折

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛同滿滿果香嘅創意手工糖果, 享受難忘親子時光。一顆顆冰晶糖果，加上可愛圖案，無論自己享用或送禮都有滿滿嘅幸福感！

限量快閃65折:

手工糖果工作坊： 立即購票

HK$442 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊： 立即購票

HK$377 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

時段: 星期一至日10.30-11.30am; 11.30-12.30pm; 6-7pm

手工糖果工作坊 01空間特別優惠價8折： 立即購票

HK$544 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊 01空間特別優惠價8折: 立即購票

HK$464 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

9月親子好去處2024推介【10】Slope Infinity 室內滑雪訓練課程｜單/雙板 ｜小班教學｜獨家6折 低至$293/人

Slope 的模擬滑雪機無需在寒冷而又濕的環境下練習 。利用真正的滑雪器材 , 如 滑雪撬 , 滑雪靴, 滑雪桿, 滑雪板 , 場館周圍更裝置了大型鏡子 , 所以使用者在練習時可從鏡裡監察到自己的缺點及優點 , 繼而有效地改善滑雪技術。

【01空間優惠價6折】立即購票

55分鐘訓練課程(1-3人適用) HK$880 (原價：$1,450）

訓練課程包括:

每組可選 滑雪 或 滑雪板 其中一款學習

每一個小組最多可以有三位學生，小組課堂會在大型模擬滑雪機上進行

大機課堂連一位教練指導

提供所需裝備及鞋

9月親子好去處2024推介【11】黑暗中對話體驗館｜75折｜親子限定主題 低至$135 — 1小時全黑旅程體驗

黑暗中對話係每個人生命中必須體驗一次的旅程！試想像如果你無咗視覺，你仲可以好似平時一樣行動自如、分辨方向？呢個係一趟需要發揮聽覺、觸覺同嗅覺嘅一小時全黑旅程，黑暗中對話將會係你畢生難忘嘅回憶，請踏上一個與內心對話嘅旅程。

【01空間優惠價】立即購票

黑暗中對話旅程：兩位成人 $375 (原價：$500）| 75折

愛家樂旅程：一位成人 & 一位小童 $315（原價：$420）| 75折

黑暗中對話旅程 立即購票

小童 9折 $135 (原價: $150)

成人 9折 $225 (原價: $250)

愛家樂旅程 立即購票

小童 9折 $144 (原價: $160)

成人 9折 $234 (原價: $260)

暗中生日會 立即購票

1-8位 獨家95折優惠 $2375 (原價: $2500)

*透過01空間預約，無須另外兌換體驗。

出雙入對包場版 立即購票

2位 $1404 (原價: $2080)

*透過01空間預約，無須另外兌換體驗。

9月親子好去處2024推介【12】Beanbeantiful 串珠放題／毛公仔工作坊｜$111無限任整首飾｜不須針線、新手都整到！

【1小時毛公仔工作坊】$144/位 (原價$160/位) 立即購票

BeanBeantiful毛公仔工作坊，最快只需一小時就可以完成一隻手掌心大的毛公仔。全程不需要針線縫紉技巧，超過400種配件選擇。新手或小朋友都玩得。

【1小時串珠放題工作坊】 $111/位 (原價$130/位) 立即購票

BeanBeantiful串珠放題工作坊，限時任串11種飾物。只要限時能夠完成都可以帶走。導師負責收尾，客人只需享受串珠揀珠樂趣。

9月親子好去處2024推介【14】Super Sports Park 全港最大5萬呎室內運動樂園｜獨家9折套票 人均$180玩足3小時 大小同價｜

Super Sports Park 位於奧海城附近1號銀海的地下，占地超過50000尺，是全香港最大的室內運動樂園。Super Sports Park（SSP）是所有年齡層人士的一站式運動天地，更有餐廳提供能量補充。

【01空間獨家優惠】Super Sports Park 入場門票2人同行9折 立即購票

平日

10:00 - 13:00 $360/2位 (原價 $400/2位)

13:30 - 17:30 $432/2位 (原價 $480/2位)

18:00 - 21:00 $324/2位 (原價 $360/2位)

週末及公眾假期

10:00 - 13:00 $450/2位 (原價 $500/2位)

13:30 - 17:30 $504/2位 (原價 $560/2位)

18:00 - 21:00 $360/2位 (原價 $400/2位)

【01空間獨家優惠】Super Sports Park 入場門票3人同行9折 立即購票

平日

10:00 - 13:00 $540/3位 (原價 $600/3位)

13:30 - 17:30 $648/3位 (原價 $720/3位)

18:00 - 21:00 $486/3位 (原價 $540/3位)

週末及公眾假期

10:00 - 13:00 $675/3位 (原價 $750/3位)

13:30 - 17:30 $756/3位 (原價 $840/3位)

18:00 - 21:00 $540/3位 (原價 $600/3位)

9月親子好去處2024推介【15】挪亞方舟主題公園門票優惠｜半價換購｜兩張門票送一套遊戲代幣

親身探索全球首個根據遠古記載，以1:1實物比例建造的馬灣挪亞方舟。這個主題景點適合一家大小同遊，你可以在方舟內參加益智好玩的活動與了解動物生態，讓你與孩子一同體驗滿有趣味的一天。這是一個集合了優美海灣景色、歷史文化探索、自然生態科學的精彩假日活動園地。

【優惠】成人$119 小童$109 立即購票

持公園門票可遊覽：方舟博覽館、夢想星球、方舟花園、珍愛地球館、大自然公園及躍動天地 (巨型火箭滑梯繩網)

每購買兩張門票將獲贈一套10個遊戲代幣 (總價值港幣100元)，並可使用指定數量之遊戲代幣