萬聖節好去處2024｜兩大主題樂園門票低至半價 糖果工作坊65折

萬聖節2024｜轉眼間又到奉旨扮鬼扮馬的萬聖節！本文為你搜羅萬聖節必玩好去處，海洋公園哈囉喂門票低至半價、迪士尼在萬聖節期間設有優惠門票及售出各項限定美食、萬聖節造型糖果工作坊更設有65折優惠。各位家長不妨與子女到一共度過特別的節日，留下美好回憶。



萬聖節好去處推介【1】香港海洋公園 哈囉喂全園祭2024｜城寨主題6大鬼屋｜低至半價

海洋公園哈囉喂2024即將開鑼！今年以城寨作主題並設有6大鬼屋，大玩80年代的港式恐怖都市傳說！鬼屋包括「城寨詭域」、「囚·逃」、「冥府婚宴」、「亡幽酒店」、「凶靈宅院」、「724禁地」，驚嚇指數爆燈！

香港海洋公園哈囉喂門票 立即購票

「厲鬼三煞：冥婚·監獄·禁地」大小同價 $238*

「圍城三館：城寨‧飯店‧兇宅」大小同價 $238*

*適用於 11-13/10, 1-3/11 ｜開放時間: 17:00~23:00

「厲鬼三煞：冥婚·監獄·禁地」大小同價 $280*

「圍城三館：城寨‧飯店‧兇宅」大小同價 $280*

*適用於 18-20,25-27,31/10 ｜開放時間: 17:00~23:00

海洋公園全日優惠套票（逢星期二休園）立即購票

成人（12 - 64 歲）：$409（原價：$498)

兒童（3 - 11 歲）：$233（原價：$249)

有效期:

2024年7月11日至2024年9月30日内使用有效

可使用1次

萬聖節好去處推介【2】香港迪士尼樂園｜Disney Halloween Time｜

萬聖節必去的城中盛事「Disney Halloween Time」將於 9 月 13日至 10 月 31 日矚目回歸香港迪士尼樂園度假區（「香港迪士尼」）。一對對的迪士尼主角與惡人已全園就位，向你呼「玩」，無論你想加入反派搞鬼作惡，或是扮演主角對抗邪惡，是時候準備好你的穿著打扮，反轉迪士尼！

多項萬聖節必玩重頭戲、傳統Trick-or-treat 活動將強勢回歸，一系列全新怪誕新奇的萬聖節主題商品、限定美食等亦將陸續登場，為你走進故事做好準備。

【香港迪士尼樂園入場門票】

1日門票（第1級別）立即購票

成人 + 二合一餐券 - $760（原價：$849）

成人（12 - 64 歲） - $598（原價：$639）

兒童（3 - 11 歲） - $445（原價：$475）

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（第2級別）立即購票

成人 + 二合一餐券 - $843（原價：$929）

成人（12 - 64 歲） - $682（原價：$719）

兒童（3 - 11 歲） - $512（原價：$539）

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（第3級別）立即購票

成人 + 二合一餐券 - $926（原價：$1009）

成人（12 - 64 歲） - $766（原價：$799）

兒童（3 - 11 歲） - $575（原價：$599）

長者（65 歲以上（含）） - $105

1日門票（第4級別）立即購票

成人 + 二合一餐券 - $1,009（原價：$1,089）

成人（12 - 64 歲） - $850（原價：$879）

兒童（3 - 11 歲） - $638（原價：$659）

2日門票立即購票

(第一次入場必須在有效期內，而第二次入場必須在第一次入場後的6天內）

成人（12 - 64 歲）- $1,010（原價：$1,068）

兒童（3 - 11 歲）- $763（原價：$803）

萬聖節好去處推介【3】PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊｜獨家65折｜自製獨一無二手工糖果 全天然食材｜萬聖節造型糖果｜

PAPABUBBLE 推出西班牙手工糖果親子工作坊, 讓家長與小朋友親手製作色彩繽紛同滿滿果香嘅創意手工糖果, 享受難忘親子時光。一顆顆冰晶糖果，加上可愛圖案，無論自己享用或送禮都有滿滿嘅幸福感！知名西班牙手工糖果店PAPABUBBLE創立於2004年，手工糖製作過程100%人手製作。本課程由PAPABUBBLE專業糖果導師教授，簡單易學又好玩。

【限量快閃65折】

手工糖果工作坊：立即購票

HK$442 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊：立即購票

HK$377 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)

時段: 星期一至日10.30-11.30am; 11.30-12.30pm; 6-7pm

手工糖果工作坊 01空間特別優惠價8折：立即購票

HK$544 (原價HK$680) (一對親子/ 成人一位)

手工棒棒糖工作坊 01空間特別優惠價8折: 立即購票

HK$464 (原價HK$580) (一對親子/ 成人一位)